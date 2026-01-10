Çinli astronotlar, Ay görevleri için bir ay boyunca mağarada eğitildi

Tam Boyutta Gör Çinli astronotlar, gelecekteki Ay görevlerine hazırlanmak amacıyla alışılmışın dışında bir eğitim sürecini geride bıraktı. Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen bu program kapsamında astronotlar, yaklaşık bir ay boyunca yer altındaki derin ve izole bir mağarada yaşadı. Ay yüzeyinde karşılaşılması muhtemel zorlu koşulları simüle etmeyi amaçlayan eğitim, hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığı test etti.

Bu eğitim, ışık, dış iletişim ve çevresel konforun son derece sınırlı olduğu bir ortamda gerçekleştirildi. Astronotlar, bu süreçte modern teknolojiden büyük ölçüde yoksun bırakılarak kendi karar alma yeteneklerine güvenmeye zorlandı. Uzmanlara göre bu yaklaşım, Ay’da uzun süreli görevler için kritik önem taşıyor. Çünkü Ay yüzeyinde astronotlar, Dünya’dan anlık destek alamayacakları durumlarla karşılaşabilir.

Çin’in mağara eğitimi insanlı Ay görevleri için neden kritik?

Eğitim programına 28 stajyer ve deneyimli astronot katıldı ve ekipler dört gruba ayrıldı. Her grup yaklaşık bir hafta boyunca Chongqing bölgesindeki bir mağarada tamamen izole şekilde yaşamını sürdürdü. Çin Ulusal Uzay İdaresi’nin paylaştığı bilgilere göre astronotlar bu süreçte mağara haritalama, çevresel veri toplama, uzun mesafeli iletişim ve stres altında ekip çalışması gibi konularda yoğun eğitim aldı. Bu çalışmalar, Ay’da keşif ve araştırma faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için gerekli becerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Mağaranın tam konumu açıklanmasa da seçilen bölgenin jeolojik yapısı dikkat çekiyor. Chongqing’in Wulong Bölgesi, dünyanın en büyük karst oluşumlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor ve bu da alanı doğal bir test laboratuvarına dönüştürüyor. Eğitim yöneticileri, mağaranın jeolojik istikrarı, güvenlik seviyesi ve izolasyon derecesi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak bu bölgeyi tercih etti. Yetkililer, bu ortamın uzayın aşırı koşullarına oldukça yakın olduğunu vurguluyor.

Bu mağara eğitimi, Avrupa Uzay Ajansı’nın CAVES programıyla benzerlikler taşıyor. Hatta eğitimin yöneticilerinden biri olan astronot Ye Guangfu, daha önce Avrupa’daki benzer bir programa katılmıştı. Ye Guangfu’ya göre Çin’de uygulanan yöntemin en büyük farkı, destek ekiplerinin minimum düzeyde müdahale etmesi oldu. Bu sayede astronotlar, beklenmedik durumlarda bireysel inisiyatif almayı ve ekip içinde çözüm üretmeyi daha etkin şekilde öğrenebildi.

Eğitime katılan deneyimli astronotlardan Tang Hongbo ise mağaradaki koşulların psikolojik etkisine dikkat çekti. Daha önce Shenzhou-12 ve Shenzhou-17 görevlerinde yer alan Tang, yoğun karanlığın zihinsel baskıyı ciddi şekilde artırdığını ifade etti. Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği bu ortamda, astronotların odaklanma ve stres yönetimi becerileri sınandı. Uzmanlara göre bu tür deneyimler, Ay’da karşılaşılabilecek yalnızlık ve belirsizlik hissine karşı önemli bir hazırlık sağlıyor.

