Snapchat, Android uygulamasındaki karanlık modu ücretsiz hale getiriyor

Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, 2019'da Android ve iOS uygulaması için Karanlık Mod özelliğini piyasaya sürmüştü. Snapchat Plus ile bu özelliği premium kullanıcılarına sunan Snapchat, bu durumu değiştiriyor.

Discord, yakında Xbox'tan oyun akışı yapmanızı sağlayacak 6 gün önce eklendi

Android için Snapchat'te karanlık mod nasıl aktif edilir?

Geçmişte Snapchat, yalnızca iOS uygulamasına Karanlık Mod desteği ekleyerek Android kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Sonrasında ise Snapchat, Android uygulamasına Karanlık Mod özelliği için destek ekledi, ancak bunu ayda 4 ABD doları olan Snapchat + premium aboneliğine kattı. Ancak bu durum tersine döndü ve Karanlık Mod, artık ücretsiz.

Tam Boyutta Gör Snapchat, Android uygulamasında yapılan bir güncellemeyle ( v12.46.0.51 ) Karanlık Modu ücretsiz hâle getirdi. Karanlık Modu etkinleştirmek için Ayarlar > Uygulama Görünümü'ne gidin ve Her Zaman Karanlığı seçin. Uygulama şimdi değişikliği uygulamak için uygulamayı yeniden başlatmanızı söyleyecektir. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra Karanlık Modu aktifleştirmiş olacaksınız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Snapchat, Android'e özel karanlık modu ücretsiz hale getiriyor