Apple, 2022'nin en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı

2022 App Store Ödülü Kazananları
Uygulamalar
- Yılın iPhone Uygulaması - BeReal
- Yılın iPad Uygulaması - GoodNotes 5
- Yılın Mac Uygulaması - MacFamilyTree 10
- Yılın Apple TV Uygulaması - ViX
- Yılın Apple Watch Uygulaması - Gentler Streak
Oyunlar
- Yılın iPhone Oyunu - Apex Legends Mobile
- Yılın iPad Oyunu - Moncage
- Yılın Mac Oyunu - Inscryption
- Yılın Apple TV Oyunu - El Hijo
- Yılın Apple Arcade Oyunu - Wylde Flowers
- Yılın Çin Oyunu - League of Legends Esports Manager
App Store editörleri ayrıca Kültürel Etki kategorisi altında "kullanıcıları duygularıyla daha derinlemesine etkileşim kurmaya teşvik eden, başkalarıyla iletişim kurma konusunda samimiyeti öğreten ve onları önceki nesillerin mirasına saygı göstermeye davet eden" beş uygulamayı daha ödüllendirdi.
Kültürel Etki Kazananları
2022 App Store Ödülleri’nin kazananları yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış ve mavi App Store simgesinden ilham alan fiziksel bir ödül alacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam