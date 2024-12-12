Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70 işlemcisi Kirin 9020’nin üretim süreci belli oldu

    Huawei, şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 70 ve Mate 70 Pro'yu yakın tarihte Çin’de piyasaya sürdü. Kısa bir süre önce ise bu telefonlarda kullanılan Kirin 9020’nin üretim süreci belli oldu.
    Huawei Mate 70 işlemcisi Kirin 9020’nin üretim süreci belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mate 70 serisini resmi olarak Kasım 2024 sonunda tanıttı ve Mate 70 ve Mate 70 Pro'nun Kirin 9020 yonga setinden güç aldığını duyurdu. Bu tanıtımda ise yeni işlemcinin fabrikasyon süreci gibi özellikleri saklı tutuldu. Şimdi ise bu belirsizlik sonlanmaya başladı. Geçtiğimiz saatlerde, Kirin 9020 hakkında bazı yeni bilgiler paylaşıldı. 

    Huawei Kirin 9020, gelişmiş 7nm sürecini kullanıyor

    Kaçıranlar için ABD'nin kara listesine alınan Huawei'nin, 5G, Android işletim sistemi ve ABD merkezli teknolojilere olan erişimi yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl tanıtılan 5G destekli Kirin 9000S, tüm algıları tersine çevirdi. Günümüzde ise tüm gözler Kirin 9020'ye çevrilmiş durumda. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei'nin yeni tanıttığı Mate 70 ve Mate 70 Pro, Kirin 9020 işlemci üzerinde şekilleniyor. Danışmanlık şirketi TechInsights ise bu işlemcinin ayrıntıları ortaya koydu. Buna göre Kirin 9020, önceki nesil Kirin 9010”an yüzde 15 daha büyük bir kalıp boyutuna sahip. Bu tasarım, aynı litografi üzerinde çalışırken daha fazla önbellek ve performansın bir miktar iyileşmesine katkı sağlıyor.

    Diğer tarafta Kirin 9020 yine SMIC’in üretim bantlarından çıkıyor ve 7nm N+2 olarak adlandırılan bir süreç teknolojisini kullanıyor. Bu sürecin daha önce Kirin 9010'da kullanıldığını hatırlatalım. 

    Kirin 9020

    • 4 çekirdek x 1,6 GHz
    • 6 çekirdek x 2,18 GHz
    • 2 çekirdek x 2,50 GHz

    Kirin 9010

    • 4 çekirdek x 1,55 GHz
    • 6 çekirdek x 2,18 GHz
    • 2 çekirdek x 2,30 GHz

    Kirin 9000s

    • 4 çekirdek x 1,53 GHz
    • 6 çekirdek x 2,15 GHz
    • 2 çekirdek x 2,62 GHz

    Kötü haber şu ki, SMIC’in 5nm teknolojisinde ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, düşük verim oranlarına sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Kirin 9020, 5nm yerine 7nm sürecini temel alıyor. Dahası, şirketin en azından 2026'ya kadar 7nm’de kalacağı öngörülüyor. Bu da Huawei için 2nm'ye hazırlanan rakiplerine karşı büyük bir dezavantaj oluşturuyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 tsi motor dosya veya dizin bozuk ve okunamaz durumda opel astra ecn arıza kodları listesi porsche cayenne 3.0 diesel kronik sorunları en iyi sigorta şirketi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız