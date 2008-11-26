BFG, LS ve MX serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

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Son günlerin hızlı isimlerinden BFG yaptığı açıklama ile yeni güç kaynaklarını duyurdu. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biri olan BFG'nin, LS ve MX serileri altında hazırladığı yeni güç kaynakları arasındaki en büyük farkı kablo tasarımları oluşturuyor. Zira 550 watt ve 680 watt gücündeki 4 yeni modelden MX serisi dahilindekiler modüler tasarıma, LS serisi dahilindekiler ise sabit kablo tasarımına sahip.

ATX12V 2.2 standartlarında hazırlanan ve %80+ verimlilik değerine ulaşabildikleri belirtilen güç kaynaklarının 4x 12v rail hattıyla geldiği belirtilirken LS serisi dahilindeki modellerin termal kontrollü 135mm'lik fan ile MX serisi altındaki modellerin ise 120mm'lik fan ile serilentildiği bildiriliyor.

SLI ve Crossfire teknolojileriyle de uyumlu olan güç kaynaklarından LS çatısı altındaki modellerin 100.000 saat, MX kulübüne üye olan modellerin ise 80.000 saatlik kullanım ömrü sunarken yeni güç kaynaklarının tamamı 5 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

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