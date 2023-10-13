Bir sonraki telefonunuz kendi kendini onarabilir: Nasıl mı?

Bir sonraki telefonunuz kendi ekranını onarabilir
Analist firması CCS Insight, ''kendi kendini onaran'' ekranlara sahip telefonların 2028 yılına kadar piyasaya çıkacağını düşünüyor. Bu noktada net bir tarih paylaşılmamış olsa da, en az beş yıl içinde üretime başlanacağı belirtildi. Söz konusu rapora göre bu teknoloji, Android veya iPhone ekranınızın yüzeyindeki ''nano kaplama'' yoluyla mümkün olacak.
CCS Insight analisti Ben Wood, "Bu bilim kurgunun alanına girmiyor. Yapılabilir. İnsanların şu anda üzerinde çalıştığı bazı yeni teknolojiler var ve sanki bu, insanların deneyebileceği başka şeylerden biri gibi görünüyor. Parçalanan ekranların mucizevi bir şekilde geri gelmesinden bahsetmiyoruz. Bunların hepsi sadece küçük kozmetik çizikler," dedi
Daha önce de kullanıldı
Ayrıca kendi kendine onarımı ilk kez duymuyoruz. 2013 yılında LG tarafından tanıtılan LG Flex, çiziklerin bir süre sonra kaybolmasını sağlayan özel bir arka kapağa sahipti. Bu gelişme, hidrojen atomlarından oluşan bir kaplama ve kendilerini eşit mesafelerde yeniden düzenlemesi ile sağlandı. Dolayısıyla Android ve iPhone'ların kendi kendini onaran ekranlarla gelebileceğini söylemek mümkün. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.