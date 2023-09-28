Volkswagen düşük talep nedeniyle iki elektrikli aracının üretimini askıya alacak

Bahsi geçen tesislerde Volkswagen ID.3 ve Cupra Born elektrikli otomobil modelleri üretiliyordu. Zwickau fabrikasında 2 Ekim'den 13 Ekim'e kadar araç üretimi azaltılacak. Dresden'deki ID.3 üretimi 2 Ekim'den itibaren durdurulacak ve 16 Ekim'den itibaren yeniden başlayacak.
Cam Fabrika kapanabilir
Volkswagen bu dönemde tesislerde çalışan personelle ilgili nasıl bir strateji izleyeceğini açıklamadı. Eylül ayının ortasında, Dresden'de bulunan ve "Cam Fabrika" olarak bilinen fabrikanın tamamen kapatılabileceği bildirildi. Bu adım Volkswagen'in işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.