Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti

Tam Boyutta Gör

Video oyunu sevenlerin ve bunu bir eğlence olarak değil de hobi olarak takip eden oyuncuların bazıları koleksiyon yapmayı bir hayli seviyor. Koleksiyoncuları, özellikle video oyun sektöründe daha fazla görüyoruz. Neredeyse her yıl olduğu gibi bu yıl da bir koleksiyoncunun başına fazlasıyla kötü bir olay geldi.

İlginizi Çekebilir

Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor

Ayrıca Bkz. "Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var"

Amerika'nın New York şehrinde J&L Game isimli bir mağazada çalışan oyuncu, ailesinin evinin deposuna kendi koleksiyonundaki eşyaları koymuş. Koleksiyonun içerisinde oyunlar ve oyun konsolları dışında davul setleri ve kaykay gibi şeyler de bulunuyormuş.

Yaklaşık 500.000 doların üzerinde olan bu koleksiyonda Atari, Coleco, Intelli, Famicom, S Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive ve Master System gibi birçok eski konsol bulunuyormuş. Açıklamaya göre koleksiyonerin annesi, depodaki eşyaların değerini bilmiyormuş ve koleksiyoncu da annesine böyle bir bilgiyi vermemiş.

Annesi de temizlemek için girdiği deponun içerisinden birçok değerli oyun konsolunu, oyunu ve kaykayı çöpe atmış. Ayrıca yine bir hayli değerli olan bir çizgi roman setini de çöpe atmış. vg247'nin haberinde, 500.000 dolar eğer biraz abartı geldiyse, bugünlerde orijinal bir NeoGeo konsolunun açık arttırmada kaç bin dolara satıldığının kontrol edilmesi gerektiği söylemiş.

https://www.vg247.com/2020/11/30/man-loses-500k-video-games-mom-chucks/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.