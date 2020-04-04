Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Epic Store gibi olmasa da arada sırada ücretsiz oyun dağıtan platformlardan biri de GOG. The Witcher oyunlarını yapan CD Projekt Red bünyesinde faaliyet gösteren platform, DRM korumasız oyun satışıyla biliniyor.

Ayrıca Bkz. "Epic Games Store’da büyük indirim başladı"

İlginizi Çekebilir

Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha

Platformun kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyun ise 2018 yılında piyasaya çıkan Symmetry isimli bir hayatta kalma oyunu. Arıza nedeniyle yabancı bir gezegene düşen uzay gemisi mürettebatını anlatan oyunda kendilerini öldürmeye çalışan bir gizeme karşı mücadele eden ekibin gemilerini tamir edip gezegenden kaçmaya çalışmaları konu ediliyor.

Oyundaki görevlerimizin başında ise ekibimizi hayatta tutmak ve personelin akıl sağlığını yitirmemelerini sağlamak geliyor. Symmetry, Steam’de şu an 26.50 liradan satılıyor. Oyun, ortalama inceleme puanlarına sahip.

Tam Boyutta Gör

Symmetry’e bir şans vermek isterseniz GOG.com üzerinden oyuna sahip olabilirsiniz. Acele etmenizde yarar var zira oyun sadece kısa bir süreliğine ücretsiz.

https://www.pcgamer.com/symmetry-the-spaceship-crash-survival-sim-is-free-on-gog/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.