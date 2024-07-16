Bilim insanları Ay'daki yeraltı mağaralarına dair kanıtlar buldu

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, Dünya'nın doğal uydusu Ay'a yapılacak bir görev sırasında insanların barınak olarak kullanabileceği yeraltı mağaralarına dair kanıtlar ortaya çıkardı. Ay'ın yüzey çukurlarından kaynaklanan yeraltı kanalları içerebileceği fikri 50 yıldan uzun süredir tartışılıyor.

Ay'da üs kurulabilecek boyutlarda dev mağaralar olabilir

Ay yüzeyinde bazı çukurların, alttaki lav tüplerinin çökmesiyle oluştuğu düşünülüyor. Yeraltı mağaraları sunan keşfedilmemiş lav tüplerinin kalıp kalmadığı henüz kesin olmasa da şu ana kadar 200'den fazla çukur tespit edildi.

İtalya'nın Trento Üniversitesi'nde Leonardo Carrer liderliğindeki yeni bir çalışma, Ay'daki en derin çukur olan ve yaklaşık 100 metre yarıçapına sahip Mare Tranquillitatis Çukuru'nu araştırmaya devam ediyor. Ay Keşif Yörünge Aracı'ndan (LRO) alınan radar verilerine göre yer altı mağara kanallarının Ay'daki açık bir çukurdan kaynaklandığı düşünülüyor.

2022'de LRO'dan gelen veriler bilim insanlarını Ay'ın sabit ve insan dostu sıcaklıklar sunan yaklaşık 200 çukur barındırdığı sonucuna götürdü. Çukurlar NASA'ya göre her zaman 17°C civarında seyrederken, yüzey sıcaklıkları Ay günü boyunca 127°C ile -173°C arasında değişebiliyor.

Bilim insanları çürük yumurta kokan yeni öte gezegen keşfetti 6 gün önce eklendi

LRO verilerinde çukurun batı tarafından radar parlaklığında bir artış tespit eden araştırma ekibi radar görüntülerine dayalı simülasyonlar kullandı. Nature Astronomy'de yayınlanan çalışma, mağaraların yer altında 130 metre ile 170 metre arasında ve 80 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar, LRO tarafından tespit edilen tüm ay çukurlarının iç kısımlarını çözümleyebilecek çözünürlüğe sahip radar yörünge sensörlerinin ay yörüngesine yerleştirilmesi halinde çalışmalarının genişletilebileceğini öne sürüyorlar.

Makalede, "Bilinen tüm ay çukurlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi, bize yer altı ay araştırmaları için en umut verici erişim noktalarını belirleme olanağı sağlayacak ve kozmik radyasyondan korunan ve sabit sıcaklıklara sahip ortamlarda insanlı ay üssü kurma potansiyeli hakkında bilgi sağlayacaktır" denildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Bilim insanları Ay'daki yeraltı mağaralarına dair kanıtlar buldu