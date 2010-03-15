BenQ'dan 143 Avro'luk 24 inç LCD monitör

Haber Editörü
Tayvan merkezli elektronik firması BenQ, Avrupa pazarına yönelik hazırladığı ve düşük satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken 24 inçlik LCD monitörü G2420HDB'i ürün gamına ekledi.
24 inçlik panelinde 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen G242HDB'in tepki süresi 5ms, aydınlanma seviyesi 300 nit (cd/m2) ve karşıtlık oranıysa 1000:1 (dinamik karşıtlık oranı 40,000:1) değerinde. Üzerinde D-sub / DVI-D portları bulunan yeni monitör BenQ'nun Senseye+Photo teknolojisini destekliyor ve 170/160 (L/R;U/D) görünüm açısı sunuyor.
BenQ'nun Avrupa pazarına yönelik hazırladığı G2420HDB'in satış fiyatıysa 143 Avro olarak belirlenmiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle