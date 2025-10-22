Starlink ve Muon, uzayda sürekli optik bağlantı ile 25 Gbps hız sunacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Muon Space, Starlink ile yaptığı iş birliğini duyurarak, uzayda sürekli optik bağlantı sağlayacak ilk sistemin temellerini attı. Geleneksel iletişim uyduları, veri iletimi için yalnızca belirli zamanlarda yer istasyonlarıyla bağlantı kurabiliyordu. Ancak Muon Halo uyduları, Starlink Mini lazer terminalleri ile entegre edilerek yörüngede sürekli bağlantı sağlayabilecek ve uydular gerçek zamanlı olarak ağ üzerinde aktif bir şekilde çalışabilecek.

Bu yeni sistem, uzun mesafelerde 4.000 kilometreye kadar 25 Gbps veri transferi imkanı sunacak. Geleneksel yöntemlerde veri iletiminde ortalama 20 dakikalık gecikmeler yaşanırken Muon Space’in teknolojisi ile bu süre neredeyse gerçek zamanlı seviyelere indirilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bu teknoloji, özellikle örneğin FireSat misyonunda büyük fayda sağlayacak. Earth Fire Alliance ile iş birliği yapan Muon, lazer bağlantılı uydular sayesinde yeni yangınları neredeyse anlık tespit edebilecek. Bu sayede küçük boyuttaki yangınlar hızlıca kontrol altına alınabilecek ve büyük, afet boyutundaki yangınların önüne geçilebilecek.

Ancak bu çok basit bir örnek, potansiyel çok daha büyük. Şirket, bu sistemle yörüngede veri işleme, AI çıkarımı, ürün üretimi ve gerçek zamanlı veri füzyonu gibi uygulamalara olanak tanımayı hedefliyor.

Entegrasyon sayesinde sistem, %99 çalışma süresi ve tasarım gereği güvenlik sunacak. Kullanıcı trafiği, Starlink ağı üzerinden şifrelenmiş ve karşılıklı doğrulamalı tüneller aracılığıyla aktarılacak. Donanım temelli anahtarlar ve kullanıcı kontrollü uçtan uca şifreleme ile güvenlik üst seviyede sağlanacak.

