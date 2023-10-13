Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir sonraki telefonunuz kendi kendini onarabilir: Nasıl mı?

    CCS Insight'a göre bir sonraki telefonunuz kendi ekranını onarabilir. Peki nasıl mı? Bu teknolojiye sahip telefonların 2028 yılına kadar üretilmesi bekleniyor. İşte detaylar...
    Bir sonraki telefonunuz kendi kendini onarabilir: Nasıl mı? Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Dayanıklılık söz konusu olduğunda ise hepimiz harici ekran koruyucu çözümlerine yöneliyoruz. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Analist firması CCS Insight, 2024 ve sonrasında çıkacak teknolojik gelişmeler listesinde önemli bir ayrıntıya yer verdi. Buna göre bir sonraki akıllı telefonunuz, ekran panelini kendi kendine tamir edebilir.

    Bir sonraki telefonunuz kendi ekranını onarabilir

    Analist firması CCS Insight, ''kendi kendini onaran'' ekranlara sahip telefonların 2028 yılına kadar piyasaya çıkacağını düşünüyor. Bu noktada net bir tarih paylaşılmamış olsa da, en az beş yıl içinde üretime başlanacağı belirtildi. Söz konusu rapora göre bu teknoloji, Android veya iPhone ekranınızın yüzeyindeki ''nano kaplama'' yoluyla mümkün olacak.

    Bilimsel olarak telefon ekranınız çizildiğinde nano kaplama hava ile reaksiyona girecek ve bu sayede yeni bir malzemenin oluşması sağlanacak. Kısaca, çizilen yüzeyin tekrar doldurulması hedefleniyor. Bu bilgiler, sizlere bilim kurgu filmlerini andırıyor olabilir ancak değil. Niketim yalnızca ufak çiziklerden bahsediyoruz.

    CCS Insight analisti Ben Wood, "Bu bilim kurgunun alanına girmiyor. Yapılabilir. İnsanların şu anda üzerinde çalıştığı bazı yeni teknolojiler var ve sanki bu, insanların deneyebileceği başka şeylerden biri gibi görünüyor. Parçalanan ekranların mucizevi bir şekilde geri gelmesinden bahsetmiyoruz. Bunların hepsi sadece küçük kozmetik çizikler," dedi 

    Daha önce de kullanıldı

    Ayrıca kendi kendine onarımı ilk kez duymuyoruz. 2013 yılında LG tarafından tanıtılan LG Flex, çiziklerin bir süre sonra kaybolmasını sağlayan özel bir arka kapağa sahipti. Bu gelişme, hidrojen atomlarından oluşan bir kaplama ve kendilerini eşit mesafelerde yeniden düzenlemesi ile sağlandı. Dolayısıyla Android ve iPhone'ların kendi kendini onaran ekranlarla gelebileceğini söylemek mümkün. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski sevgilimi unutamıyorum tescil tarihi ne demek devlet yatılı liseler femur kırığı yaşayanlar motor bağırıyor araba hızlanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız