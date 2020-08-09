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    Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirli davranılmazsa vaka sayıları 1500’lü rakamlara ulaşır

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tatil beldelerinde vatandaşların ve işletmelerin önlem almadığını belirtirken böyle giderse vaka sayılarının 1,500'lü rakamları göreceğini söyledi.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirli davranılmazsa vaka sayıları 1500’lü rakamlara ulaşır
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    Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye’de vatandaşların tatil için beldelerine akın etmesinin ardından tırmanışa geçen vaka sayıları, yetkilileri endişelendiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın neredeyse her gün yapmaya devam ettiği paylaşımlara rağmen artan vaka sayılarına yönelik bir uyarı da Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’dan geldi. İlhan, “önünü almazsak rakamlar 1,500’e doğru tırmanır” dedi.

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    Vaka artış eyleminin yüzde 8-9 gibi gittiğini söylediği açıklamasında İlhan şu ifadelere yer verdi:

    “Denizde corona virüsü bulaşmaz’ diye yanlış bir algı var. Oysa denizde de corona virüsü bulaşabilir. Denizde insanlar suya girdiği için öksürük, aksırık çok oluyor. Bu sırada eğer fiziksel mesafeye uyulmazsa bir corona virüsü hastası suyun içindeyse ve öksürürse diğer kişilere bulaş olabilir.

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    Çok daha dikkatli olunması lazım

     Kumsalda insanlar denizden çıkıyor ve fiziksel mesafeye uymadan oturuyorlar. Deniz, kumsal; çok farklı yerlerden insanların bir araya geldiği yerler. İstanbul’dan, Ankara’dan, belki de salgının daha yoğun olduğu yerden insanlar orada bulunuyor.

    Oralarda bir başka risk daha var. Soyunma kabinleri, duşlar ve tuvaletler dar alanlar ve hızlı insan giriş- çıkışının olduğu yerler. Bu hızlı sirkülasyon olan yerlerde havalandırma ve dezenfeksiyon yeterli yapılmazsa yine buralardan da virüsün bulaşının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.”

    Tatil yörelerinde bulunan vatandaşlar için bir rehber yayınlandığını da hatırlatan İlhan, vatandaşların rehberdeki uyarlara uymakta sıkıntı çektiğini aynı zamanda belirli bölgelerde ise ne yazık ki yeterli denetim yapılmadığını vurguladı.

    Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirli davranılmazsa vaka sayıları 1500’lü rakamlara ulaşır
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    Türkiye’de vaka sayılarında son 9 gündür artış eğilimi olduğunu belirten İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

    9 günün son 2 gününde 1000’in üzerinde devam ediyoruz. Şu an 1000’in üzerinde devam edecek gibi görünüyor. Bu rakamlar yükselerek gidiyor. Bugün tanı alanlar hemen bugün corona virüsüne temas edenler değil. Geçen hafta tam bayramın başladığı gün denizde olanlar, sahilde olanlar, bayramlaşma kurallarına uymayanlar aslında kabaca baktığımızda. Geçtiğimiz birkaç gün içinde de bu şekilde tanı alanlar oldu. Önümüzdeki birkaç gün içinde de bu aktiviteleri gerçekleştirenlerden de tanı alanlar olacaktır.

    Bir yerlerin kapatılmasını istemiyorsak hepimizin kişisel koruyucu önlemlere uymamız gerekiyor. Türkiye’de her 20 vakadan 1’i ağır vaka. Vefatların da ağır hastanın olduğunu düşündüğümüzde, her gün 15-20 kişiyi kaybettiğimizi düşündüğümüzde ağır hasta olanların da vefat riskinin olduğunu söyleyebiliriz.”

    Düşük yaş grubu da risk altında

    Covid-19’un sadece büyükleri etkilemediğine de dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de 18-20 yaşında hiçbir hastalığı olmadığı halde yoğun bakımda yatan vatandaşlar olduğunu hatırlatarak herkesin kurallara dikkat etmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-uyesi-ilhan-onunu-alamazsak-rakamlar-1500e-dogru-tirmanir-5977673/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fellini (cemal kara) 1 hf. en beğenilen
    İpin ucu çoktan kaçtı. Sağlık bakanı twitter'da aforizma kasan fenomene dönüştürüldü. Mücadele bitti. Cehalet galip geldi. Ekonomik çıkarlar için sağlık feda edildi. Güven yok oldu. Kısaca, ülke olarak bu konuda kaderimize terk edilmiş görünüyoruz.
    İpin ucu çoktan kaçtı. Sağlık bakanı twitter'da aforizma kasan fenomene dönüştürüldü. Mücadele bitti. Cehalet galip geldi. Ekonomik çıkarlar için sağlık feda ed...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Bloodin 1 hf.
    Vaka sayıları 1500'leri çoktan geçti, özellikle doğuda birçok insan ağır geçmezse hastaneye asla gitmiyor bile. Etrafımda son 2 haftada korona olduğu her halinden belli olan ama hastaneye gitmeden atlatan en az 10 kişi sayabilirim ve bunlar sadece benim bildiklerim.
    Vaka sayıları 1500'leri çoktan geçti, özellikle doğuda birçok insan ağır geçmezse hastaneye asla gitmiyor bile. Etrafımda son 2 haftada korona olduğu her halind...
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    2 Yanıt Yanıtla +16
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    lazer__ 1 hf.
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    Bizde virüs falan yok inanmayın böyle haberlere
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    000hasan (Hasan Hasan) 1 hf.
    Ne kadar yanlış yerlerden konuları tartışıyoruz.Vaka sayıalrı artıyor 900 olsa ne olur 1000 olsa ne olur.Sanki vaka sayısı bin'in altına düşünce her şey güllük gülüstanlık.
    Yanıtla +1
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    Ayasofya :) good :D
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    cheers darlin 1 hf.
    her gün 1500 vakaya sabitlersek tc deki herkesin hasta olması için 150 yıl geçmesi gerekiyor...
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. cheers darlin
    yanılıyorsun, çünkü bağışıklık ne kadar sürüyor kesin bilgi yok. yani bugün herkes bağışıklık kazanmış olsa bile seneye yine vaka görülebilir.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf.
    Bu virüs sonsuza kadar sürmeyecek tabi ama Allah sonumuzu hayır etsin, vaka sayısı çok fazla
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    fellini (cemal kara) 1 hf. en beğenilen
    İpin ucu çoktan kaçtı. Sağlık bakanı twitter'da aforizma kasan fenomene dönüştürüldü. Mücadele bitti. Cehalet galip geldi. Ekonomik çıkarlar için sağlık feda edildi. Güven yok oldu. Kısaca, ülke olarak bu konuda kaderimize terk edilmiş görünüyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    lazer__ 1 hf. fellini
    ay olur mu ama adam o kadar çalışıyor, hatta az uyumaktan gözleri kırmızı kırmızı olmuş falan
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf.
    korku ne güzel terbiye sistemidir ki ilk çıktığında çevrem tutuşmuştu her türlü tedbiri alıyorlardı. şimdi banklardaki kekolar sevişecek kadar birbirilerine yakın oturuyorlar :)
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    coolhearts (Süleyman Şimşek) 1 hf. KaleyDeskop
    Korku ve kaos yönetimi en etkili yöntemdir bu gibi durumlarda. Herg ün televiyonlarda gazetelerde ,hastanede can çekişen corona hastalarını paylaşmak gerek bu millete. Bak nasıl tutuşuyorlar.
    Yanıtla +1
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    edgespear101 (Baran Alkan) 1 hf.
    Okulların açılmaması lazım, boşverin.
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    lazer__ 1 hf.
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    Bizde virüs falan yok inanmayın böyle haberlere
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Çoğunluk maske takmıyor ki ben maskeli geziyorum garip hissettim kendimi sanki sadece ben virüsü kapacağım gibi. Bu böyle olmaz ya bizim insanımız bu konularda belli ki çok gevşek davranıyor, maske takmayana caydırıcı cezalar verin bence.
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    Bloodin 1 hf.
    Vaka sayıları 1500'leri çoktan geçti, özellikle doğuda birçok insan ağır geçmezse hastaneye asla gitmiyor bile. Etrafımda son 2 haftada korona olduğu her halinden belli olan ama hastaneye gitmeden atlatan en az 10 kişi sayabilirim ve bunlar sadece benim bildiklerim.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Detective W. (David William) 1 hf. Bloodin
    O başka bir konu burada referans edilen veri tipi tanısı konan vakalar zaten. Diğer sayıyı tespit etmek mümkün değil
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    Jeremy Klakson 1 hf. Bloodin
    bunu ben de duymuştum. insanlar resmen corona teşhis edilip karantinaya alınırım korkusuyla hastalanıp hastaneye gitmiyor ...
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