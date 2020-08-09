Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirli davranılmazsa vaka sayıları 1500’lü rakamlara ulaşır

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Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye’de vatandaşların tatil için beldelerine akın etmesinin ardından tırmanışa geçen vaka sayıları, yetkilileri endişelendiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın neredeyse her gün yapmaya devam ettiği paylaşımlara rağmen artan vaka sayılarına yönelik bir uyarı da Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’dan geldi. İlhan, “önünü almazsak rakamlar 1,500’e doğru tırmanır” dedi.

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Vaka artış eyleminin yüzde 8-9 gibi gittiğini söylediği açıklamasında İlhan şu ifadelere yer verdi:

“Denizde corona virüsü bulaşmaz’ diye yanlış bir algı var. Oysa denizde de corona virüsü bulaşabilir. Denizde insanlar suya girdiği için öksürük, aksırık çok oluyor. Bu sırada eğer fiziksel mesafeye uyulmazsa bir corona virüsü hastası suyun içindeyse ve öksürürse diğer kişilere bulaş olabilir.

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Çok daha dikkatli olunması lazım

Kumsalda insanlar denizden çıkıyor ve fiziksel mesafeye uymadan oturuyorlar. Deniz, kumsal; çok farklı yerlerden insanların bir araya geldiği yerler. İstanbul’dan, Ankara’dan, belki de salgının daha yoğun olduğu yerden insanlar orada bulunuyor.

Oralarda bir başka risk daha var. Soyunma kabinleri, duşlar ve tuvaletler dar alanlar ve hızlı insan giriş- çıkışının olduğu yerler. Bu hızlı sirkülasyon olan yerlerde havalandırma ve dezenfeksiyon yeterli yapılmazsa yine buralardan da virüsün bulaşının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.”

Tatil yörelerinde bulunan vatandaşlar için bir rehber yayınlandığını da hatırlatan İlhan, vatandaşların rehberdeki uyarlara uymakta sıkıntı çektiğini aynı zamanda belirli bölgelerde ise ne yazık ki yeterli denetim yapılmadığını vurguladı.

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Türkiye’de vaka sayılarında son 9 gündür artış eğilimi olduğunu belirten İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

9 günün son 2 gününde 1000’in üzerinde devam ediyoruz. Şu an 1000’in üzerinde devam edecek gibi görünüyor. Bu rakamlar yükselerek gidiyor. Bugün tanı alanlar hemen bugün corona virüsüne temas edenler değil. Geçen hafta tam bayramın başladığı gün denizde olanlar, sahilde olanlar, bayramlaşma kurallarına uymayanlar aslında kabaca baktığımızda. Geçtiğimiz birkaç gün içinde de bu şekilde tanı alanlar oldu. Önümüzdeki birkaç gün içinde de bu aktiviteleri gerçekleştirenlerden de tanı alanlar olacaktır.

Bir yerlerin kapatılmasını istemiyorsak hepimizin kişisel koruyucu önlemlere uymamız gerekiyor. Türkiye’de her 20 vakadan 1’i ağır vaka. Vefatların da ağır hastanın olduğunu düşündüğümüzde, her gün 15-20 kişiyi kaybettiğimizi düşündüğümüzde ağır hasta olanların da vefat riskinin olduğunu söyleyebiliriz.”

Düşük yaş grubu da risk altında

Covid-19’un sadece büyükleri etkilemediğine de dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de 18-20 yaşında hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatan vatandaşlar olduğunu hatırlatarak herkesin kurallara dikkat etmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-uyesi-ilhan-onunu-alamazsak-rakamlar-1500e-dogru-tirmanir-5977673/

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