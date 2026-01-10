Türkiye, 2025’te güneş enerjisinde 4,7 GW’lık yeni kurulum gerçekleştirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye, 2025 yılında güneş enerjisinde güçlü büyümesini sürdürerek 4.694 MW yeni kurulum gerçekleştirdi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre bu artışla birlikte ülkenin toplam kurulu güneş gücü 24.795 MW’a ulaştı ve 25 GW sınırına yaklaştı.

Güneşte ivme sürüyor

2025’in ilk altı ayında 3,1 GW’lık yeni kapasite devreye alınırken, Türkiye yılın henüz haziran ayı sonunda yıllık kurulum hedefini aşmayı başardı. 2025’te devreye alınan güneş enerjisi kapasitesinin 4.175 MW’lık bölümü, öz tüketime yönelik lisanssız santrallerden oluştu. Bu santrallerle birlikte Türkiye’deki toplam lisanssız güneş enerjisi kapasitesi 22.255 MW’a yükseldi. Ember enerji analisti Bahadır Sercan Gümüş, bu rakam içinde konut tipi güneş enerjisinin payının ihmal edilebilir düzeyde olduğunu vurgulayarak neredeyse tüm lisanssız kurulumların ticari ve endüstriyel (C&I) segmentten geldiğini belirtti.

Tam Boyutta Gör 2025 yılında kurulan kapasitenin kalan 521 MW’lık kısmı lisanslı güneş enerjisi santrallerinden geldi. Bu eklemelerle birlikte Türkiye’deki toplam lisanslı güneş enerjisi gücü 2.540 MW’a ulaştı.

Gümüş, 2026 yılında lisanslı güneş enerjisi kapasitesinde belirgin bir hareketlilik öngörüyor. Bu beklentinin temelinde, geçmiş yıllarda yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinden gelen ve 2 GW’ın üzerinde büyüklüğe ulaşan proje havuzu yer alıyor. Ayrıca, yaklaşık 15 GW kapasiteye karşılık gelen ve depolama sistemleriyle entegre güneş santrallerinin ön lisans almış olması da piyasadaki potansiyeli güçlendiriyor.

Kurulu gücün yüzde 62’si temiz enerji

Aralık 2025 sonu itibariyle güneş enerjisi; 24.79 GW, rüzgar enerjisi; 14.55 GW, hidroelektrik; 32.29 GW, jeotermal; 1.76 GW, biyokütle; 2.12 GW, doğalgaz; 23.98 GW, yerli kömür; 11.47 GW ve ithal kömür; 10.46 GW kurulu güce sahip.

Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü yaklaşık 121.4 GW olarak gerçekleşti. Bu toplam içinde güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü 75.5 GW’a ulaştı. Bu tabloya göre Türkiye’deki toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 62,2’si yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından oluşuyor. Türkiye, 2035’te 120 GW yenilenebilir enerji kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

