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BenQ, HDR teknolojili dijital fotoğraf makinesi E1260'ı duyurdu

BenQ, HDR teknolojili dijital fotoğraf makinesi E1260'ı duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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BenQ, HDR teknolojili dijital fotoğraf makinesi E1260'ı duyurdu
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BenQ, HDR teknolojili yeni dijital fotoğraf makinesi E1260'ı duyurdu. BenQ E1260 sahip olduğu HDR (High Dynamic Range) görüntü geliştirme teknolojisi ile en zorlu aydınlatma koşullarında bile kaliteli çekimler yapma imkanı sunuyor. BenQ, yeni dijital fotoğraf makinesi E1260'da 12 mp sensörlü 4x optik yakınlaştırma özellik lens kullanıyor. 720p video çekim özelliğine sahip olan E1260'da 2.7 inç boyutunda LCD ekran yer alıyor. Yüz takibi, gülümseme modu, dosya yönetimi ve Super Shake-Free (S.S.F.) gibi özelliklere de sahip olan BenQ E1260, mavi ve gri renklerde üretilecek

BenQ'nun yeni dijital fotoğraf makinesinin Mayıs ayı içinde piyasaya sunulacağı belirtilirken, fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

BenQ, HDR teknolojili dijital fotoğraf makinesi E1260'ı duyurdu
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DiciQ 9 yıl
fiyatı önemli unsur benq yüksek fiyatlandırmaya gitmeyecek gibi bu üründe nediyelim beklemedeyiz :)
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Yazılımcı Online 9 yıl
HDR yi bilmeyenler ya da bilgisayarda yapamayanlar için güzel teknoloji.
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