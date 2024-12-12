Huawei Mate 70 işlemcisi Kirin 9020’nin üretim süreci belli oldu

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Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 70 serisini resmi olarak Kasım 2024 sonunda tanıttı ve Mate 70 ve Mate 70 Pro'nun Kirin 9020 yonga setinden güç aldığını duyurdu. Bu tanıtımda ise yeni işlemcinin fabrikasyon süreci gibi özellikleri saklı tutuldu. Şimdi ise bu belirsizlik sonlanmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde, Kirin 9020 hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı.

Huawei Kirin 9020, gelişmiş 7nm sürecini kullanıyor

Kaçıranlar için ABD'nin kara listesine alınan Huawei'nin, 5G, Android işletim sistemi ve ABD merkezli teknolojilere olan erişimi yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl tanıtılan 5G destekli Kirin 9000S, tüm algıları tersine çevirdi. Günümüzde ise tüm gözler Kirin 9020'ye çevrilmiş durumda.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei'nin yeni tanıttığı Mate 70 ve Mate 70 Pro, Kirin 9020 işlemci üzerinde şekilleniyor. Danışmanlık şirketi TechInsights ise bu işlemcinin ayrıntıları ortaya koydu. Buna göre Kirin 9020, önceki nesil Kirin 9010”an yüzde 15 daha büyük bir kalıp boyutuna sahip. Bu tasarım, aynı litografi üzerinde çalışırken daha fazla önbellek ve performansın bir miktar iyileşmesine katkı sağlıyor.

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Diğer tarafta Kirin 9020 yine SMIC’in üretim bantlarından çıkıyor ve 7nm N+2 olarak adlandırılan bir süreç teknolojisini kullanıyor. Bu sürecin daha önce Kirin 9010'da kullanıldığını hatırlatalım.

Kirin 9020

4 çekirdek x 1,6 GHz

6 çekirdek x 2,18 GHz

2 çekirdek x 2,50 GHz

Kirin 9010

4 çekirdek x 1,55 GHz

6 çekirdek x 2,18 GHz

2 çekirdek x 2,30 GHz

Kirin 9000s

4 çekirdek x 1,53 GHz

6 çekirdek x 2,15 GHz

2 çekirdek x 2,62 GHz

Kötü haber şu ki, SMIC’in 5nm teknolojisinde ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, düşük verim oranlarına sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Kirin 9020, 5nm yerine 7nm sürecini temel alıyor. Dahası, şirketin en azından 2026'ya kadar 7nm’de kalacağı öngörülüyor. Bu da Huawei için 2nm'ye hazırlanan rakiplerine karşı büyük bir dezavantaj oluşturuyor.

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Huawei Mate 70 işlemcisi Kirin 9020’nin üretim süreci belli oldu!