Bilim insanları "dünyanın en korkunç sesini" yeniden üretti: Tüyler ürpertiyor!

Bilimsel deneylere yönelik eğitici bir YouTube kanalı olan The Action Lab, Aztek ölüm düdüklerinin sesini içeren bir video yayınladı. Ses, modern teknoloji sayesinde yeniden üretildi. The Action Lab, efsanevi düdüğün Amerikan HeyGears şirketinin 3D yazıcısı kullanılarak nasıl yeniden üretildiğini gösterdi.
Ne amaçla kullanılıyordu?
Azteklerin bu kafatası şeklindeki düdükleri rüzgar tanrısı Eecatl onuruna düzenlenen kurban törenlerinde kullanmış olabileceklerine inanılıyor. Düdüğün başsız bir iskeletin elinde bulunması da bunun bir göstergesi. Meksika'daki kazıların ardından arkeologlar ilk başta bunun bir tür oyuncak olduğunu düşündüler ve fazla önem vermediler.
Ancak yaklaşık 15 yıl sonra, araştırmacılardan biri kafatasının üst kısmındaki deliğe üfledi ve ardından herkes tüyler ürpertici bir ses duydu. Bu şaşırtıcı bir keşifti çünkü sesi bir "insan çığlığına" benziyordu. Düdüğün tam olarak ne amaçla çalındığı bilinmiyor. Fakat bu konuda birkaç teori mevcut.
İnsan gırtlağını taklit ediyor
Bazı uzmanlar Azteklerin bu sesi muhtemelen kurban edilen insanların ruhlarının öbür dünyaya gitmesine yardımcı olmak için kullandıklarına inanıyor. Ayrıca düdük kötü ruhları korkutup kaçırabilecek bir savunma aracı olarak da kullanılmış olabilir. Bir başka hipotez de düdüğün savaşın başında düşmanlara korku salmak amacıyla kullanıldığı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.