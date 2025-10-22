Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink ve Muon, uzayda sürekli optik bağlantı ile 25 Gbps hız sunacak

    Muon Space, Starlink Mini lazerleriyle uzaydaki Halo uydularında sürekli optik bağlantı kurarak 4.000 km mesafede 25 Gbps hız ve gerçek zamanlı veri akışı sağlayacak.

    Starlink ve Muon, uzayda optik bağlantı ile 25 Gbps hız sunacak Tam Boyutta Gör
    Muon Space, Starlink ile yaptığı iş birliğini duyurarak, uzayda sürekli optik bağlantı sağlayacak ilk sistemin temellerini attı. Geleneksel iletişim uyduları, veri iletimi için yalnızca belirli zamanlarda yer istasyonlarıyla bağlantı kurabiliyordu. Ancak Muon Halo uyduları, Starlink Mini lazer terminalleri ile entegre edilerek yörüngede sürekli bağlantı sağlayabilecek ve uydular gerçek zamanlı olarak ağ üzerinde aktif bir şekilde çalışabilecek.

    Bu yeni sistem, uzun mesafelerde 4.000 kilometreye kadar 25 Gbps veri transferi imkanı sunacak. Geleneksel yöntemlerde veri iletiminde ortalama 20 dakikalık gecikmeler yaşanırken Muon Space’in teknolojisi ile bu süre neredeyse gerçek zamanlı seviyelere indirilebilecek.

    Starlink ve Muon, uzayda optik bağlantı ile 25 Gbps hız sunacak Tam Boyutta Gör
    Bu teknoloji, özellikle örneğin FireSat misyonunda büyük fayda sağlayacak. Earth Fire Alliance ile iş birliği yapan Muon, lazer bağlantılı uydular sayesinde yeni yangınları neredeyse anlık tespit edebilecek. Bu sayede küçük boyuttaki yangınlar hızlıca kontrol altına alınabilecek ve büyük, afet boyutundaki yangınların önüne geçilebilecek.

    Ancak bu çok basit bir örnek, potansiyel çok daha büyük. Şirket, bu sistemle yörüngede veri işleme, AI çıkarımı, ürün üretimi ve gerçek zamanlı veri füzyonu gibi uygulamalara olanak tanımayı hedefliyor.

    Entegrasyon sayesinde sistem, %99 çalışma süresi ve tasarım gereği güvenlik sunacak. Kullanıcı trafiği, Starlink ağı üzerinden şifrelenmiş ve karşılıklı doğrulamalı tüneller aracılığıyla aktarılacak. Donanım temelli anahtarlar ve kullanıcı kontrollü uçtan uca şifreleme ile güvenlik üst seviyede sağlanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taigo mu kamiq mi emre ayan nagehan alçı uğur derin dondurucu ses çıkarıyor p0304 arıza kodu hollow knight türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum