Bilim insanları eşsiz bir süpernova keşfetti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Astronomlar, adeta kemiklerine kadar soyulmuş bir süpernova keşfederek ölen bir yıldızın iç yapısını ilk kez ayrıntılı bir şekilde gözlemlemeyi başardı. Bu keşif, yıldızların evrimi ve evrende gördüğümüz elementlerin oluşumu hakkındaki teoriler için inanılmaz bilgiler sağlayabilir.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, SN2021yfj adlı süpernovayı ve çevresini saran yoğun gaz kabuğunu detaylandırdı. Bulgular, dev yıldızların yaşamlarının sonundaki iç süreçleri ve bu süreçlerin evrendeki temel yapı taşlarını nasıl şekillendirdiğini anlamamıza ışık tutuyor.

Yıldızlar nasıl element üretir?

Bilindiği üzere yıldızlar, saçtıkları enerjiyi çekirdeklerindeki nükleer füzyon sayesinde üretiyor. Bu süreçte hafif atomlar bir araya gelerek daha ağır atomları oluşturuyor. Dolayısıyla füzyon, yıldızın yaşamı boyunca aşamalı olarak gerçekleşir. Önce hidrojen helyuma dönüşür, ardından karbon ve daha ağır elementler ortaya çıkar. En büyük yıldızlar neon, oksijen, silisyum ve sonunda demir üretir.

Her füzyon aşaması, bir öncekinden çok daha hızlıdır. Hidrojen döngüsü milyonlarca yıl sürerken silisyum döngüsü sadece birkaç gün içinde tamamlanır. Bu süreç boyunca yıldızın çekirdeğinin çevresinde katmanlı bir gaz yapısı oluşur ve her katman, farklı füzyon aşamalarının izlerini taşır. Aynı zamanda yıldız, yıldız rüzgarları sayesinde yüzeyinden gaz kaybeder ve her füzyon döngüsü, farklı element karışımlarına sahip genişleyen gaz kabukları oluşturur.

Çekirdek çöküşü

Peki yakıt için sadece demir kaldığında ne olur? Yıldızın çekirdeğinde inanılmaz basınç ve sıcaklık, demiri eritir ancak daha hafif elementlerin füzyonundan farklı olarak bu süreç enerjiyi serbest bırakmak yerine emer. Bu da yıldızın yerçekimine karşı koymasını sağlayan enerjiyi ortadan kaldırır ve çekirdek çökerek (başlangıçtaki büyüklüğüne bağlı olarak) nötron yıldızı veya kara deliğe dönüşür.

Çökme sürecinde enerji ve madde dışarı doğru fırlatılarak bir süpernova patlaması oluşur. Patlama, yıldızın önceki yaşamında saldığı gaz katmanlarını aydınlatır ve içerdikleri elementlerin gözlemlenmesini sağlar. Şimdiye kadar gözlemlenen süpernovalarda genellikle hidrojen, helyum veya karbon katmanları görünürken, iç katmanlar (neon, oksijen, silisyum) çok kısa bir sürede oluştuğu için uzaklara ulaşamazdı.

Yeni süpernova, yeni sırlar

Tam Boyutta Gör Dünya’dan 2,2 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SN2021yfj süpernovası ise alışılmışın dışında. Araştırmacılar, yıldızın çevresindeki gazın demir çekirdeğin hemen üzerindeki silisyum katmanından geldiğini belirledi. Silisyum katmanı, yıldız patlamadan sadece birkaç ay önce oluşur. Bu, yıldız rüzgarının tüm katmanları patlamadan önce dışarı atmış olması gerektiği anlamına gelir ve astronomlar, böyle güçlü bir rüzgarın nasıl mümkün olabileceğini tam olarak bilmiyor.

En olası senaryo, patlayan yıldızın yakınında ikinci bir yıldızın bulunması. İkinci yıldızın kütleçekimi silisyum katmanını dışarıya doğru çekmiş olabilir. SN2021yfj’in spektroskopik verileri sadece ağır elementlerin izlerini değil, silisyum, kükürt ve argon gibi yoğun sinyalleri de ortaya koydu. Bu, süpernovanın son derece şiddetli ve sıra dışı olduğunu gösteriyor.

Her ne şekilde olursa olsun, bu gözlem dev yıldızların içindeki nükleer füzyon döngüsü teorilerini doğruluyor. Yıldızlar, evrendeki tüm elementlerin kaynağı olarak biliniyor. Karbon ve nitrojen gibi elementler daha düşük kütleli yıldızlarda üretilirken altın gibi bazı ağır elementler, çarpışan veya birleşen nötron yıldızlarında oluşuyor. Ancak oksijen, neon, magnezyum, kükürt gibi elementler esas olarak çekirdek çöküşlü süpernovalardan gelir.

🔭 Kavram sözlüğü

Süpernova: Bir yıldızın yaşamının sonunda gerçekleşen, son derece parlak ve güçlü patlama. Bu patlama sırasında yıldızın dış katmanları uzaya fırlatılır ve geriye nötron yıldızı, kara delik veya bir bulutsu kalabilir.

Nükleer füzyon: Hafif atom çekirdeklerinin birleşerek daha ağır çekirdekler oluşturması ve enerji açığa çıkarması olayı. Yıldızların enerji üretme mekanizmasının temeli.

Yıldız rüzgarı: Yıldızın sürekli olarak uzaya madde (iyonlaşmış gaz ve parçacıklar) yayması.

Nötron yıldızı: Süpernova patlamasından sonra geriye kalan, çok yoğun ve büyük çoğunluğu nötronlardan oluşan yıldız kalıntısı. Çapı genellikle 10–20 km civarındadır ama kütlesi Güneş’in birkaç katıdır.

Kara delik: Çok yoğun kütleye sahip ve ışığın bile kaçamadığı güçlü yerçekimi alanı oluşturan kozmik nesne. Genellikle büyük yıldızların süpernova sonrası çökmesiyle oluşur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Bilim insanları eşsiz bir süpernova keşfetti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: