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Biostar'ın P55 yonga setli TPower I55 modeli göründü

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar'ın P55 yonga setli TPower I55 modeli göründü
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Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ve son dönemde daha çok TPower serisi yüksek performans odaklı modelleriyle gündeme gelen Biostar, Intel'in Eylül ayında duyurmaya hazırladığı Lynnfield kod adlı Core i5 işlemciler için P55 yonga setli yeni anakartlar hazırlıyor. Farklı fiyat ve performans segmentleri için çok sayıda yeni model üzerinde çalışan firmanın ilgili ürün gamındaki en iddialı modelinin TPower I55 kod adlı çözüm olması bekleniyor.

Tasarım özellikleri itibariyle kaslı bir görünüme sahip olan TPower I55, LGA1156 formundaki Lynnfield işlemcileriyle kullanılabilecek. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR3 (2000MHz+) bellek desteği sunan anakart, pasif soğututucusu ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. 12 fazlı güç tasarımına sahip olan belirtilen P55 yonga setli yeni model üzerinde bulunan iki adet PCIe x16 slotuyla SLI ve Crossfire X teknolojilerini de destekliyor.

Çoklu ekran kartı kurulumlarında 8x + 8x konfigürasyonunda çalışacağı belirtilen çift PCIe x16 slotuna ek olarak anakart üzerinde iki adet PCI, bir adet PCIe x4 ve bir adet te PCIe x1 slotları bulunuyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı belirtilen Biostar TPower I55 modelinde ayrıca profesyonellere yönelik olarak DeBUG LED ve kart üstü güç / reset butonları gibi ekstra detaylara da yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, çift Gigabit Ethernet ve 6x SATA-II portu gibi detayların yer aldığı Biostar TPower I55 modelinin, Eylül ayı içerisinde Lynnfield kod adlı işlemcilerle eş zamanlı olarak lanse edilmesi beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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OverClocK1ng 9 yıl
PCB renginden tut herşeyi ile muhteşem bir anakart olmuş. Pasif soğutması da etkili görünüyor. İyi skorlara imza atacağını düşünüyorum...
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ser_ka_n 9 yıl
BIOSTAR TPOWER I55 - Intel LGA1156

forums.overclockers.com.au/...
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sertacaygun 9 yıl
Bellek slotunun yanındaki küçük bir yuva bunda yok nedense...
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husNUKE 9 yıl
rengarenk ve güzel bir anakart olmuş, P55 çipsetli anakartların fiyatları nasıl olacak acaba, özellikleri x58lerden az kalmıyor
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eagle58 9 yıl
Dizaynı çok güzel olmuş... Bakalım bu anakartta rekorlar kırabilecek mi?


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