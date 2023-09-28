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    Volkswagen düşük talep nedeniyle iki elektrikli aracının üretimini askıya alacak

    Volkswagen, Ekim ayının başlarında Zwickau ve Dresden fabrikalarında otomobil üretimini geçici olarak durduracak. Sebep bu tesislerde üretilen elektrikli otomobillerin düşük talep görmesi.
    Volkswagen iki elektrikli aracının üretimini askıya alacak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Ekim ayının ilk yarısında Almanya'daki Zwickau ve Dresden fabrikalarının faaliyetlerini askıya almayı planlıyor. Bu kararın arkasındaki sebep, söz konusu tesislerde üretilen elektrikli otomobillere olan talebin düşmesi. Ayrıca, Dresden'deki fabrikanın tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

    Bahsi geçen tesislerde Volkswagen ID.3 ve Cupra Born elektrikli otomobil modelleri üretiliyordu. Zwickau fabrikasında 2 Ekim'den 13 Ekim'e kadar araç üretimi azaltılacak. Dresden'deki ID.3 üretimi 2 Ekim'den itibaren durdurulacak ve 16 Ekim'den itibaren yeniden başlayacak.

    Volkswagen iki elektrikli aracının üretimini askıya alacak Tam Boyutta Gör

    Cam Fabrika kapanabilir

    Volkswagen bu dönemde tesislerde çalışan personelle ilgili nasıl bir strateji izleyeceğini açıklamadı. Eylül ayının ortasında, Dresden'de bulunan ve "Cam Fabrika" olarak bilinen fabrikanın tamamen kapatılabileceği bildirildi. Bu adım Volkswagen'in işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

    Volkswagen iki elektrikli aracının üretimini askıya alacak Tam Boyutta Gör
    Tahminlere göre söz konusu tesisin kapatılması şirkete yıllık olarak 20 milyon euro'ya kadar tasarruf sağlayabilir. Volkswagen işletmenin mevcut çalışanlarını diğer fabrikalarına dağıtmayı planlıyor. Alman marka ilkbahar aylarında ID.3 elektrikli otomobilin yenilenmiş bir versiyonunu tanıtmıştı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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