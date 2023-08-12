Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapchat, Android uygulamasındaki karanlık modu ücretsiz hale getiriyor

    Sosyal medya uygulaması Snapchat, Android uygulamasında Premium kullanıcılarına sunduğu Karanlık Mod özelliğini ücretsiz bir hale getiriyor. İşte detaylar:     
    Oy Ver
    Snapchat, Android'e özel karanlık modu ücretsiz hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, 2019'da Android ve iOS uygulaması için Karanlık Mod özelliğini piyasaya sürmüştü. Snapchat Plus ile bu özelliği premium kullanıcılarına sunan Snapchat, bu durumu değiştiriyor.

    Android için Snapchat'te karanlık mod nasıl aktif edilir?

    Geçmişte Snapchat, yalnızca iOS uygulamasına Karanlık Mod desteği ekleyerek Android kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sonrasında ise Snapchat, Android uygulamasına Karanlık Mod özelliği için destek ekledi, ancak bunu ayda 4 ABD doları olan Snapchat + premium aboneliğine kattı. Ancak bu durum tersine döndü ve Karanlık Mod, artık ücretsiz.

    Snapchat, Android'e özel karanlık modu ücretsiz hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Snapchat, Android uygulamasında yapılan bir güncellemeyle ( v12.46.0.51 ) Karanlık Modu ücretsiz hâle getirdi. Karanlık Modu etkinleştirmek için Ayarlar > Uygulama Görünümü'ne gidin ve Her Zaman Karanlığı seçin. Uygulama şimdi değişikliği uygulamak için uygulamayı yeniden başlatmanızı söyleyecektir. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra Karanlık Modu aktifleştirmiş olacaksınız.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orduca kelimeler ve anlamları gta 5 soyulacak yerler opel astra esp ve motor arıza lambası yanıyor apple imei kayıt bulunamadi marmarabirlik en iyi zeytin hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız