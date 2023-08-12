Snapchat, Android uygulamasındaki karanlık modu ücretsiz hale getiriyor

Android için Snapchat'te karanlık mod nasıl aktif edilir?
Geçmişte Snapchat, yalnızca iOS uygulamasına Karanlık Mod desteği ekleyerek Android kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sonrasında ise Snapchat, Android uygulamasına Karanlık Mod özelliği için destek ekledi, ancak bunu ayda 4 ABD doları olan Snapchat + premium aboneliğine kattı. Ancak bu durum tersine döndü ve Karanlık Mod, artık ücretsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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