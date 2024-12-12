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    Samsung, Galaxy Z Flip 7 modellerinde Exynos 2500'ü kullanmayı planlıyor

    Samsung, katlanabilir Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip FE modellerinde Exynos 2500 işlemcisini kullanmayı planlıyor. Şirketin, 3nm sürecindeki verimlilik problemlerini çözdüğü bildiriliyor.
    Samsung, Galaxy Z Flip 7'de Exynos 2500'ü kullanmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki sene piyasaya çıkacak olan katlanabilir Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip FE modellerinde kendi geliştirdiği Exynos 2500 işlemcisini kullanmayı planlıyor.

    3nm sürecindeki verimlilik problemleri çözüldü

    Samsung'un Exynos 2500 işlemcisine Galaxy S25 serisinde yer vermeyi planlıyordu. Ancak, 3nm sürecinde yaşanan verimlilik problemleri nedeniyle şirket bu plandan vazgeçti ve Snapdragon 8 Elite'e yöneldi. 

    Son gelen bir habere göre Samsung, üretim sürecinde önemli adımlar atarak verimi arttırmayı başardı. Ancak yeterli üretim hacmine ulaşılmadığı için Exynos 2500 gelecek modellerde yer alacak. Bu modellerin de, yaklaşan Galaxy Z Flip 7 ve potansiyel olarak Galaxy Z Flip FE olması bekleniyor.

    Daha önce Qualcomm'un amiral gemisi işlemcilerinden güç alan Flip modelleri, Exynos 2500'ün kullanılmasıyla elde edilen maliyet düşüşü neticesinde daha düşük fiyattan satışa sunulabilir. Böylece daha geniş bir kitleye hitap edebilir.

    Raporda ayrıca Samsung'un Foundry ve System LSI bölümleri arasında Exynos 2500'ün üretim gecikmeleri nedeniyle yaşanan iç gerginliklerin çözüldüğü, daha iyi bir iş birliğinin teşvik edildiği ve 2025 için planlanan istikrarlı seri üretime giden yolun açıldığı bildiriliyor.

    Samsung, Galaxy S25 serisini önümüzdeki yılın Ocak ayında piyasaya sürmeyi, ardından üçüncü çeyrekte yeni nesil katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Galaxy Z Flip 7'nin daha büyük bir ekrana ve daha ince bir tasarıma sahip olması beklenirken, Galaxy Z Flip FE bazı kısıtlamalarına karşın performanstan ödün vermeyen daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/12/11/X47XAL2UGVHNNFSP2XK37ZXB5U/ https://www.gizmochina.com/2024/12/11/samsung-stabilizes-exynos-2500-production-wont-use-it-in-galaxy-s25/
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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