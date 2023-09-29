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    Bilim insanları "dünyanın en korkunç sesini" yeniden üretti: Tüyler ürpertiyor!

    Bilim insanları dünyanın en korkunç sesi olarak gösterilen Aztek ölüm düdüğünün sesini yeniden oluşturdu. Araştırmacılar hala bu düdüğün gerçek kullanım amacı konusunda tartışmaya devam ediyor.
    Bilim insanları 'dünyanın en korkunç sesini' yeniden üretti Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları ölmekte olan bir kadının çığlıklarını andıran "Aztek ölüm düdüğünün" korkunç sesini yeniden oluşturdu. Orijinal Aztek ölüm düdüğü, 1999 yılında Mexico City'deki bir Aztek tapınağında yapılan kazılar sırasında, başsız bir iskeletin elinde bulunmuştu.

    Bilimsel deneylere yönelik eğitici bir YouTube kanalı olan The Action Lab, Aztek ölüm düdüklerinin sesini içeren bir video yayınladı. Ses, modern teknoloji sayesinde yeniden üretildi. The Action Lab, efsanevi düdüğün Amerikan HeyGears şirketinin 3D yazıcısı kullanılarak nasıl yeniden üretildiğini gösterdi.

    Bilim insanları 'dünyanın en korkunç sesini' yeniden üretti Tam Boyutta Gör

    Ne amaçla kullanılıyordu?

    Azteklerin bu kafatası şeklindeki düdükleri rüzgar tanrısı Eecatl onuruna düzenlenen kurban törenlerinde kullanmış olabileceklerine inanılıyor. Düdüğün başsız bir iskeletin elinde bulunması da bunun bir göstergesi. Meksika'daki kazıların ardından arkeologlar ilk başta bunun bir tür oyuncak olduğunu düşündüler ve fazla önem vermediler.

    Ancak yaklaşık 15 yıl sonra, araştırmacılardan biri kafatasının üst kısmındaki deliğe üfledi ve ardından herkes tüyler ürpertici bir ses duydu. Bu şaşırtıcı bir keşifti çünkü sesi bir "insan çığlığına" benziyordu. Düdüğün tam olarak ne amaçla çalındığı bilinmiyor. Fakat bu konuda birkaç teori mevcut.

    Bilim insanları 'dünyanın en korkunç sesini' yeniden üretti Tam Boyutta Gör

    İnsan gırtlağını taklit ediyor

    Bazı uzmanlar Azteklerin bu sesi muhtemelen kurban edilen insanların ruhlarının öbür dünyaya gitmesine yardımcı olmak için kullandıklarına inanıyor. Ayrıca düdük kötü ruhları korkutup kaçırabilecek bir savunma aracı olarak da kullanılmış olabilir. Bir başka hipotez de düdüğün savaşın başında düşmanlara korku salmak amacıyla kullanıldığı yönünde.

    Bilim insanları 'dünyanın en korkunç sesini' yeniden üretti Tam Boyutta Gör
    Aztek ölüm düdüğünün yapısı, insan gırtlağını taklit eden bir şekle sahip. Üflendiğinde hava iki parçaya bölünerek titreşimli sesler oluşturuyor. Düdüğün içindeki mantar toplar da sesi bozarak ölüm acısı çığlıklarına dönüştürüyor. Bilim insanları, yok olmuş bir medeniyetin kan donduran bu icadının birden fazla Aztek nesli tarafından işitildiğini kanıtladı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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