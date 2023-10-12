OLED ekranlı iPad Air ve iPad Mini geliyor
Bilmeyenler için mevcut iPad Pro, son yıllarda yapılan kamera, ekran teknolojisi ve sensör yükseltmelerine kıyasla büyük bir değişikliğe uğramadı. Yeni nesil iPad Pro'nun ise, OLED ekran başta olmak üzere 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Bu noktada araştırma firması Omdia, OLED ekranlı iPad Pro ve iPad Mini için de görüşmelerin başladığını bildirdi.
Dolayısıyla teknoloji devi, OLED ekranlı iPad Pro'nun pazar başarısına göre kararını gözden geçirmeyi planlıyor olabilir. OLED ekranlı iPad Mini ve Air modelleri hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.
Ayrıca mevcut raporda, yaklaşmakta olan yedinci nesil iPad mini ve altıncı nesil iPad Air'in yeni işlemcilere odaklanan küçük yenilikler sunacağı belirtiliyor. Görünüşe göre en büyük revizyon, OLED ekranlı modellerde yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.