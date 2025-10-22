Starlink ve Muon, uzayda sürekli optik bağlantı ile 25 Gbps hız sunacak

Starlink’in lazerleri üçüncü taraflara açıldı
Bu yeni sistem, uzun mesafelerde 4.000 kilometreye kadar 25 Gbps veri transferi imkanı sunacak. Geleneksel yöntemlerde veri iletiminde ortalama 20 dakikalık gecikmeler yaşanırken Muon Space’in teknolojisi ile bu süre neredeyse gerçek zamanlı seviyelere indirilebilecek.
Ancak bu çok basit bir örnek, potansiyel çok daha büyük. Şirket, bu sistemle yörüngede veri işleme, AI çıkarımı, ürün üretimi ve gerçek zamanlı veri füzyonu gibi uygulamalara olanak tanımayı hedefliyor.
Entegrasyon sayesinde sistem, %99 çalışma süresi ve tasarım gereği güvenlik sunacak. Kullanıcı trafiği, Starlink ağı üzerinden şifrelenmiş ve karşılıklı doğrulamalı tüneller aracılığıyla aktarılacak. Donanım temelli anahtarlar ve kullanıcı kontrollü uçtan uca şifreleme ile güvenlik üst seviyede sağlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: