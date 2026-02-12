AMD Radeon 26.2.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

AMD Adrenalin 26.2.1 sürücüsü yayınlandı
AMD Adrenalin 26.2.1 sürümü ile birlikte Radeon RX 9000 serisi kartlarda Arc Raiders oynarken görülen bozulmuş bulut efektleri düzeltilmiş durumda. Ayrıca RX 7000 serisinde ışın izleme açıkken The Finals oynanırken yaşanan ara sıra uygulama çökmelerine yönelik iyileştirmeler sunuluyor. Bilinen sorunlar listesi ise hâlâ kabarık.
Path Tracing etkinleştirilmiş şekilde Cyberpunk 2077'de kayıtlı oyun yüklerken uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı problemi yaşanabiliyor. Benzer şekilde Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili sistemlerde Battlefield 6 oynarken zaman zaman çökme sorunları mevcut. RX 7000 serisinde Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) sırasında görev geçişlerinde kararsızlık görülebiliyor.
Ek olarak bazı AMD ekran kartlarında AMD Kayıt ve Yayın özelliği açıkken Battlefield 6'da doku titremesi yaşanabiliyor. RX 9000 serisinde ise FSR Upscaling ve FSR Frame Generation etkinleştirildiğinde Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ve Call of Duty: Black Ops 7 oyunlarında yazılım arayüzünde devre dışı görünme sorunu rapor edilmiş durumda.
Son olarak AMD, sürücü üzerinden isteğe bağlı sürümlerin yüklenemediği belirtiliyor. Bu nedenle kullanıcıların doğrudan resmi indirme bağlantısını kullanmaları öneriliyor. AMD Adrenalin 26.2.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Çözülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;
Yeni Oyun Desteği
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
- Nioh 3
Çözülen Sorunlar
- Radeon™ RX 9000 serisi grafik kartlarında Arc Raiders oynarken bozulmuş bulutlar gözlemlenebilir.
- Radeon™ RX 7000 serisi ürünlerde ışın izleme özelliği etkinleştirilmiş halde The Finals oyununu oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.