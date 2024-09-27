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    Anlık Bildirim

    Dünya’nın yakınından bir “fıstık” geçti: Garip şekilli 2024 ON asteroidi

    Kısa bir süre önce Dünya’nın yakınından “potansiyel olarak tehlikeli” bir asteroid geçti. Aktarılanlara göre 2024 ON adındaki asteroidi ilginç kılan şey ise kabuklu fıstığı andırması.
    Dünya’nın yakınından “fıstık” şekilli bir asteroid geçti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Dünya’ya yakın bir mesafeden geçen devasa bir asteroid, şekliyle dikkatleri üzerine çekti. NASA'nın "potansiyel tehlikeli" olarak sınıflandırdığı bu gök cismi, radar görüntülerinde oldukça ilginç bir biçimde görünüyor. Görsellere bakıldığında asteroidinin kabuklu fıstığa benzediği görülüyor.

    Bu asteroit kabuklu fıstığa benziyor

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na göre, "2024 ON" olarak adlandırılan bu göktaşı, 16 Eylül'de Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. Bu yakın geçişte Dünya’dan yaklaşık 1 milyon kilometre uzakta bulunan asteroid, Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığının yaklaşık 2.6 katı kadar bir mesafeden geçti. Tehlikeli sayılabilecek bir yakınlıkta olmasına rağmen, bilim insanları bu geçişin herhangi bir risk oluşturmadığını belirtti.

    İlk olarak Temmuz ayında Hawaii'deki ATLAS tarafından tespit edilen bu göktaşı, yalnızca şekliyle değil, aynı zamanda büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. Asteroidin kesin genişliği bilinmemekle birlikte, uzunluğu yaklaşık 350 metre olarak ölçüldü. Bu boyut, asteroidin Empire State Binası ile neredeyse aynı yüksekliğe sahip olduğunu gösteriyor.

    Asteroide dair radar görüntüleri, NASA'nın Deep Space Network’ün Goldstone Güneş Sistemi Radarı tarafından çekildi. Görüntülerde asteroidin dikkat çekici fıstık şekli net bir şekilde görülüyor. NASA, bu yapının aslında iki küçük gök cisminin birbirine yapışmış hali olduğunu açıkladı. Asteroidin iki yuvarlak lobundan biri, diğerine göre yüzde 50 daha büyük. Bu iki bölüm, belirgin bir "boyun" yapısı ile birbirine bağlı.

    NASA’ya göre, 200 metreden daha uzun asteroidlerin en az yüzde 14'ü bu formda olabiliyor. Radar görüntüleri, ayrıca asteroidin yüzeyinde büyük kayaların parlak noktalar olarak göründüğünü ve farklı yüzey özelliklerinin de bulunduğunu gösteriyor.

    Etrafımızda olan tek asteroid elbette 2024 ON değil. Geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi Dünya bu ay yeni bir "Mini Ay" kazanacak. '2024 PT5' adlı göktaşı, 29 Eylül'den itibaren, iki ay boyunca Dünya yörüngesinde dolaşıp tekrar uzaklaşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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