Bilim insanlarından yeni keşif: Farelerdeki işitme kaybı tedavi edildi

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre araştırmacıların bazı farelerin düşük ve orta frekans aralıklarındaki işitme duyularını normale yakın seviyelere getirmeyi başardı. King's College London'da duyusal işlev profesörü olan çalışma yazarı Karen Steel, "İlerleyici işitme kaybı gibi dejeneratif hastalıkların genellikle geri döndürülemez olduğuna inanılıyor, ancak en az bir tür iç kulak işlev bozukluğunun tersine çevrilebileceğini gösterdik." dedi yaptığı açıklamada.