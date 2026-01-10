Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, 2025’te güneş enerjisinde 4,7 GW’lık yeni kurulum gerçekleştirdi

    Türkiye, 2025’te 4,7 GW’lık yeni güneş enerjisi kurulumu yaparak toplam kapasitesini 25 GW sınırına yaklaştırdı. Aralık 2025 itibarıyla elektrik kurulu gücü 121 GW’ı geçti.

    Türkiye, 2025’te güneşte 4,7 GW’lık yeni kurulum gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 2025 yılında güneş enerjisinde güçlü büyümesini sürdürerek 4.694 MW yeni kurulum gerçekleştirdi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre bu artışla birlikte ülkenin toplam kurulu güneş gücü 24.795 MW’a ulaştı ve 25 GW sınırına yaklaştı.

    Güneşte ivme sürüyor

    2025’in ilk altı ayında 3,1 GW’lık yeni kapasite devreye alınırken, Türkiye yılın henüz haziran ayı sonunda yıllık kurulum hedefini aşmayı başardı. 2025’te devreye alınan güneş enerjisi kapasitesinin 4.175 MW’lık bölümü, öz tüketime yönelik lisanssız santrallerden oluştu. Bu santrallerle birlikte Türkiye’deki toplam lisanssız güneş enerjisi kapasitesi 22.255 MW’a yükseldi. Ember enerji analisti Bahadır Sercan Gümüş, bu rakam içinde konut tipi güneş enerjisinin payının ihmal edilebilir düzeyde olduğunu vurgulayarak neredeyse tüm lisanssız kurulumların ticari ve endüstriyel (C&I) segmentten geldiğini belirtti.

    Türkiye, 2025’te güneşte 4,7 GW’lık yeni kurulum gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    2025 yılında kurulan kapasitenin kalan 521 MW’lık kısmı lisanslı güneş enerjisi santrallerinden geldi. Bu eklemelerle birlikte Türkiye’deki toplam lisanslı güneş enerjisi gücü 2.540 MW’a ulaştı.

    Gümüş, 2026 yılında lisanslı güneş enerjisi kapasitesinde belirgin bir hareketlilik öngörüyor. Bu beklentinin temelinde, geçmiş yıllarda yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinden gelen ve 2 GW’ın üzerinde büyüklüğe ulaşan proje havuzu yer alıyor. Ayrıca, yaklaşık 15 GW kapasiteye karşılık gelen ve depolama sistemleriyle entegre güneş santrallerinin ön lisans almış olması da piyasadaki potansiyeli güçlendiriyor.

    Kurulu gücün yüzde 62’si temiz enerji

    Aralık 2025 sonu itibariyle güneş enerjisi; 24.79 GW, rüzgar enerjisi; 14.55 GW, hidroelektrik; 32.29 GW, jeotermal; 1.76 GW, biyokütle; 2.12 GW, doğalgaz; 23.98 GW, yerli kömür; 11.47 GW ve ithal kömür; 10.46 GW kurulu güce sahip.

    Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü yaklaşık 121.4 GW olarak gerçekleşti. Bu toplam içinde güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının toplam kurulu gücü 75.5 GW’a ulaştı. Bu tabloya göre Türkiye’deki toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 62,2’si yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından oluşuyor. Türkiye, 2035’te 120 GW yenilenebilir enerji kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2026/01/07/turkiye-installs-4-7-gw-of-solar-in-2025/ https://ember-energy.org/tr/veriler/kapasite/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kumtel ısıtıcı kendi kendine kapanıyor aveo code 89 tesla kullanıcı yorumları kifoz ameliyatı olanların yorumları peugeot 307 tutulan modeli hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum