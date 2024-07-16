Bilim insanları Ay'daki yeraltı mağaralarına dair kanıtlar buldu

Ay'da üs kurulabilecek boyutlarda dev mağaralar olabilir
Ay yüzeyinde bazı çukurların, alttaki lav tüplerinin çökmesiyle oluştuğu düşünülüyor. Yeraltı mağaraları sunan keşfedilmemiş lav tüplerinin kalıp kalmadığı henüz kesin olmasa da şu ana kadar 200'den fazla çukur tespit edildi.
İtalya'nın Trento Üniversitesi'nde Leonardo Carrer liderliğindeki yeni bir çalışma, Ay'daki en derin çukur olan ve yaklaşık 100 metre yarıçapına sahip Mare Tranquillitatis Çukuru'nu araştırmaya devam ediyor. Ay Keşif Yörünge Aracı'ndan (LRO) alınan radar verilerine göre yer altı mağara kanallarının Ay'daki açık bir çukurdan kaynaklandığı düşünülüyor.
2022'de LRO'dan gelen veriler bilim insanlarını Ay'ın sabit ve insan dostu sıcaklıklar sunan yaklaşık 200 çukur barındırdığı sonucuna götürdü. Çukurlar NASA'ya göre her zaman 17°C civarında seyrederken, yüzey sıcaklıkları Ay günü boyunca 127°C ile -173°C arasında değişebiliyor.
LRO verilerinde çukurun batı tarafından radar parlaklığında bir artış tespit eden araştırma ekibi radar görüntülerine dayalı simülasyonlar kullandı. Nature Astronomy'de yayınlanan çalışma, mağaraların yer altında 130 metre ile 170 metre arasında ve 80 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olabileceğini tahmin ediyor.
Araştırmacılar, LRO tarafından tespit edilen tüm ay çukurlarının iç kısımlarını çözümleyebilecek çözünürlüğe sahip radar yörünge sensörlerinin ay yörüngesine yerleştirilmesi halinde çalışmalarının genişletilebileceğini öne sürüyorlar.
Makalede, "Bilinen tüm ay çukurlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi, bize yer altı ay araştırmaları için en umut verici erişim noktalarını belirleme olanağı sağlayacak ve kozmik radyasyondan korunan ve sabit sıcaklıklara sahip ortamlarda insanlı ay üssü kurma potansiyeli hakkında bilgi sağlayacaktır" denildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.