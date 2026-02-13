God of War Greek Trilogy Remake duyuruldu! Üçleme geri dönüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın State of Play etkinliği, God of War hayranlarını heyecanlandıran iki büyük duyuruya sahne oldu. Serinin 20. yılına yaklaşırken, hem Yunan üçlemesinin remake projesi resmen doğrulandı hem de yepyeni 2D aksiyon oyunu God of War: Sons of Sparta sürpriz şekilde bugün itibarıyla oyuncularla buluştu.

God of War üçlemesi resmen geri dönüyor

2005'te PlayStation 2'de başlayan ve Kratos'un Antik Yunan'daki yolculuğunu başlatan orijinal üçleme, PS5 için baştan yapılıyor. Duyuru, Yunan döneminde Kratos'a sesiyle hayat veren TC Carson ile birlikte yapıldı. Ancak proje henüz geliştirme sürecinin oldukça erken aşamasında. Dolayısıyla herhangi bir çıkış tarihi veya detay henüz paylaşılmadı.

Gecenin bir diğer dikkat çekici haberi ise Mega Cat Studios iş birliğiyle geliştirilen God of War: Sons of Sparta oldu. 2D aksiyon-platform türündeki yapım, Kratos'un gençlik yıllarında kardeşi Deimos ile birlikte Agoge'de geçirdiği zorlu eğitim sürecini konu alıyor ve serinin ana hikâyesine dahil ediliyor. God of War (2018) ve God of War Ragnarök'ün yazar ekibi tarafından kaleme alınan oyunda TC Carson, uzun bir aradan sonra bu kez yetişkin Kratos'un anlatıcı sesi olarak geri dönüyor.

God of War: Sons of Sparta çıktı

El çizimi piksel animasyonlarla hazırlanan yapımda Kratos, mızrak, kalkan ve "Gifts of Olympus" adı verilen ilahi güçlerle farklı düşmanlara karşı mücadele ediyor. Sons of Sparta için beklemeye gerek yok, oyun bugün PlayStation 5 için dijital olarak satışa sunulmuş durumda. Standart Sürüm 1.299 TL, Dijital Deluxe Sürüm ise 1.749 TL fiyatla satılıyor.

