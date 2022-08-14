Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilinen en eski teknoloji ansiklopedisinde sırlar açığa çıktı

    Araştırmacılar, 2300 yıl önce yazılmış bir Çin yazısını analiz ederek dil açısından anlaşılması zor iki bileşen dahil dönemin sanat eserleri ve silahlarını oluşturan maddeleri deşifre etmeyi başardı.
    Oy Ver

    Kao Gong Ji

    MÖ 300 yılında yazıldığı belirtilen Kao Gong Ji olarak bilinen Çince metinde altı kimyasal formül veriliyor. Dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisi olarak bilinen el yazmasında kılıç, çan, balta, bıçak, ayna gibi öğelerin yanı sıra bunların nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler yer alıyor.

    Gizemli bileşenler 100 yıl sonra çözüldü

    1920 yılından beri araştırmacılar, jin ve xi olarak kaydedilen ana bileşenleri çevirmek için kafa yoruyor. Uzmanlar, bu kelimeleri bronz yapım aşamasında kilit bileşenler olan bakır ve kalay olarak çeviriyor ancak araştırmacılar, bileşenleri yeniden oluşturmaya çalıştıklarında eski Çin eserlerinde görülen maddenin yerine metalin ortaya çıktığını fark etti. Şimdi, araştırmacılar gizemli bileşenlerin arkasındaki gerçek anlamı doğru bir şekilde belirlediklerine inanıyor.

    Jin, modern Çincede altın anlamına geliyor. Ancak eskiden bakır, bakır alaşımı veya sadece metal anlamında kullanılıyordu. Araştırmacılardan birinin açıklamasına göre, bu bileşenler Avrasya’nın en büyük bronz sektöründe kullanıldı.

    Kao Gong Ji Çin
    Tam Boyutta Gör

    Madeni paralar da incelendi

    Araştırmacılar, ayrıca Kao Gong Ji’nin yazıldığı zamana yakın basılan Çin sikkelerinin kimyasal bileşimini de analiz etti. Daha önce araştırmacılar, madeni paraların bakırın kalay ve kurşunla seyreltilmesiyle yapıldığını düşünüyordu. Yeni çalışma, madeni paraların kimyasal bileşiminin biri bakır, kalay ve kurşundan, diğeri bakır ve kurşundan yapılan iki metal alışımın karıştırılmasıyla oluştuğunu ortaya çıkardı. İki araştırmacı, jin ve xi’nin önceden karıştırılmış metal alaşımlar olduğu sonucuna vardı.

    Bulgular, yüzyıllar önce bronz üretiminin saf metaller yerine alaşımları birleştirmeye dayandığını ve metal işlemenin düşünüldüğünden daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

    Antik Çin coin
    Tam Boyutta Gör

    Gelecekteki antik araştırmalara ışık tutacak

    Araştırmacılar, bu tür analizlerin gelecekte farklı kültürler ve bölgelerden antik madencilikle ilgili başka yazıların deşifre edilmesinde fayda sağlayacağını belirtiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 3 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız