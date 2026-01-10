Türkiye, 2025’te güneş enerjisinde 4,7 GW’lık yeni kurulum gerçekleştirdi

Güneşte ivme sürüyor
2025’in ilk altı ayında 3,1 GW’lık yeni kapasite devreye alınırken, Türkiye yılın henüz haziran ayı sonunda yıllık kurulum hedefini aşmayı başardı. 2025’te devreye alınan güneş enerjisi kapasitesinin 4.175 MW’lık bölümü, öz tüketime yönelik lisanssız santrallerden oluştu. Bu santrallerle birlikte Türkiye’deki toplam lisanssız güneş enerjisi kapasitesi 22.255 MW’a yükseldi. Ember enerji analisti Bahadır Sercan Gümüş, bu rakam içinde konut tipi güneş enerjisinin payının ihmal edilebilir düzeyde olduğunu vurgulayarak neredeyse tüm lisanssız kurulumların ticari ve endüstriyel (C&I) segmentten geldiğini belirtti.
Gümüş, 2026 yılında lisanslı güneş enerjisi kapasitesinde belirgin bir hareketlilik öngörüyor. Bu beklentinin temelinde, geçmiş yıllarda yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinden gelen ve 2 GW’ın üzerinde büyüklüğe ulaşan proje havuzu yer alıyor. Ayrıca, yaklaşık 15 GW kapasiteye karşılık gelen ve depolama sistemleriyle entegre güneş santrallerinin ön lisans almış olması da piyasadaki potansiyeli güçlendiriyor.
Kurulu gücün yüzde 62’si temiz enerji
Aralık 2025 sonu itibariyle güneş enerjisi; 24.79 GW, rüzgar enerjisi; 14.55 GW, hidroelektrik; 32.29 GW, jeotermal; 1.76 GW, biyokütle; 2.12 GW, doğalgaz; 23.98 GW, yerli kömür; 11.47 GW ve ithal kömür; 10.46 GW kurulu güce sahip.
Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü yaklaşık 121.4 GW olarak gerçekleşti. Bu toplam içinde güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü 75.5 GW’a ulaştı. Bu tabloya göre Türkiye’deki toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 62,2’si yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından oluşuyor. Türkiye, 2035’te 120 GW yenilenebilir enerji kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2026/01/07/turkiye-installs-4-7-gw-of-solar-in-2025/ https://ember-energy.org/tr/veriler/kapasite/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: