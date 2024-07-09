Bilim insanları çürük yumurta kokan yeni öte gezegen keşfetti

Hidrojen sülfür çürük yumurta gibi kokuyor
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun verileri doğrultusunda, "HD 189733 b" adlı öte gezegenin atmosferini inceledi.
Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu öte gezegenin atmosferinde eser miktarda hidrojen sülfür tespit eden araştırmacılar, öte gezegenin bu molekül sebebiyle çürük yumurta gibi kokuyor olabileceğini kaydetti.
Araştırmacılardan astrofizikçi Guangwei Fu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 950 santigrat derece sıcaklığa sahip bu gezegende yaşam belirtisi aramadıklarını, fakat atmosferde rastlanan hidrojen sülfürün diğer gezegenlerde bu molekülün tespitine yönelik bir adım olabileceğini ifade etti.
Diğer gezegenlerin oluşumuna dair fikir sahibi olunmasında araştırmanın rol oynayabileceğini aktaran Fu; sülfürün, karbon, nitrojen ve oksijen gibi karmaşık moleküllerin oluşumunda önemli olduğunu belirtti. Hidrojen sülfür, çürük yumurtaya benzeyen kötü koku yaymasıyla biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.