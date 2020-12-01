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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti

    New York'ta J&L Game isimli bir mağazada çalışan oyuncu, 500.000 doların üzerinde bir oyun koleksiyonu yapmış ancak ne yazık ki çok tatsız bir olay sonucu bu koleksiyonlar çöpe gitmiş.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,3b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    8

    Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti
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    Video oyunu sevenlerin ve bunu bir eğlence olarak değil de hobi olarak takip eden oyuncuların bazıları koleksiyon yapmayı bir hayli seviyor. Koleksiyoncuları, özellikle video oyun sektöründe daha fazla görüyoruz. Neredeyse her yıl olduğu gibi bu yıl da bir koleksiyoncunun başına fazlasıyla kötü bir olay geldi.

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    Ayrıca Bkz. "Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var"

    Amerika'nın New York şehrinde J&L Game isimli bir mağazada çalışan oyuncu, ailesinin evinin deposuna kendi koleksiyonundaki eşyaları koymuş. Koleksiyonun içerisinde oyunlar ve oyun konsolları dışında davul setleri ve kaykay gibi şeyler de bulunuyormuş. 

    Yaklaşık 500.000 doların üzerinde olan bu koleksiyonda Atari, Coleco, Intelli, Famicom, S Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive ve Master System gibi birçok eski konsol bulunuyormuş. Açıklamaya göre koleksiyonerin annesi, depodaki eşyaların değerini bilmiyormuş ve koleksiyoncu da annesine böyle bir bilgiyi vermemiş.

    Annesi de temizlemek için girdiği deponun içerisinden birçok değerli oyun konsolunu, oyunu ve kaykayı çöpe atmış. Ayrıca yine bir hayli değerli olan bir çizgi roman setini de çöpe atmış. vg247'nin haberinde, 500.000 dolar eğer biraz abartı geldiyse, bugünlerde orijinal bir NeoGeo konsolunun açık arttırmada kaç bin dolara satıldığının kontrol edilmesi gerektiği söylemiş.



    https://www.vg247.com/2020/11/30/man-loses-500k-video-games-mom-chucks/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen aycibin
    Türkiye'den bahsetmiyor, olay ABD'de gerçekleşmiş
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    cihat emre 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu olayı nasıl kaptırdık inanılmaz
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    oooo sen anlamamışsın hocam... 500.000$ dolara aldığı değil, ederi 500.000$ dolar olan koleksiyondan bahsediyor... yani toplamda 10.000 de harcamış olabilir 50.000 de 1.000 de. önemi olan güncel değeri..

    gir bak nette böyle ilanları görebilirsin.. en basit örneği gazoz kapağı, para, pul vs.. yani zamanında para vererek yada vermeyerek 3 kuruşa alınan şeyler zamanla uçuk rakamlara koleksiyonculara / meraklılarına satılabiliyor.
    oooo sen anlamamışsın hocam... 500.000$ dolara aldığı değil, ederi 500.000$ dolar olan koleksiyondan bahsediyor... yani toplamda 10.000 de harcamış olabilir 50....
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    opencode 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman ben zengin oldum. :)
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    olum annenin yine gucunu gorduk 500 bin liralik zarar acti iste anne
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    Mion 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    engeline engel!😂
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim tasolarla bilyelerim gittiydi oyle ehehehey ehehey :) acisi hala icimde fena kolleksiyondu yalniz rahat 10.000 kadar taso hem pokemon hem cakmaktas devri degisik cizgifilmlerinki felan bilyelerde oyle efsane bilye kolyeksiyonum vardi couklara vermis valide eve bi geldim yerinde yok sordum cocuklara vermis tarlasi yanmis malum kesim gibi coktum kaldim olabilemez dedim ya maddi degerini gec manevi degeride cok fazlaydi onlarin digimon mu ne vardi onlarin felan tasolari ulan aklima geldi bak gene sinirlendim :)
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    mağazada çalışıp onca parayı nasıl toplamış?
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Türkiye'den bahsetmiyor, olay ABD'de gerçekleşmiş
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Benim annem de zamanın da gigabayte anakartımın driver cd sini çöpe atmıştı. Çok çile çekmiştim o dönemlerde :)
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonu mişli muşlu haber mi olur yahu :)



    Cümle sonuna "aktarıldı, belirtildi" gibi di li geçmiş zaman kullansan daha oturaklı olur ;)
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    Frobisher (Orhan ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Valla çok kötü olay olmuş. Adamın yerimde olsaydım o koleksiyonerlik hazzının kaybıyla hayata küserdim.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam oturup saatlerce ağlamıştır.
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    Krone 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Madem o kadar değerliymiş, değerini biliyormuş depoda ne işi var ?
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Krone
    Ben de bunu düşündüm. İstifçilikten başka bir şey değil sadece ederi yüksek.
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    Rindaman ( -) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Krone
    Yıllandıkça değeri artıyor.
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    4259 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    koleksiyon, 500.000 dolar ve Yazılım
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