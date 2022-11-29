Apple, 2022'nin en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple bu yılın en iyi 16 uygulama ve oyununu belirleyen 2022 App Store Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Apple’ın global App Store editör ekibi tarafından seçilen uygulama ve oyunların listesi bir basın bülteni aracılığı ile duyuruldu.

2022 App Store Ödülü Kazananları

Uygulamalar

Yılın iPhone Uygulaması - BeReal

Yılın iPad Uygulaması - GoodNotes 5

Yılın Mac Uygulaması - MacFamilyTree 10

Yılın Apple TV Uygulaması - ViX

Yılın Apple Watch Uygulaması - Gentler Streak

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Oyunlar

App Store editörleri ayrıca Kültürel Etki kategorisi altında "kullanıcıları duygularıyla daha derinlemesine etkileşim kurmaya teşvik eden, başkalarıyla iletişim kurma konusunda samimiyeti öğreten ve onları önceki nesillerin mirasına saygı göstermeye davet eden" beş uygulamayı daha ödüllendirdi.

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Kültürel Etki Kazananları

2022 App Store Ödülleri’nin kazananları yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış ve mavi App Store simgesinden ilham alan fiziksel bir ödül alacaklar.

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