Dünya’nın yakınından bir “fıstık” geçti: Garip şekilli 2024 ON asteroidi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Dünya’ya yakın bir mesafeden geçen devasa bir asteroid, şekliyle dikkatleri üzerine çekti. NASA'nın "potansiyel tehlikeli" olarak sınıflandırdığı bu gök cismi, radar görüntülerinde oldukça ilginç bir biçimde görünüyor. Görsellere bakıldığında asteroidinin kabuklu fıstığa benzediği görülüyor.

Bu asteroit kabuklu fıstığa benziyor

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na göre, "2024 ON" olarak adlandırılan bu göktaşı, 16 Eylül'de Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. Bu yakın geçişte Dünya’dan yaklaşık 1 milyon kilometre uzakta bulunan asteroid, Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığının yaklaşık 2.6 katı kadar bir mesafeden geçti. Tehlikeli sayılabilecek bir yakınlıkta olmasına rağmen, bilim insanları bu geçişin herhangi bir risk oluşturmadığını belirtti.

İlk olarak Temmuz ayında Hawaii'deki ATLAS tarafından tespit edilen bu göktaşı, yalnızca şekliyle değil, aynı zamanda büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. Asteroidin kesin genişliği bilinmemekle birlikte, uzunluğu yaklaşık 350 metre olarak ölçüldü. Bu boyut, asteroidin Empire State Binası ile neredeyse aynı yüksekliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Mars’ın kayıp atmosferi göz önünde saklanıyor 1 gün önce eklendi

Asteroide dair radar görüntüleri, NASA'nın Deep Space Network’ün Goldstone Güneş Sistemi Radarı tarafından çekildi. Görüntülerde asteroidin dikkat çekici fıstık şekli net bir şekilde görülüyor. NASA, bu yapının aslında iki küçük gök cisminin birbirine yapışmış hali olduğunu açıkladı. Asteroidin iki yuvarlak lobundan biri, diğerine göre yüzde 50 daha büyük. Bu iki bölüm, belirgin bir "boyun" yapısı ile birbirine bağlı.

NASA’ya göre, 200 metreden daha uzun asteroidlerin en az yüzde 14'ü bu formda olabiliyor. Radar görüntüleri, ayrıca asteroidin yüzeyinde büyük kayaların parlak noktalar olarak göründüğünü ve farklı yüzey özelliklerinin de bulunduğunu gösteriyor.

Etrafımızda olan tek asteroid elbette 2024 ON değil. Geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi Dünya bu ay yeni bir "Mini Ay" kazanacak. '2024 PT5' adlı göktaşı, 29 Eylül'den itibaren, iki ay boyunca Dünya yörüngesinde dolaşıp tekrar uzaklaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Dünya’nın yakınından “fıstık” şekilli bir asteroid geçti