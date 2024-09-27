Dünya’nın yakınından bir “fıstık” geçti: Garip şekilli 2024 ON asteroidi

Bu asteroit kabuklu fıstığa benziyor
NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na göre, "2024 ON" olarak adlandırılan bu göktaşı, 16 Eylül'de Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. Bu yakın geçişte Dünya’dan yaklaşık 1 milyon kilometre uzakta bulunan asteroid, Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığının yaklaşık 2.6 katı kadar bir mesafeden geçti. Tehlikeli sayılabilecek bir yakınlıkta olmasına rağmen, bilim insanları bu geçişin herhangi bir risk oluşturmadığını belirtti.
İlk olarak Temmuz ayında Hawaii'deki ATLAS tarafından tespit edilen bu göktaşı, yalnızca şekliyle değil, aynı zamanda büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. Asteroidin kesin genişliği bilinmemekle birlikte, uzunluğu yaklaşık 350 metre olarak ölçüldü. Bu boyut, asteroidin Empire State Binası ile neredeyse aynı yüksekliğe sahip olduğunu gösteriyor.
Asteroide dair radar görüntüleri, NASA'nın Deep Space Network’ün Goldstone Güneş Sistemi Radarı tarafından çekildi. Görüntülerde asteroidin dikkat çekici fıstık şekli net bir şekilde görülüyor. NASA, bu yapının aslında iki küçük gök cisminin birbirine yapışmış hali olduğunu açıkladı. Asteroidin iki yuvarlak lobundan biri, diğerine göre yüzde 50 daha büyük. Bu iki bölüm, belirgin bir "boyun" yapısı ile birbirine bağlı.
NASA’ya göre, 200 metreden daha uzun asteroidlerin en az yüzde 14'ü bu formda olabiliyor. Radar görüntüleri, ayrıca asteroidin yüzeyinde büyük kayaların parlak noktalar olarak göründüğünü ve farklı yüzey özelliklerinin de bulunduğunu gösteriyor.
Etrafımızda olan tek asteroid elbette 2024 ON değil. Geçtiğimiz hafta belirttiğimiz gibi Dünya bu ay yeni bir "Mini Ay" kazanacak. '2024 PT5' adlı göktaşı, 29 Eylül'den itibaren, iki ay boyunca Dünya yörüngesinde dolaşıp tekrar uzaklaşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu