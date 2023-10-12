Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil iPad Pro serisini 2024 yılında duyurması bekleniyor. Öyle ki mevcut raporlar, bu modellerin OLED ekran dahil olmak üzere önemli yükseltmeler sunacağı yönünde. ​​​​​​Ancak bu yükseltme yalnızca iPad Pro özelinde olmayabilir. Omdia'dan gelen bilgilere göre Apple, iPad Air ve iPad mini modellerinin OLED versiyonları üzerinde de çalışıyor.

OLED ekranlı iPad Air ve iPad Mini geliyor

Bilmeyenler için mevcut iPad Pro, son yıllarda yapılan kamera, ekran teknolojisi ve sensör yükseltmelerine kıyasla büyük bir değişikliğe uğramadı. Yeni nesil iPad Pro'nun ise, OLED ekran başta olmak üzere 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Bu noktada araştırma firması Omdia, OLED ekranlı iPad Pro ve iPad Mini için de görüşmelerin başladığını bildirdi.

Tam Boyutta Gör Apple'ın söz konusu OLED paneller için LG, Samsung ve Çin'li tedarikçiler ile ile iş birliğine gideceği söyleniyor. Ancak ‌nihai karar henüz verilmedi. Niketim 2024'te tanıtılacak OLED ekranlı iPad Pro'ya kıyasla iPad Air ve Mini için 2026 yılına işaret ediliyor. Görünüşe göre Apple, daha gelişmiş ekran teknolojisini orta sınıf tabletlerine getirme konusunda henüz tam olarak kararlı değil.

Dolayısıyla teknoloji devi, OLED ekranlı iPad Pro'nun pazar başarısına göre kararını gözden geçirmeyi planlıyor olabilir. OLED ekranlı iPad Mini ve Air modelleri hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.

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Ayrıca mevcut raporda, yaklaşmakta olan yedinci nesil ‌iPad mini‌ ve altıncı nesil ‌iPad Air‌'in yeni işlemcilere odaklanan küçük yenilikler sunacağı belirtiliyor. Görünüşe göre en büyük revizyon, OLED ekranlı modellerde yapılacak.

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OLED ekranlı iPad Air ve iPad Mini geliyor