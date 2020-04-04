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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu

    Oyunsuz kaldım diyenler için bir haber de GOG'dan geldi. DRM'siz oyun satışıyla tanınan site Symmetry adlı oyunu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.
    4 gün
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    9
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu
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    Epic Store gibi olmasa da arada sırada ücretsiz oyun dağıtan platformlardan biri de GOG. The Witcher oyunlarını yapan CD Projekt Red bünyesinde faaliyet gösteren platform, DRM korumasız oyun satışıyla biliniyor.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games Store’da büyük indirim başladı"

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    Platformun kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyun ise 2018 yılında piyasaya çıkan Symmetry isimli bir hayatta kalma oyunu. Arıza nedeniyle yabancı bir gezegene düşen uzay gemisi mürettebatını anlatan oyunda kendilerini öldürmeye çalışan bir gizeme karşı mücadele eden ekibin gemilerini tamir edip gezegenden kaçmaya çalışmaları konu ediliyor.

    Oyundaki görevlerimizin başında ise ekibimizi hayatta tutmak ve personelin akıl sağlığını yitirmemelerini sağlamak geliyor. Symmetry, Steam’de şu an 26.50 liradan satılıyor. Oyun, ortalama inceleme puanlarına sahip.

    Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu
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    Symmetry’e bir şans vermek isterseniz GOG.com üzerinden oyuna sahip olabilirsiniz. Acele etmenizde yarar var zira oyun sadece kısa bir süreliğine ücretsiz.



    https://www.pcgamer.com/symmetry-the-spaceship-crash-survival-sim-is-free-on-gog/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    KADİR_39 (kadir 39) 4 gün en beğenilen
    Haber verdiğiniz için teşekkürler. Oyun linki :
    gog.com/...
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    claisdozan (Kaan ) 3 gün KADİR_39
    Editörün eklemesi çok zordu sanki sizi de uğraştırıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu KADİR_39
    teşekkür ederiz . Link için
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yedikeresekiz 3 gün
    11 dolar diyor ücretli mi oldu acaba
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    CriticalWave (Ahmet Yasin) 3 gün
    ücretli görünmekte şuan?
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    tylolhot06 (Engin AVCI) 3 gün
    Gog galaxy mi kuracağız oynamak için?
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    2d olmasının yanıdha hikayesi güzel ise onnanılabilir neden olmasın
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    KADİR_39 (kadir 39) 4 gün en beğenilen
    Haber verdiğiniz için teşekkürler. Oyun linki :
    gog.com/...
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    claisdozan (Kaan ) 3 gün KADİR_39
    Editörün eklemesi çok zordu sanki sizi de uğraştırıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu KADİR_39
    teşekkür ederiz . Link için
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