Almanya da ısı pompasına geçti

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Ülkemize göre çok daha soğuk iklimi ile tanınan Almanya, ısı pompasına hızla geçiyor. Soğuk iklimlerde daha düşük performans veren hatta soğuk havada çalışmıyor dedikodularına rağmen Almanya’nın 2025 yılında ısı pompası satışları %48 pazar payı elde etti. Halbuki bir sene önce 2024 yılında ısı pompalarının pazar payı sadece %27 idi.

Daha da ilginci doğalgaz tabanlı ısıtma sistemleri %44’de kaldı, yani ısı pompası Almanya’daki evlerin bir numaralı seçimi oldu.

Devasa devlet desteği

Tabii bunun en büyük nedenlerinden biri %70’e varan devlet teşviği oldu. Devlet özellikle doğal gaz kullananların ısı pompasına geçişi ve verimlilik gibi etkenleri dikkate alarak çeşitli aşamalarda maliyeti karşıladı. Bu sayede 300 bin ısı pompası için 3,8 Milyar Euro’luk bir hibede bulundu. Özellikle yeni binalarda yenilenebilir oranının en az %65 olmasını zorunlu kılan sistem sayesinde bu tür binalarda ısı pompası %74 pazar payına ulaşmış durumda.

Jeotermal ısı pompası türleri:

Isı pompası teknisyeni sıkıntısı

Isı pompasının pazar payının daha hızlı büyümesini engelleyen yegane neden olarak sertifikalı montaj personeli eksikliği ve kalifiye iş gücü eksikliği gösteriliyor.

Bu sıkıntı siparişlerin beklemesine neden olurken projelerin hayata geçmesine engel oluyor. Yine de tüm bu sıkıntılara rağmen teknoloji Avrupa’nın 16 ülkesindeki toplam 28 milyon ünitesi ile kendini ispatlamış durumda.

Hepsine değil, iyi teknolojilere destek

Almanya bu desteği verirken ısı pompası teknolojisinide seçici olarak geliştirmeye çalışıyor. Mesela Ocak 2025’den itibaren sadece şebeke ile iletişim kurabilen ve ona çok yük bindirmeyen modeller destekleniyor. Ocak 2026 itibari ile hava destekli ısı pompalarında sıkı ses sınırlamaları geldi ve artık sadece sessiz olanlar desteklenmeye başlandı. Ocak 2028’den itibaren ise sadece doğal ve atmosfere zararsız ısı değiştirici gazlar desteklenecek (Propan, CO2 gibi).

Hibrit sistemlerin yükselişi

İçinde bulunduğumuz yılda geçen seneki gibi bir %44 artış yerine, makul bir %10 büyüme bekleniyor. Yükselen trendler arasında ise soğutma işlevide sağlayan ısı pompalarının yeni satışların %38’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Isı pompası ve doğal gaz hibrit sistemlerinde yaygınlaşması bekleniyor. Bu hibrit sistemlerde ,çok soğuk kara kış günlerinde doğal gazdan yardım alıyorlar ve gerek kurulum maliyetleri yada ısıtma giderlerini düşürebiliyor. Devlet desteği yıllık ısınma ihtiyacının en az %65’inin yenilebilir enerji ile sağlanmasını yeterli görüyor.

Bina üstüne ticari ısı pompası:

Ülkemiz kendi ısı pompasını ve yenilebilir elektriği üretebilirken kırılgan fosil kaynaklara ve diğer ülkelere bağımlılığını bırakmalı. Bu yönelim paranın ülke içinde kalmasını sağlayacak ve pazarda büyüyen şirketler hem istihdam yaratacak hemde edindikleri tecrübeyi ihracat başarısına çevirecektir.

