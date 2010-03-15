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BenQ'dan 143 Avro'luk 24 inç LCD monitör

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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BenQ'dan 143 Avro'luk 24 inç LCD monitör
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Tayvan merkezli elektronik firması BenQ, Avrupa pazarına yönelik hazırladığı ve düşük satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken 24 inçlik LCD monitörü G2420HDB'i ürün gamına ekledi.

24 inçlik panelinde 1920x1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen G242HDB'in tepki süresi 5ms, aydınlanma seviyesi 300 nit (cd/m2) ve karşıtlık oranıysa 1000:1 (dinamik karşıtlık oranı 40,000:1) değerinde. Üzerinde D-sub / DVI-D portları bulunan yeni monitör BenQ'nun Senseye+Photo teknolojisini destekliyor ve 170/160 (L/R;U/D) görünüm açısı sunuyor.

BenQ'nun Avrupa pazarına yönelik hazırladığı G2420HDB'in satış fiyatıysa 143 Avro olarak belirlenmiş.


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yakamoz77 9 yıl
gelsede listelerde görsek fiyatıda makul aralıktyta olursa alınabilirliği yüksek olur.
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DH Misafiri 9 yıl
Zaten DVI Girişi var buraya hdmı dönüştürücü takılabilir
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mav1li 9 yıl
Bu fiyata artık led aydınlatmalılar gelmesi lazım. Hala fiyatları yüksek.
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einhander 9 yıl
hdmı gırısıde olsaydı keske
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moffaka 9 yıl
Zaten çözünürlüğü ilanda yazıyor, fiyatı güzel, hepsiburada com da satılan 24" lik philipse rakip fakat hdmi girişi yok. Philips bu bakımdan daha üstün. Ben philips 24" 1920x1080 hdmi dvi girişli monitoru 470 tl den aldım.
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zerocontrol 9 yıl
full hd değil mi
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gamershell 9 yıl
türkiye ye 300 350 tl arası gelirse bu monitör kapış kapış alınır
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TELESCOPE 9 yıl
farklı alternatifleri sunanlarından piyasada varda var
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