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    Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var

    Sony'den sızdırılan bir belgede, tek oyunculu oyunların en iyi dönemlerini geçirdiği ortaya çıktı. Sony, PS5 ile birlikte oyun oynamayı daha da ulaşılabilir hale getirmek istiyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var

    Oyun dünyasında bildiğiniz gibi son dönemlerde, çok oyunculu oyunların tek oyunculu oyunculu bitireceği yönünde bazı düşünceler vardı. Electronic Arts gibi büyük geliştiriciler de bu düşünceyi destekleyen bazı açıklamalar yapıyordu. Ancak Sony'den sızdırılan bir belgeye göre oyun dünyası çok daha farklı bir yöne doğru ilerliyor. Sony, oyunseverlerin tek oyunculu yapımlarda her geçen gün daha da fazla vakit geçirdiğini söyledi. 

    'Aktiviteler' özelliğiyle sorumluluk sahibi oyunseverler hedef alınıyor

    Vice tarafından sızdırılan Sony belgesinde, PlayStation 5'in yeni özelliklerinden olan Aktiviteler kısmına odaklanılmış. Sony, aktiviteler özelliğiyle birlikte özellikle de oyun oynamak için çok fazla vakti olmayan sorumluluk sahibi kişileri hedef almış ve bu tür oyunseverler için oyun oynamayı kolaylaştırmayı hedeflemiş. Bu tarafta paylaşılan bir veride, PlayStation kullanıcılarının tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi gösterdiğinin altı çiziliyor. 

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    PlayStation 5 arayüzünün aktiviteler kısmı ilk kez yukarıdaki videoda tanıtılmıştı. Aktiviteler oyundan oyuna değişecek şekilde farklı özellikler sunuyor. Örneğin Astro's Playroom ve Demon's Souls gibi oyunlarda aktiviteler kısmından oynamak istediğiniz bölüm veya dünyayı seçebiliyor ve doğrudan oradan başlıyorsunuz. Yine aktiviteler kısmında ayrıca söz konusu bölümü ne kadar sürede bitirebileceğiniz de belirtiliyor. Spider-Man: Miles Morales'te de yine ana görevler ve yan görevleri ve tahmini bitirme süreleri aktiviteler kısmında görülebiliyor.

    PS5 ayrıca oyunda bir yerde takılıp kalan kullanıcılara ipuçları veren bir kısma da sahip. Buradan yazılı ve gif şeklinde neler yapılması gerektiğini görebiliyorsunuz. 

    Sony'nin aktiviteler özelliği şu anda birinci parti yapımlarda destekleniyor. Şirket, oyunları daha da ulaşılabilir hale getirmek ve oyun hobisini her yaştan yetişkin veya çocukların boş zamanlarını değerlendirmek için tercih ettiği birinci aktivite haline getirmeyi hedefliyor. 



    https://www.vice.com/en/article/5dp34k/internal-sony-docs-explain-how-activities-became-a-cornerstone-for-ps5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony, PS5 ile birlikte oyun oynamayı daha da ulaşılabilir hale getirmek istiyor.

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    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Multiplayer sadece call of duty serisi oynarım onun harici senaryosu oyun alırım oynarım .
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    co-op oyun yapamıyoruzun demenin japoncası bu olsa gerek !
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    herkes eliboş hergün düzenli 3 saat oyun oynamıyor.böyle bağımlılar yüzüden online oynamak herkese zulüm oluyor.normal insanlar da online'dan soğudu doğal olarak.iyi düşünülmüş
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    Kowalski83 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Ah ah çok doğru noktaya değişmişsiniz. Üniversitelerin de kapanmasıyla toplandıkları öğrenci evlerinde sabaha kadar bağırarak bile değil "anırarak" oyun oynayan sadece oyun değil ot çöp bağımlısı şahıslar yüzünden apartmanlarda öbür gün işe gidecekler, hastası bebeği olanlar için sıkıntılar olmaya başladı. Acaba oyun oynarlarken bağırarak ettikleri küfürleri kendi ailelerin evinde edebiliyorlar mı.
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    Mion 2 hf. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    eskiden e güzeldi, yapay zekayı yendikmiydi tatmin olurduk. şimdi iş sidik yarışına döndü! muhahhaha codta 2m BP yaptım qanqa kimse geçemez!!! Ertesi gün: Bu kim lan 3mBP si vaaar!
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Senaryosu olan oyun tabi ki de daha cazip hale gelir. Aç oyna istediğin yerde durdur işine bak. Şimdi ki oyunlar zaten film gibi. Kim bir filmi yaşayarak izlemek istemez ki. Multiplayerde 40 yaşındaki adam 9 yaşındaki bebeyle rakip ya da takım olabiliyor.
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    ozkn-t (Özkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Multiplayer oyun oynamak hikayesi olmayan bir kitabı okumak kadar boş birşey benim için. 25 yıllık oyuncuyum hiç multiplayer tuşuna basmadım. Hatta bazı oyunlarda multiplayer kısmının kendi başına ayrı geliştirilmesi ve satılmasını sonuna kadar destekliyorum. Elmayla armutu aynı sepette alıp gereksiz fazladan ücret ödemek manasız.
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    Nevfel (T. I. ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önce piyasaya adam akıllı konsol sürde ondan sonra milleti düşünüyoruz ayağına gir.



    Talebin olacağını bildiğin halde sınırlı stokla çıkıp milleti karaborsa kazıklattın.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu videodaki oyun için PS5 almaya değer mi ya?
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    hiçbir oyun için 8k vermeye değmez
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sony tek oyunculu oyunları efsane sırf bunun için ps alıyorum
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sony, PS5 ile birlikte oyun oynamayı daha da ulaşılabilir hale getirmek istiyor.

    : 80 EUR
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ERIKCI
    konsol 500€.türkiye için uygun olmasada yurtdılı için konsollar gayer uygun cihazlar.temizleme,format,yükseltme,hile gibi sıkıntıları yok.
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    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Multiplayer sadece call of duty serisi oynarım onun harici senaryosu oyun alırım oynarım .
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