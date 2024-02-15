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    Anlık Bildirim

    ABD, Ay’a tekrar inmeyi deneyecek: SpaceX, “Odysseus” aracını fırlattı

    ABD, Ay'a özel sektöre ait bir uzay aracını indirmeyi bir kez daha deniyor. SpaceX, Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında "Odysseus" Ay iniş aracını fırlattı.
    SpaceX’ın fırlattığı “Odysseus” aracıyla ABD’a Ay’a inecek Tam Boyutta Gör
    ABD ve NASA, Ay ve diğer uzay hedeflerine artık daha fazla özel şirketi dahil etmek istiyor. Bu bağlamda ABD, özel sektöre ait ve özel sektör tarafından işletilen bir uzay aracını Ay'a indirmeyi bir kez daha deneyecek. Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında Odysseus uzay aracı bugün TSİ 09:05'te Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX’e ait olan Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

    ABD, Ay’a iniş yapmayı tekrar deneyecek

    Bugün yapılan fırlatma, Odysseus Ay iniş aracını taşıyan Falcon 9 roketinin 18. Fırlatması oldu. Roket, Intuitive Machines şirketinin "IM-1" görevini yörüngeye çıkardıktan sonra Dünya’ya geri dönerek iniş yaptı.

    Her şey planlandığı gibi giderse Odysseus, 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu yakınlarına inecek ve Ay'a iniş yapan ilk özel uzay aracı olacak. Bu oldukça önemli bir hedef zira ABD, Apollo 17 görevinden bu yana, yani 50 yılı aşkın bir süredir Ay yüzeyine iniş yapmadı.

    Yaklaşık bir telefon kulübesi büyüklüğünde olan Odysseus, yakalık 675 kilogram ağırlığa sahip. Odysseus, yaklaşık altı gün sürecek bir yolculukla Ay yörüngesine oturacak. Odysseus daha sonra Ay'ın güney kutbundan yaklaşık 300 kilometre uzakta bulunan Malapert A kraterine iniş yapmaya çalışacak.

    NASA’nın Artemis programı için çok önemli

    SpaceX’ın fırlattığı “Odysseus” aracıyla ABD’a Ay’a inecek Tam Boyutta Gör
    Daha önce söylediğimiz gibi NASA, maliyet nedenlerinden dolayı ticari şirketlerle işbirliği yapıyor. Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programı aracılığıyla NASA, IM-1 görevini destekliyor. Bu araçlar, 2020'lerin sonuna kadar Ay'ın güney kutbu yakınlarında mürettebatlı bir üs kurmayı hedefleyen NASA'nın Artemis programına yardımcı olacak verileri toplayacak.

    Odysseus, 118 milyon dolarlık sözleşme kapsamında üzerinde 6 adet NASA enstrümanı taşıyor. NASA yetkilileri, bunların geliştirilmesi ve inşa edilmesinin ajansa 11 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Odysseus, lazer reflektör dizisi, hassas navigasyon için Doppler lidar ve radyo işaretçisi olarak hareket etmek üzere inişten önce konuşlandırılacak CubeSat gibi faydalı yükler taşıyor. Diğer özel yükler arasında Dünya'da korkunç bir şey olması durumunda tüm insanlık bilgisinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir "güvenli Ay deposu" da yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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