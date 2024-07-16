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    Anlık Bildirim

    Bilim insanları Ay'daki yeraltı mağaralarına dair kanıtlar buldu

    Bilim insanları, Dünya'nın doğal uydusu Ay'a yapılacak bir görev sırasında insanların barınak olarak kullanabileceği yeraltı mağaralarına dair kanıtlar ortaya çıkardı.
    Bilim insanları Ay'daki yeraltı mağaralarına dair kanıtlar buldu Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, Dünya'nın doğal uydusu Ay'a yapılacak bir görev sırasında insanların barınak olarak kullanabileceği yeraltı mağaralarına dair kanıtlar ortaya çıkardı. Ay'ın yüzey çukurlarından kaynaklanan yeraltı kanalları içerebileceği fikri 50 yıldan uzun süredir tartışılıyor.

    Ay'da üs kurulabilecek boyutlarda dev mağaralar olabilir

    Ay yüzeyinde bazı çukurların, alttaki lav tüplerinin çökmesiyle oluştuğu düşünülüyor. Yeraltı mağaraları sunan keşfedilmemiş lav tüplerinin kalıp kalmadığı henüz kesin olmasa da şu ana kadar 200'den fazla çukur tespit edildi.

    İtalya'nın Trento Üniversitesi'nde Leonardo Carrer liderliğindeki yeni bir çalışma, Ay'daki en derin çukur olan ve yaklaşık 100 metre yarıçapına sahip Mare Tranquillitatis Çukuru'nu araştırmaya devam ediyor. Ay Keşif Yörünge Aracı'ndan (LRO) alınan radar verilerine göre yer altı mağara kanallarının Ay'daki açık bir çukurdan kaynaklandığı düşünülüyor.

    2022'de LRO'dan gelen veriler bilim insanlarını Ay'ın sabit ve insan dostu sıcaklıklar sunan yaklaşık 200 çukur barındırdığı sonucuna götürdü. Çukurlar NASA'ya göre her zaman 17°C civarında seyrederken, yüzey sıcaklıkları Ay günü boyunca 127°C ile -173°C arasında değişebiliyor. 

    LRO verilerinde çukurun batı tarafından radar parlaklığında bir artış tespit eden araştırma ekibi radar görüntülerine dayalı simülasyonlar kullandı. Nature Astronomy'de yayınlanan çalışma, mağaraların yer altında 130 metre ile 170 metre arasında ve 80 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olabileceğini tahmin ediyor.

    Araştırmacılar, LRO tarafından tespit edilen tüm ay çukurlarının iç kısımlarını çözümleyebilecek çözünürlüğe sahip radar yörünge sensörlerinin ay yörüngesine yerleştirilmesi halinde çalışmalarının genişletilebileceğini öne sürüyorlar.

    Makalede, "Bilinen tüm ay çukurlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi, bize yer altı ay araştırmaları için en umut verici erişim noktalarını belirleme olanağı sağlayacak ve kozmik radyasyondan korunan ve sabit sıcaklıklara sahip ortamlarda insanlı ay üssü kurma potansiyeli hakkında bilgi sağlayacaktır" denildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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