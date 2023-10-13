Bir sonraki telefonunuz kendi kendini onarabilir: Nasıl mı?

Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Dayanıklılık söz konusu olduğunda ise hepimiz harici ekran koruyucu çözümlerine yöneliyoruz. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Analist firması CCS Insight, 2024 ve sonrasında çıkacak teknolojik gelişmeler listesinde önemli bir ayrıntıya yer verdi. Buna göre bir sonraki akıllı telefonunuz, ekran panelini kendi kendine tamir edebilir.

Bir sonraki telefonunuz kendi ekranını onarabilir

Analist firması CCS Insight, ''kendi kendini onaran'' ekranlara sahip telefonların 2028 yılına kadar piyasaya çıkacağını düşünüyor. Bu noktada net bir tarih paylaşılmamış olsa da, en az beş yıl içinde üretime başlanacağı belirtildi. Söz konusu rapora göre bu teknoloji, Android veya iPhone ekranınızın yüzeyindeki ''nano kaplama'' yoluyla mümkün olacak.

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Bilimsel olarak telefon ekranınız çizildiğinde nano kaplama hava ile reaksiyona girecek ve bu sayede yeni bir malzemenin oluşması sağlanacak. Kısaca, çizilen yüzeyin tekrar doldurulması hedefleniyor. Bu bilgiler, sizlere bilim kurgu filmlerini andırıyor olabilir ancak değil. Niketim yalnızca ufak çiziklerden bahsediyoruz.

CCS Insight analisti Ben Wood, "Bu bilim kurgunun alanına girmiyor. Yapılabilir. İnsanların şu anda üzerinde çalıştığı bazı yeni teknolojiler var ve sanki bu, insanların deneyebileceği başka şeylerden biri gibi görünüyor. Parçalanan ekranların mucizevi bir şekilde geri gelmesinden bahsetmiyoruz. Bunların hepsi sadece küçük kozmetik çizikler," dedi

Daha önce de kullanıldı

Ayrıca kendi kendine onarımı ilk kez duymuyoruz. 2013 yılında LG tarafından tanıtılan LG Flex, çiziklerin bir süre sonra kaybolmasını sağlayan özel bir arka kapağa sahipti. Bu gelişme, hidrojen atomlarından oluşan bir kaplama ve kendilerini eşit mesafelerde yeniden düzenlemesi ile sağlandı. Dolayısıyla Android ve iPhone'ların kendi kendini onaran ekranlarla gelebileceğini söylemek mümkün. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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