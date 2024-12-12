Poco X7 yakında geliyor: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Poco, orta seviyede popüler X6 serisinin halefi olan Poco X7 serisini yakında tanıtmaya hazırlanıyor. Geekbench platformunda test sonuçları ortaya çıkan Poco X7 neler sunacak?

Ortaya çıkan Geekbench skorlarına göre Poco X7, tek çekirdek testinde 1029, çok çekirdek testinde 2901 puan elde ederek, selefi Poco X6 ile benzer sonuçlar elde ediyor.

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Poco X7 beklenen özellikleri

Listede ayrıca Poco X7'nin kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacağı ve 12 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor. Tabiki başka RAM seçenekleri sunması da mümkün.

Poco X7'nin hangi işlemciden güç alacağı belli olmasa da, daha önce Redmi Note 14 Pro'ya benzer özelliklere sahip olacağı belirtilmişti. Dolayısıyla telefon Dimensity 7300 Ultra işlemcisini kullanabilir.

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Kamera tarafında, Redmi Note 14 Pro'ya benzer şekilde OIS destekli 50 MP Sony IMX882 ana kamera, 8 MP IMX355 ultra geniş kamera ve 2 MP makro sensör kurulumuna sahip olabilir.

Poco X7'nin diğer beklenen özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz AMOLED ekran, 5.500 mAh batarya ve 45W şarj hızı yer alıyor. Telefonun, Poco X7 Pro ile beraber Ocak ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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