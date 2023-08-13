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    Bilim insanlarından yeni keşif: Farelerdeki işitme kaybı tedavi edildi

    Bilim insanları, yaptıkları yeni deneyle farelerdeki işitme kaybını tedavi etti. Şimdi ise bu deneyden faydalanarak insanlardaki işitme kaybının çözülmesi amaçlanıyor.
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    Bilim insanları, farelerdeki işitme kaybını tedavi etti Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, farelerde işitme kaybını başarılı bir şekilde tersine çevirdiklerini söyleyerek hatalı genetik aktivitenin neden olduğu bazı sağırlık biçimlerinin önlenebileceğinin ve aynı zamanda insanlarda da tamamen tersine çevrilebileceğini öne sürdüler.

    İnsanlardaki işitme kaybı da çözülebilir

    Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre araştırmacıların bazı farelerin düşük ve orta frekans aralıklarındaki işitme duyularını normale yakın seviyelere getirmeyi başardı. King's College London'da duyusal işlev profesörü olan çalışma yazarı Karen Steel, "İlerleyici işitme kaybı gibi dejeneratif hastalıkların genellikle geri döndürülemez olduğuna inanılıyor, ancak en az bir tür iç kulak işlev bozukluğunun tersine çevrilebileceğini gösterdik." dedi yaptığı açıklamada.

    Bilim insanları, farelerdeki işitme kaybını tedavi etti
    Araştırmacılar atılımlarını Spns2 adlı bir gene odaklanarak gerçekleştirdiler. Çalışmada, kusurlu Spns2 genleri ile yetiştirilen fareler, işitme kaybının hızla kötüleştiğini gösterdi. Araştırmacılar, özel bir enzim kullanarak farklı yaşlardaki farelerde bu işe yaramaz genleri yeniden etkinleştirdiler ve ardından işitsel beyin sapı tepki testi olarak bilinen şeyi kullanarak kemirgenlerin işitme duyusunu değerlendirdiler. Genç farelerde, gen etkinleştirildiğinde işitme kaybının neredeyse tamamen tersine döndüğünü buldular. Bununla birlikte, bir fare tedaviyi aldığında ne kadar yaşlıysa, o kadar az işitme kazandı. Deneyin sonunda ise tedavi için en iyi sonuçların mümkün olduğunca genç yaşta uygulanması gerektiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu deneyeden yararlanarak insanlardaki işitme kaybını da çözebileceklerini umut ediyorlar.
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