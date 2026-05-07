YILDIRIMHAN ve GÜÇHAN hakkında merak edilenlere MSB’den yanıt

Tam Boyutta Gör MSB ARGE tarafından SAHA 2026 kapsamında tanıtılan Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) YILDIRIMHAN ve 42 bin lbf’lik GÜÇHAN jet motoru hakkında şüpheler ve iddialar ortaya atılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, konu hakkında yaptığı açıklamada şüpheleri ortadan kaldırdı.

Hedefte saha testleri var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, MSB ARGE birimi tarafından geliştirilen kıtalararası füzeye ilişkin, "Üç ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir" denildi.

Güçhan'ın Somali'den bu yıl içinde test edilebileceği iddia edilmişti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın yapıldığı İstanbul Fuar Merkezi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. SAHA-2026'da Bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projelerinin yer aldığını belirten Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MSB AR-GE Merkezimiz tarafından, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere; geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölgehan Jammer, ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun menzile sahip Yıldırımhan uzun menzilli füze, bütün kritik parçaları AR-GE'miz tarafından üretilen Güçhan turbo-fan uçak motoru ve Onur turbo şaft helikopter motoru, kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum iki bin 100 metre atış menziline sahip PNR-53 Sniper olmak üzere çok sayıda seçkin ürünümüz sergilenmektedir.”

“Uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri neticesinde Bakanlığımız bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulmuştur."

"YILDIRIMHAN'da kullanılan yakıtlar ARGE Merkezimiz tarafından üretilmekte"

YILDIIRMHAN uzun menzilli füze sistemine ilişkin Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE Merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi, uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. Üç ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir. Bakanlığımız, milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir."

"42 bin lbf itki gücüne sahip motordan bugüne kadar altı adet motor üretildi"

MSB ARGE'nin geliştirdiği GÜÇHAN turbofan jet motoruna ilişkin MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalar uzun yıllar önce başlamıştır. GÜÇHAN turbofan jet motoru tüm bileşenleri MSB ARGE Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkanlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir.

Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir. 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam altı adet motor üretilmiş olup, motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.”

