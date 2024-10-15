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    Bir mühendis gibi düşünebilen yapay zeka geliştirildi: Jarvis’e adım adım

    Leap 71 adındaki bir şirket tarafından geliştirilen Noyron adındaki yapay zeka mühendislik dünyasında devrim yapıyor. Bu yapay zeka bir mühendis gibi düşünebiliyor.
    Bir mühendis gibi düşünebilen yapay zeka geliştirildi: Jarvis’e a Tam Boyutta Gör
    Mühendislik dünyasında büyük bir devrim gerçekleşiyor. Leap 71 adındaki bir şirket yapay zekayı kullanarak tamamen yeni bir mühendislik tasarım anlayışı geliştiriyor. Bu teknolojinin adı Noyron ve mühendislerin bilgileri ile deneyimlerini yapay zekaya aktararak gelişmiş makineler ve ürünler tasarlayan bir sistem.

    Leap 71’in kurucularından Lin Kayser, Noyron'un geleneksel bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımlarından çok daha ileri olduğunu belirtiyor. Parametrik CAD yazılımları sadece geometri üzerine yoğunlaşırken, Noyron fiziksel modellemeler, üretim süreçleri ve mühendislik mantığını entegre ederek tasarımlar üretiyor. Örneğin, Noyron RP; roket motorları, Noyron EA; elektromanyetik sistemler ve Noyron HX; ısı eşanjörleri için özel olarak optimize edilebiliyor. Bu sayede Noyron, sadece bir şekil oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda o nesnenin gerçek dünyadaki performansını da öngörüyor.

    Noyron, sürekli olarak gerçek dünya verileriyle beslenerek kendini geliştiriyor. Her yeni test sonucu, ister başarı ister başarısızlık olsun, sisteme geri bildirim olarak veriliyor ve böylece yazılım her seferinde daha akıllı ve daha doğru sonuçlar üretebiliyor. Bu yetenek, mühendislik dünyasında tamamen yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyor.

    Yapay zeka tarafından tasarlanan roket motoru test edildi

    Noyron'un gerçek dünyadaki potansiyelini test etmek amacıyla, Leap 71 ekibi, University of Sheffield ve 3D baskı firması AMCM ile iş birliği yaparak 5 kilonewton gücünde bir roket motoru tasarladı. Bu motor, Noyron tarafından tamamen otonom olarak tasarlanan ilk roket motoru olma özelliği taşıyor. Motor, sıvı oksijen ve kerosen kullanıyor; bu iki bileşen, oldukça tehlikeli ve hassas koşullarda çalışmayı gerektiren bir yakıt kombinasyonu.

    Bu motor için yapılan testler de oldukça güven vericiydi. 13 saniyelik yanma testi motorun kararlılığını ve güvenilirliğini doğruladı. Geleneksel mühendislik bilgisini hesaplama alanına taşımak, yapay zekanın yetenekli bir insan mühendisin haftalarını hatta aylarını alacak bir işi dakikalar içinde başarmasını sağlıyor. Paradigmalar hızla değişiyor.

    Tutarlı çıktı sunabiliyor

    Bir mühendis gibi düşünebilen yapay zeka geliştirildi: Jarvis’e a Tam Boyutta Gör
    Geleneksel CAD yazılımlarının üretken yapay zeka çözümlerine kıyasla, Noyron tamamen farklı bir şekilde çalışıyor. Bildiğiniz gibi ChatGPT gibi üretken yapay zekalı araçlar her çalıştırmada değişken sonuçlar üretebilir ve insan mühendisin sürekli gözetimi ve müdahalesini gerektirir. Noyron'un ise bu tarz bir denetim gerektirmediği belirtiliyor.

    Normal yapay zeka modelleri ile tasarlanan parçalarda sürekli bir mühendis gözetimi gerekiyor. Bazen önerilen parçalar pratik olmayabiliyor veya zayıf olabiliyor. Bu yüzden mühendislerin sezgisel olarak karar verip düzeltmeler yapması gerekiyor.

    Bir mühendis gibi düşünebilen yapay zeka geliştirildi: Jarvis’e a Tam Boyutta Gör
    Noyron ise mühendislerin müdahalesine gerek kalmadan uçtan uca iş üretmeyi hedefliyor. Bir nevi, "kutudaki mühendis beyni" olarak tanımlanan bu yazılım, her kararı açık bir mantıkla veriyor. Bu sayede insan mühendisler, Noyron'un aldığı kararları rahatlıkla izleyip, gerektiğinde modeli iyileştirebiliyorlar.

    Noyron’un bir diğer büyük avantajı ise hızlı iterasyon süreci. Geleneksel yöntemlerle haftalarca süren tasarım ve test aşamaları, Noyron ile dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Bu hız, mühendislerin yeni malzemeleri deneme veya tasarım parametrelerini değiştirme konusunda daha cesur olmalarını sağlıyor. Eskiden zaman maliyeti nedeniyle riskli görülen yaratıcı çözümler, artık hızla test edilebiliyor.

    Noyron'un en güçlü yanlarından biri de gerçek dünyadan gelen test verilerini doğrudan gelecekteki tasarımlara entegre edebilmesi. Geleneksel mühendislik süreçlerinde tasarım ve test aşamaları ayrı tutulurken, Noyron bu döngüyü hızlandırarak test sonuçlarını anında modele dahil ediyor. Bu da mühendislerin, hataları hızla görüp düzeltmesine olanak tanıyor.

    Tony Stark'ın Jarvis'ine doğru

    Leap 71’in vizyonu, yalnızca roket motorlarıyla sınırlı değil. Şirketin kurucu ortağı Lin Kayser, gelecekte mühendislik alanında genel amaçlı bir yapay zeka geliştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Bu sistem, roket bileşenlerinden ısı eşanjörlerine, uçak gövdelerinden barajlara ve hatta füzyon motorlarına kadar her şeyi tasarlayabilecek kapasiteye sahip olacak.

    Bu bir nevi Iron Man'deki Tony Stark’ın her şeyi tasarlayan yapay zekası Jarvis’e benziyor, en azından Kayser'in ifadeleri bu yönde. Leap 71, sadece havacılık ve uzay mühendisliği değil, karmaşık mühendislik gerektiren her türlü sorunu çözebilecek bir yapay zeka oluşturmayı hedefliyor. Kayser’e göre, Noyron’un 5 kilonewtonluk roket motoru ile başarıyla geçilen test, bu geniş kapsamlı yapay zekanın potansiyelini kanıtlayan ilk adım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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