BenQ, MX serisi projeksiyon cihazlarına yeni bir model ekledi

Ürettiği projeksiyon cihazlarıyla tanınan firmalardan BenQ, MX serisi projeksiyonlarına yeni bir model ekledi.BenQ'nun MX761 adıyla ürettiği projeksiyon cihazı kullanıcılara 1024x768 çözünürlük, 4200 Lümen parlaklık, 5300:1 kontrast oranı gibi özellikler sunuyor.

290mm x 128mm x 252mm ölçülere ve 3.3 kg ağırlığa sahip olan BenQ MX761, 2 metre mesafeden 70 inç'lik görüntü sunabiliyor. 10W'lık hoparlörlere yer verilen projeksiyon cihazında, HDMI (1.3) girişi, S-Video, kompozit girişi, komponent girişi gibi birçok alternatif girişi seçeneklerine yer verilmiş. BenQ, MX761 projeksiyon cihazını 3D ready olarak hazırlamış.

BenQ'nun MX serisi projeksiyon cihazlarına dahil ettiği son ürün olan MX761, Aralık ayı içinde 2283$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.