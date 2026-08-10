Amazon’un yeni veri merkezi ABD’nin en büyük karbon salım kaynağı olabilir

Amazon, Yapay Zekâ Veri Merkezi İçin 7,65 GW'lık Doğal Gaz Santrali Kuruyor
New York Times'ın haberine göre Amazon, Teksas'ta devasa bir yapay zekâ veri merkezi inşa ediyor. Ancak şirket, veri merkezinin ihtiyaç duyacağı elektriği mevcut şebekeden almak yerine doğrudan tesisin yanında kurulacak doğal gaz santralinden sağlamayı planlıyor. Proje kapsamında 35 doğal gaz türbini kullanılacak ve santral toplam 7,65 gigawatt'a kadar elektrik üretebilecek. Bu kapasite, tek bir veri merkezi için oldukça büyük bir enerji ihtiyacına işaret ediyor. Çünkü yapay zekâ odaklı veri merkezlerinde kullanılan binlerce GPU'nun yanı sıra soğutma, ağ ve depolama sistemleri de sürekli olarak yüksek miktarda elektrik tüketiyor.
Yıllık Sera Gazı Emisyonu 33 Milyon Tonu Bulabilir
Ancak projeyi asıl dikkat çekici hâle getiren nokta santralin kapasitesi değil, oluşturabileceği karbon emisyonu. New York Times tarafından elde edilen belgelerine göre tesisin yılda 33 milyon tona kadar sera gazı salmasına izin veriliyor. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde Amazon'un veri merkezini besleyecek santral, ABD'deki diğer tüm elektrik santrallerinden daha fazla yıllık karbon emisyonuna sahip olabilir.
Amazon'un doğal gaza yönelmesinin arkasında önemli bir altyapı problemi bulunuyor. ABD'de yapay zekâ veri merkezlerinin elektrik talebi o kadar hızlı artıyor ki mevcut elektrik şebekeleri bu talebi karşılamakta zorlanıyor. Ayrıca bürokrasi devreye girdiği için veri merkezlerini mevcut şebekeye bağlamak da epey uzun sürüyor. Yeni iletim hatları, trafolar ve diğer altyapı yatırımlarının tamamlanmasını beklemek istemeyen şirketler bu nedenle "behind-the-meter" olarak adlandırılan, doğrudan veri merkezine bağlı enerji üretim sistemlerine yöneliyor. Doğal gaz santralleri de yüksek miktarda elektriği sürekli olarak üretebilmeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha hızlı devreye alınabilmeleri nedeniyle bu noktada öne çıkıyor. Microsoft ve Meta gibi şirketler ise benzer enerji sorununu çözmek için nükleer ve yenilenebilir enerji projelerine yöneliyor.
Amazon'un bu tercihi, şirketin iklim hedefleriyle de dikkat çekici bir tezat oluşturuyor. Amazon, 2019 yılında 2040 yılına kadar küresel operasyonlarında net sıfır karbon emisyonuna ulaşma sözü vermişti. Ancak şirketin yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte bu sözler de unutulmuş görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: