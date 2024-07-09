Bilim insanları çürük yumurta kokan yeni öte gezegen keşfetti

Tam Boyutta Gör Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler, Güneş'in etrafında dönmekte olup diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler adı veriliyor. Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

Hidrojen sülfür çürük yumurta gibi kokuyor

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun verileri doğrultusunda, "HD 189733 b" adlı öte gezegenin atmosferini inceledi.

Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu öte gezegenin atmosferinde eser miktarda hidrojen sülfür tespit eden araştırmacılar, öte gezegenin bu molekül sebebiyle çürük yumurta gibi kokuyor olabileceğini kaydetti.

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Araştırmacılardan astrofizikçi Guangwei Fu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 950 santigrat derece sıcaklığa sahip bu gezegende yaşam belirtisi aramadıklarını, fakat atmosferde rastlanan hidrojen sülfürün diğer gezegenlerde bu molekülün tespitine yönelik bir adım olabileceğini ifade etti.

Diğer gezegenlerin oluşumuna dair fikir sahibi olunmasında araştırmanın rol oynayabileceğini aktaran Fu; sülfürün, karbon, nitrojen ve oksijen gibi karmaşık moleküllerin oluşumunda önemli olduğunu belirtti. Hidrojen sülfür, çürük yumurtaya benzeyen kötü koku yaymasıyla biliniyor.

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