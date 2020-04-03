Epic Games Store’da büyük indirim başladı

Tam Boyutta Gör

Son günlerde bol bol ücretsiz oyun sunan Epic Games Store’da Bahar İndirimi başladı. İndirimler 16 Nisan’a kadar devam edecek.

Indie oyunların yanı sıra Red Dead Redemption 2, Detroit Become Human, Assasin’s Creed Odyssey, Rainbow Six Siege, Control gibi büyük oyunlarda da ciddi indirimler var. En güzeli ise Epic Games Store’un yılbaşında ücretsiz dağıttığı 80/60 indirim kuponunu Bahar İndirimi ile birlikte kullanabiliyoruz. Örneğin bu sayede Assasin’s Creed Odyssey 28,77 TL’ye denk geliyor.

Bahar İndirimi'nin öne çıkanları:

Red Dead Redemption 2: 239,20 TL

Detroit: Become Human: 127,80 TL

Control: 64,35 TL

Assasin’s Creed Origins: 67,25 TL

Assasin’s Creed Odyssey: 88,77 TL

İlginizi Çekebilir

56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

Rainbow Six Siege: 23,60 TL

The Division 2: 44,55 TL

Metro Exodus 124,50 TL

Hello Neighbour Hide & Seek: 24,50 TL

Watch Dogs 2: 80,70 TL

Ayrıca Bkz. "Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz"

Yılbaşı kuponu ile birleştirince:

Assasin’s Creed Odyssey: 28,77 TL

Watch Dogs 2: 20,70 TL

Detroit: Become Human: 127,80 TL

Shenmue 3: 44,50 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.