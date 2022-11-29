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    Anlık Bildirim

    Apple, 2022'nin en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı

    Apple, 2022 App Store Ödülleri’nin kazananlarını bir basın bülteni aracılığı ile açıkladı. İşte App Store editör ekibi tarafından seçilen en iyi 16 uygulama ve oyun.
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    Apple, 2022'nin en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple bu yılın en iyi 16 uygulama ve oyununu belirleyen 2022 App Store Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Apple’ın global App Store editör ekibi tarafından seçilen uygulama ve oyunların listesi bir basın bülteni aracılığı ile duyuruldu.

    Apple, 2022'nin en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2022 App Store Ödülü Kazananları

    Uygulamalar

    Apple, 2022'nin en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Oyunlar

    App Store editörleri ayrıca Kültürel Etki kategorisi altında "kullanıcıları duygularıyla daha derinlemesine etkileşim kurmaya teşvik eden, başkalarıyla iletişim kurma konusunda samimiyeti öğreten ve onları önceki nesillerin mirasına saygı göstermeye davet eden" beş uygulamayı daha ödüllendirdi.

    Apple, 2022'nin en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Kültürel Etki Kazananları

    2022 App Store Ödülleri’nin kazananları yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış ve mavi App Store simgesinden ilham alan fiziksel bir ödül alacaklar.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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