Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var

Oyun dünyasında bildiğiniz gibi son dönemlerde, çok oyunculu oyunların tek oyunculu oyunculu bitireceği yönünde bazı düşünceler vardı. Electronic Arts gibi büyük geliştiriciler de bu düşünceyi destekleyen bazı açıklamalar yapıyordu. Ancak Sony'den sızdırılan bir belgeye göre oyun dünyası çok daha farklı bir yöne doğru ilerliyor. Sony, oyunseverlerin tek oyunculu yapımlarda her geçen gün daha da fazla vakit geçirdiğini söyledi.

'Aktiviteler' özelliğiyle sorumluluk sahibi oyunseverler hedef alınıyor

Vice tarafından sızdırılan Sony belgesinde, PlayStation 5'in yeni özelliklerinden olan Aktiviteler kısmına odaklanılmış. Sony, aktiviteler özelliğiyle birlikte özellikle de oyun oynamak için çok fazla vakti olmayan sorumluluk sahibi kişileri hedef almış ve bu tür oyunseverler için oyun oynamayı kolaylaştırmayı hedeflemiş. Bu tarafta paylaşılan bir veride, PlayStation kullanıcılarının tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi gösterdiğinin altı çiziliyor.

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PlayStation 5 arayüzünün aktiviteler kısmı ilk kez yukarıdaki videoda tanıtılmıştı. Aktiviteler oyundan oyuna değişecek şekilde farklı özellikler sunuyor. Örneğin Astro's Playroom ve Demon's Souls gibi oyunlarda aktiviteler kısmından oynamak istediğiniz bölüm veya dünyayı seçebiliyor ve doğrudan oradan başlıyorsunuz. Yine aktiviteler kısmında ayrıca söz konusu bölümü ne kadar sürede bitirebileceğiniz de belirtiliyor. Spider-Man: Miles Morales'te de yine ana görevler ve yan görevleri ve tahmini bitirme süreleri aktiviteler kısmında görülebiliyor.

PS5 ayrıca oyunda bir yerde takılıp kalan kullanıcılara ipuçları veren bir kısma da sahip. Buradan yazılı ve gif şeklinde neler yapılması gerektiğini görebiliyorsunuz.

Sony'nin aktiviteler özelliği şu anda birinci parti yapımlarda destekleniyor. Şirket, oyunları daha da ulaşılabilir hale getirmek ve oyun hobisini her yaştan yetişkin veya çocukların boş zamanlarını değerlendirmek için tercih ettiği birinci aktivite haline getirmeyi hedefliyor.

https://www.vice.com/en/article/5dp34k/internal-sony-docs-explain-how-activities-became-a-cornerstone-for-ps5

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