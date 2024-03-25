İnternet kafeler birer birer kapanıyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de bir dönem epey popüler olan internet kafeler birer birer kapanıyor. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, kapanan internet kafe sayısını açıkladı.

Türkiye genelinde internet kafe sayısının 27 binden 5 bine kadar gerilediğini vurgulayan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6” dedi.

İnternet kafeler neden kapanıyor?

İlhan Taşkıran, internet kafelerin kapanmasının ana nedeninin maliyetler olduğunu söyledi. Bilgisayar başına yatırım maliyetinin, giderleri karşılamadığını belirten Taşkıran, şunları söyledi:

“İnternet kafeler enflasyona yenildi. Zira bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bilgisayar başına yatırım 15 bin liraya kadar çıktığında sorun yoktu. Ama bu artık 80 bin liraya geldi. Sıfırdan böyle bir yatırımı yapabilecek esnaf kalmadı. Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor. Şu an kapanmaların hızlanmasının en büyük nedeni de yenileme dönemi gelen esnafın bu yatırımı gerçekleştirememesi. Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor.”

GTA 3, Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlandı! İşte video 9 sa. önce eklendi

Saati 40 liraya yükseldi

Eskiden 50 kuruş, 1 lira gibi fiyatlara bir saatlik masa açılırken şimdilerde bu ücret 20 liraya hatta bazı yerlerde 40 liraya yükseldi. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “Şu an İstanbul’da ve Anadolu’nun çoğu bölümünde saatlik ücretler 18-20 lira bandında. Ancak konfor alanı fazla ve teknoloji yatırımı yeni olan dükkânlarda bu ücret 40 liraya kadar çıkıyor” dedi.

100 bilgisayarlı salon 400-600 bin TL kazanıyor

İnternet kafelerin kazançları hakkında açıklama yapan Taşkıran, Artık internet kafeler daha çok Esenyurt, Bağcılar ve Bahçelievler gibi alanlarda popülerliğini koruyor. Çoğu bir oyun salonuna dönüştü. Gaming merkezlerine dönüşenler ise iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Şu an 100 bilgisayarla hizmet veren bir salonun aylık geliri 400 ila 600 bin lira arasında değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

İnternet kafeler birer birer kapanıyor