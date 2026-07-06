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    Bilim insanları hamamböceklerini amfibi askerlere dönüştürdü: Asıl hedef uzay!

    Bilim insanları, uzaktan kontrol edilen hamamböceklerini su altında hareket edebilecek şekilde modifiye etti. Bu sistem gelecekte afet bölgeleri ve Mars keşiflerinde kullanılabilir.

    Bilim insanları hamamböceklerini amfibi askerlere dönüştürdü Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, uzaktan kontrol edilebilen hamamböceklerini bu kez su altında hareket edebilecek şekilde “modifiye” etti. Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni çalışmada, özel bir "dalış sistemi" ile donatılan böceklerin hem karada hem de su altında görev yapabilen amfibi biyolojik robotlara dönüştürüldüğü gösterildi.

    Mars’a hazırlanıyorlar

    Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte afet bölgelerinde arama faaliyetlerinden Mars gibi gezegenlerin keşfine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olabileceğini düşünüyor.

    Çalışmanın ortak yazarı ve Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacısı Hirotaka Sato, projenin uzun vadeli hedefinin uzay görevleri olduğunu belirtti. Sato'ya göre geliştirilen sistem, böcekler için uzay giysilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak ve ileride Mars yüzeyinde keşif görevlerinde kullanılabilecek teknolojilerin temelini oluşturabilir.

    3D baskılı oksijen sistemi geliştirildi

    Robotik alanında uzun süredir ilgi gören hamamböcekleri, dayanıklılıkları sayesinde bu tür projeler için uygun canlılar arasında gösteriliyor. Araştırma ekibi, yaklaşık insan parmağı büyüklüğüne ulaşabilen ve beş yıla kadar yaşayabilen Madagaskar hamamböceklerini tercih etti. Uzun ömürlü ve zorlu koşullara dayanıklı olmaları, onları uzun süreli görevler için avantajlı hale getiriyor.

    Bilim insanları hamamböceklerini amfibi askerlere dönüştürdü Tam Boyutta Gör
    Ancak bu böceklerin doğal olarak su altında yaşayamaması, özellikle sel baskınlarının yaşandığı afet bölgelerinde kullanılmalarının önündeki en büyük engellerden biriydi. Bu sorunu aşmak isteyen ekip, hamamböceklerinin solunum deliklerini kaplayan ve oksijen sağlayan 3D baskılı özel bir koruyucu sistem geliştirdi.

    Böceklerin bacaklarına yakın konumdaki solunum delikleri hortumlarla sisteme bağlanırken bu tasarım bacak hareketlerini kısıtlamayacak şekilde düzenlendi. Araştırmacılar ayrıca oksijeni klasik tüplerle taşımak yerine, hidrojen peroksit ve manganez dioksit karışımından zamanla oksijen üreten kimyasal bir sistem kullandı.

    Ekip, kontrol çipi ve küçük batarya ünitesini de böceklerin sırtına takılan harici bir modül yerine doğrudan vücutlarının içine yerleştirdi. Yapılan denemelerde dışarıya takılan sırt çantası benzeri sistemlerin hareket kabiliyetini olumsuz etkilediği görüldü.

    Üç saate kadar su altında hareket edebildiler

    Gerçekleştirilen testlerde hamamböcekleri, tek seferde üç saate kadar su altında yürümeyi başardı. Araştırmacılar, böceklerin su altında karadaki hızlarına oldukça yakın bir hareket performansı sergilediğini belirtti.

    Deneylerin ardından hamamböceklerinde herhangi bir olumsuz sağlık etkisine rastlanmadı. Araştırmacılar, böceklerin su altındaki görevlerinden günler sonra da sağlıklı göründüğünü aktardı.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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