Volkswagen düşük talep nedeniyle iki elektrikli aracının üretimini askıya alacak

Tam Boyutta Gör Volkswagen, Ekim ayının ilk yarısında Almanya'daki Zwickau ve Dresden fabrikalarının faaliyetlerini askıya almayı planlıyor. Bu kararın arkasındaki sebep, söz konusu tesislerde üretilen elektrikli otomobillere olan talebin düşmesi. Ayrıca, Dresden'deki fabrikanın tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

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Bahsi geçen tesislerde Volkswagen ID.3 ve Cupra Born elektrikli otomobil modelleri üretiliyordu. Zwickau fabrikasında 2 Ekim'den 13 Ekim'e kadar araç üretimi azaltılacak. Dresden'deki ID.3 üretimi 2 Ekim'den itibaren durdurulacak ve 16 Ekim'den itibaren yeniden başlayacak.

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Cam Fabrika kapanabilir

Volkswagen bu dönemde tesislerde çalışan personelle ilgili nasıl bir strateji izleyeceğini açıklamadı. Eylül ayının ortasında, Dresden'de bulunan ve "Cam Fabrika" olarak bilinen fabrikanın tamamen kapatılabileceği bildirildi. Bu adım Volkswagen'in işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Tahminlere göre söz konusu tesisin kapatılması şirkete yıllık olarak 20 milyon euro'ya kadar tasarruf sağlayabilir. Volkswagen işletmenin mevcut çalışanlarını diğer fabrikalarına dağıtmayı planlıyor. Alman marka ilkbahar aylarında ID.3 elektrikli otomobilin yenilenmiş bir versiyonunu tanıtmıştı.

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Volkswagen iki elektrikli aracının üretimini askıya alacak