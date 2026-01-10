Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA’dan Ay yörüngesindeki ilk uzay istasyonu için kritik başarı

    NASA’nın Gateway projesi için geliştirilen Power and Propulsion Element (PPE), ilk kez başarıyla çalıştırıldı. Ay yörüngesindeki ilk uzay istasyonu Gateway’in 2027’den sonra fırlatılması planlanıyor.

    NASA’dan Ay yörüngesindeki ilk uzay istasyonu için kritik başarı Tam Boyutta Gör
    NASA, Ay yörüngesinde konumlanacak Gateway veya Lunar Gateway uzay istasyonunun temel bileşenlerinden biri olan Power and Propulsion Element (PPE- Güç ve İtki Elemanı) için kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Güneş enerjili elektrikli itki mimarisiyle tasarlanan sistem, geçtiğimiz yıl ilk kez başarıyla çalıştırılarak uzay aracının ana güç altyapısının işlevselliğini ortaya koydu.

    60 kilovat güç üretecek

    Gateway’in güç ve itki modülü, 60 kilovata kadar elektrik üretebilme kapasitesine sahip. Modül, yalnızca istasyonun sistemlerini beslemekle kalmayacak, aynı zamanda yüksek hızlı haberleşme, tutum kontrolü, yörünge koruma ve farklı yörüngeler arasında manevra yapılabilmesini mümkün kılacak. NASA’ya göre bu test, PPE’nin derin uzay koşullarında uzun süreli görevler için gerekli altyapıyı sağlayabileceğini gösteren önemli bir doğrulama niteliği taşıyor.

    Şu anda PPE’nin ana elektrik sistemi, dış etkilere karşı koruma sağlayan panellerin içine güvenli şekilde yerleştirilmiş durumda. Bir sonraki aşamada ise gelişmiş elektrikli itki sistemlerinin entegrasyonu planlanıyor. Bu kapsamda L3Harris tarafından üretilen üç adet 12 kilovatlık gelişmiş elektrikli itki motoru ile Busek imzası taşıyan dört adet 6 kilovatlık BHT-6000 iticinin montajı için hazırlıklar sürüyor. Öte yandan Gateway’in açılır yapıdaki güneş panelleri tamamlanmış durumda ve kapsamlı testlerden geçiriliyorlar.

    Gateway ne işe yarayacak?

    Gateway, insanlığın Ay çevresinde konumlanacak ilk uzay istasyonu olacak. NASA liderliğinde yürütülen Artemis programının merkezinde yer alan bu küçük ancak çok amaçlı istasyon, Ay yüzeyi görevlerine destek verecek, Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak ve Mars’a yönelik ilk insanlı görevlerin altyapısını oluşturacak.

    NASA’dan Ay yörüngesindeki ilk uzay istasyonu için kritik başarı Tam Boyutta Gör
    Kanada Uzay Ajansı (CSA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Uzay Ajansı (JAXA) ve Birleşik Arap Emirlikleri Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi (MBRSC) gibi uluslararası ortaklar da bu projeye katkı veriyor. Gateway’in, 2027’den önce olmamak kaydıyla önümüzdeki yıllarda fırlatılması planlanıyor.

    Bu arada Gateway’in bir diğer kritik bileşeni olan HALO (Habitation and Logistics Outpost) modülünün geçtiğimiz yıl ABD’ye ulaşması da projenin ilerleyişinde önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçmişti. Astronotlar için Ay yörüngesindeki ilk uzun süreli yaşam alanı olacak HALO, Artemis görevlerinin yanı sıra Mars’a yönelik insanlı uçuşlar öncesinde deneyim kazanılmasını sağlayacak.

    İstasyon nasıl kurulacak?

    NASA’dan Ay yörüngesindeki ilk uzay istasyonu için kritik başarı Tam Boyutta Gör
    Gateway’in uzaydaki montaj süreci de net bir takvimle planlanmış durumda. İlk aşamada Power and Propulsion Element (PPE) ile HALO modülleri, Artemis IV görevinden önce SpaceX Falcon Heavy roketiyle birlikte Ay yörüngesine fırlatılacak. Bu iki temel unsur, Ay çevresindeki near-rectilinear halo orbit (NRHO) olarak adlandırılan özel kutupsal yörüngeye ulaşmak için yaklaşık bir yıl sürecek bir transfer sürecinden geçecek.

    Tam teşekküllü Gateway uzay istasyonunun yörüngede birleştirilmesi ise Eylül 2028’den önce olmamak kaydıyla başlayacak Artemis IV, V ve VI görevleri kapsamında gerçekleştirilecek. Artemis IV ile astronotlar Gateway’e ilk kez giriş yapacak.

    Bu görevde Lunar I-Hab modülü istasyona entegre edilirken, aynı zamanda ikinci insanlı Ay yüzeyi görevi tamamlanacak. Bunu izleyen Artemis V göreviyle Lunar View, Artemis VI ile ise Crew and Science Airlock modülleri Gateway’e eklenerek hem istasyonun yaşam hem de bilimsel kapasitesi kademeli olarak genişletilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    merkezi kilit beynine kumanda tanitma sahte e okul word sayfa kopyalama toyota corolla cross flame x-pack ile passion arasındaki fark alfa romeo 156 2.0 ts

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum