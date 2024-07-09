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    Bilim insanları çürük yumurta kokan yeni öte gezegen keşfetti

    Bilim insanları, Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki öte gezegenin atmosferinde tespit edilen hidrojen sülfür nedeniyle bu gezegenin çürük yumurta gibi koku yaydığını söyledi.
    Bilim insanları çürük yumurta kokan yeni öte gezegen keşfetti Tam Boyutta Gör
    Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler, Güneş'in etrafında dönmekte olup diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler adı veriliyor. Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

    Hidrojen sülfür çürük yumurta gibi kokuyor

    ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesinden araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun verileri doğrultusunda, "HD 189733 b" adlı öte gezegenin atmosferini inceledi.

    Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu öte gezegenin atmosferinde eser miktarda hidrojen sülfür tespit eden araştırmacılar, öte gezegenin bu molekül sebebiyle çürük yumurta gibi kokuyor olabileceğini kaydetti.

    Araştırmacılardan astrofizikçi Guangwei Fu, yaptığı açıklamada, yaklaşık 950 santigrat derece sıcaklığa sahip bu gezegende yaşam belirtisi aramadıklarını, fakat atmosferde rastlanan hidrojen sülfürün diğer gezegenlerde bu molekülün tespitine yönelik bir adım olabileceğini ifade etti.

    Diğer gezegenlerin oluşumuna dair fikir sahibi olunmasında araştırmanın rol oynayabileceğini aktaran Fu; sülfürün, karbon, nitrojen ve oksijen gibi karmaşık moleküllerin oluşumunda önemli olduğunu belirtti. Hidrojen sülfür, çürük yumurtaya benzeyen kötü koku yaymasıyla biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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