ABD, Ay’a tekrar inmeyi deneyecek: SpaceX, “Odysseus” aracını fırlattı

ABD, Ay’a iniş yapmayı tekrar deneyecek
Bugün yapılan fırlatma, Odysseus Ay iniş aracını taşıyan Falcon 9 roketinin 18. Fırlatması oldu. Roket, Intuitive Machines şirketinin "IM-1" görevini yörüngeye çıkardıktan sonra Dünya’ya geri dönerek iniş yaptı.
Her şey planlandığı gibi giderse Odysseus, 22 Şubat'ta Ay'ın güney kutbu yakınlarına inecek ve Ay'a iniş yapan ilk özel uzay aracı olacak. Bu oldukça önemli bir hedef zira ABD, Apollo 17 görevinden bu yana, yani 50 yılı aşkın bir süredir Ay yüzeyine iniş yapmadı.
Yaklaşık bir telefon kulübesi büyüklüğünde olan Odysseus, yakalık 675 kilogram ağırlığa sahip. Odysseus, yaklaşık altı gün sürecek bir yolculukla Ay yörüngesine oturacak. Odysseus daha sonra Ay'ın güney kutbundan yaklaşık 300 kilometre uzakta bulunan Malapert A kraterine iniş yapmaya çalışacak.
NASA’nın Artemis programı için çok önemli
Odysseus, 118 milyon dolarlık sözleşme kapsamında üzerinde 6 adet NASA enstrümanı taşıyor. NASA yetkilileri, bunların geliştirilmesi ve inşa edilmesinin ajansa 11 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Odysseus, lazer reflektör dizisi, hassas navigasyon için Doppler lidar ve radyo işaretçisi olarak hareket etmek üzere inişten önce konuşlandırılacak CubeSat gibi faydalı yükler taşıyor. Diğer özel yükler arasında Dünya'da korkunç bir şey olması durumunda tüm insanlık bilgisinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir "güvenli Ay deposu" da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.