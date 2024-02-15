ABD, Ay’a tekrar inmeyi deneyecek: SpaceX, “Odysseus” aracını fırlattı

Tam Boyutta Gör ABD ve NASA, Ay ve diğer uzay hedeflerine artık daha fazla özel şirketi dahil etmek istiyor. Bu bağlamda ABD, özel sektöre ait ve özel sektör tarafından işletilen bir uzay aracını Ay'a indirmeyi bir kez daha deneyecek. Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında Odysseus uzay aracı bugün TSİ 09:05'te Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX’e ait olan Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

ABD, Ay’a iniş yapmayı tekrar deneyecek

Bugün yapılan fırlatma, Odysseus Ay iniş aracını taşıyan Falcon 9 roketinin 18. Fırlatması oldu. Roket, Intuitive Machines şirketinin "IM-1" görevini yörüngeye çıkardıktan sonra Dünya’ya geri dönerek iniş yaptı.

Her şey planlandığı gibi giderse Odysseus, 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu yakınlarına inecek ve Ay'a iniş yapan ilk özel uzay aracı olacak. Bu oldukça önemli bir hedef zira ABD, Apollo 17 görevinden bu yana, yani 50 yılı aşkın bir süredir Ay yüzeyine iniş yapmadı.

Yaklaşık bir telefon kulübesi büyüklüğünde olan Odysseus, yakalık 675 kilogram ağırlığa sahip. Odysseus, yaklaşık altı gün sürecek bir yolculukla Ay yörüngesine oturacak. Odysseus daha sonra Ay'ın güney kutbundan yaklaşık 300 kilometre uzakta bulunan Malapert A kraterine iniş yapmaya çalışacak.

NASA’nın Artemis programı için çok önemli

Tam Boyutta Gör Daha önce söylediğimiz gibi NASA, maliyet nedenlerinden dolayı ticari şirketlerle işbirliği yapıyor. Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programı aracılığıyla NASA, IM-1 görevini destekliyor. Bu araçlar, 2020'lerin sonuna kadar Ay'ın güney kutbu yakınlarında mürettebatlı bir üs kurmayı hedefleyen NASA'nın Artemis programına yardımcı olacak verileri toplayacak.

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Odysseus, 118 milyon dolarlık sözleşme kapsamında üzerinde 6 adet NASA enstrümanı taşıyor. NASA yetkilileri, bunların geliştirilmesi ve inşa edilmesinin ajansa 11 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Odysseus, lazer reflektör dizisi, hassas navigasyon için Doppler lidar ve radyo işaretçisi olarak hareket etmek üzere inişten önce konuşlandırılacak CubeSat gibi faydalı yükler taşıyor. Diğer özel yükler arasında Dünya'da korkunç bir şey olması durumunda tüm insanlık bilgisinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir "güvenli Ay deposu" da yer alıyor.

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