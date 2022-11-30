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Japon teknoloji devi Epson, "sürdürülebilirlik" endişelerini gerekçe göstererek 2026 yılına kadar lazer yazıcı satışını durduracağını açıkladı. Şirkete göre mürekkep püskürtmeli yazıcılar çevreyi koruma konusunda önemli ilerlemeler sağlamak için lazer yazıcılardan daha büyük bir potansiyele sahip.

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Epson birçok pazarda lazer yazıcı satışlarını durdursa da Asya ve Avrupa bölgelerinde satmaya devam etti. Epson satış ve pazarlama müdürü Koichi Kubota konuyla ilgli yaptığı açıklamada kararın arkasındaki nedeni şu sözlerle ifade ediyor:

"Şirket olarak sürdürülebilir inovasyon ve eyleme tamamen bağlıyız. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar daha az enerji ve daha az sarf malzemesi kullanıyor. Lazer yazıcılar toneri ısıtıp sayfaya işlemeye çalışırken, Epson'un ısısız mürekkep püskürtme teknolojisi mürekkebi sayfaya püskürtmek için mekanik enerji kullanarak daha az elektrik tüketiyor".

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Mürekkep püskürtmeli yazıcılar daha az enerji harcıyor

Deneyimli yönetici sözlerinin devamında "baskı işimiz bundan böyle inkjet baskıya odaklanacak" dedi. 2019 tarihli bir Epson blog yazısında mürekkep püskürtmeli yazıcılarının benzer lazer yazıcılara kıyasla %85 daha az enerji tükettiğini belirtilmişti. Ayrıca yüzde 85'e kadar daha az karbondioksit üretiyorlar.

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Bir devrin sonu: Epson lazer yazıcılara veda ediyor