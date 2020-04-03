Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games Store’da büyük indirim başladı

    Steam'in en büyük rakibi Epic Games Store'da Bahar İndirimi başladı. Bahar İndirimi ile yılbaşı indirim kuponlarını aynı anda kullanabilirsiniz. Assasin’s Creed Odyssey 28,77 TL’ye denk geliyor.
    5 gün
    8,7b
    3
    29
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Epic Games Store’da büyük indirim başladı
    Tam Boyutta Gör

    Son günlerde bol bol ücretsiz oyun sunan Epic Games Store’da Bahar İndirimi başladı. İndirimler 16 Nisan’a kadar devam edecek.

    Indie oyunların yanı sıra Red Dead Redemption 2, Detroit Become Human, Assasin’s Creed Odyssey, Rainbow Six Siege, Control gibi büyük oyunlarda da ciddi indirimler var. En güzeli ise Epic Games Store’un yılbaşında ücretsiz dağıttığı 80/60 indirim kuponunu Bahar İndirimi ile birlikte kullanabiliyoruz. Örneğin bu sayede Assasin’s Creed Odyssey 28,77 TL’ye denk geliyor.

    Bahar İndirimi'nin öne çıkanları:

    Red Dead Redemption 2: 239,20 TL

    Detroit: Become Human: 127,80 TL

    Control: 64,35 TL

    Assasin’s Creed Origins: 67,25 TL

    Assasin’s Creed Odyssey: 88,77 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar 56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu

    Rainbow Six Siege: 23,60 TL

    The Division 2: 44,55 TL

    Metro Exodus 124,50 TL

    Hello Neighbour Hide & Seek: 24,50 TL

    Watch Dogs 2: 80,70 TL

    Ayrıca Bkz. "Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz"

    Yılbaşı kuponu ile birleştirince:

    Assasin’s Creed Odyssey: 28,77 TL

    Watch Dogs 2: 20,70 TL

    Detroit: Become Human: 127,80 TL

    Shenmue 3: 44,50 TL



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WmGMD (.. ..) 4 gün en beğenilen
    RDR 2 dürtüyor beni
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    oricin (Ömer San) 4 gün WmGMD
    Böyle bir oyun yok... Mutlaka sahip olmalısınız... Öneriyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eylül kabus (eylül ) 5 gün
    odyssey aldım teşekkürler bilgi için.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fehmialper (Fehmi Alper Demir) 5 gün
    Red Dead Redemption Ultimate sürümünü 200₺’ye kapattım
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    çokrenkli (Haluk Benker) 4 gün fehmialper
    270 TL yazıyor, nasıl olabildi? Yılbaşı kuponu nedir, bununla bir ilgisi var mı?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    RDR 2 orada sanki beni al al diye bağırıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Daha 3 gün önce 70t aldım odyssey'i şansıma tüküreyim. Zaten zar zor oyun alıyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Yılbaşı kodu ne nerden alabilirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    Detroit Become Human, PS Plus üyelilerine 44?. Aklınızda bulunsun PS4 sahipleri.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    serafon 2 gün DH Misafiri
    ps plusla bedava vermişti zaten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 gün
    Kaptım bir Odyssey teşekkürler :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bikereismiguzel (burak mehmet) 4 gün
    detroiti zamanında 20 tl ye alanlar derneği
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    çok teşekkürler epig games
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Suppose27now 4 gün
    M&b bannerlord epic games e gelecek dediler. Gelse 60 TL indirimle alacağım ama neyi bekliyorlarsa Steam deki indirimde 13 Nisan da bitiyor, onun dışında ac Odyssey en iyi alınabilecek seçenek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    epig games sayesinde red dead yada whach dogs almak çok kolay olmuştu teşekkürler epig games
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sMug (Okan ) 4 gün
    Sanırım otomatik olarak her hesaba bu "yılbaşı kuponu" tanımlanmadı. Yılbaşında aktif bir epic hesabım vardı fakat indirim kuponunu vs almadım, şuan kontrol ettiğimde de hesabımda kupon gözükmüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CleanCoders 3. kez +201 2 GAMBIT ilk kez +171 3 Mutlak.Sıfır 3. kez +164
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    nick bırakmamışsınız lan +101 deoks +99 Stanislas Xavier +98 MacGyver. +85 Musty3535123 +83 MaximillianFoe +75 evlbleef +62 lAxiosl +58 Guhong01 +54 ıspır +44
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8718 kez okundu.
    13 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games store, bahar indirimi ve
    3 etiket daha indirim oyun Yazılım
    Facebook Sayfası255,4b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı278b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Tesla, 2020'ye iyi giriş yaptı: İlk çeyrek satışları beklenenin üzerinde 4 gün Youtuber'lar COVID-19 videolarından para kazanabilecekler ancak bazı sınırlamalarla 4 gün Google'ın yapay zekası ile robotların çevikliği artacak! 4 gün Elektrikli Volkswagen ID.3'ün özelliklerini gösteren yeni videolar yayınlandı 4 gün Amazon'dan Google Stadia ve Microsoft xCloud'a rakip: Project Tempo 4 gün Valorant, Türkçe seslendirme desteği ile geliyor 4 gün Huawei nova 7 ailesinin üç yeni üyesi 23 Nisan'da tanıtılabilir 4 gün Xiaomi dev ekranlı yeni televizyonunu duyurdu 4 gün Xiaomi Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro tanıtıldı 4 gün Bir ücretsiz oyun da GOG’dan! Symmetry adlı hayatta kalma simülasyonu ücretsiz oldu 4 gün Xiaomi yeni bir kablosuz fare duyurdu 5 gün Marvel filmlerinin yeni vizyon tarihleri açıklandı: Thor 4, Doctor Strange 2, Black Widow... 5 gün Abkoncore T404B Hurricane soğutucusunu duyurdu 5 gün GDDR6 bellekli GTX 1650 incelemesi: Yeni kart %10’a kadar daha hızlı 5 gün Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı 5 gün 2si1 | Evde geçen 20 gün! Karantina Özel #1 5 gün Cumhurbaşkanı: "30 büyükşehrimizi özel araç giriş çıkışına kapatıyoruz" 5 gün Akıllı Rugby topu geliştirildi 5 gün Çevreci örgütler benzin pompalarının üzerine etiket yapıştırılmasını önerdi 5 gün Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 2786 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Epic Games Store’da büyük indirim başladı Sonraki Hyundai Assan'dan Kapınızdaki Servis ve ücretsiz dezenfektasyon hizmeti 5 gün Koronavirüse karşı Abdi İbrahim’den ilaç hamlesi 5 gün Fallout 76’yı Bethesada.net üzerinden satın aldıysanız oyunu Steam’e ücretsiz ekleyebileceksiniz 5 gün Facebook Messenger masaüstü uygulaması Windows ve Mac için kullanıma sunuldu 5 gün Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı 5 gün Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak 5 gün Moto G8 Power Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün SilentiumPC Corona HP Evo ARGB fanlarını duyurdu 5 gün Intel Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500, ve i5-10400’ün incelemesi sızdı: 176 watt çeken i7-10700 Ryzen 7 3700X’ten geride 5 gün Conimarketcap platformu Binance tarafından satın alındı 5 gün Honda, GM'nin platformunu kullanan iki yeni elektrikli araç üretecek 5 gün Redmi ilk akıllı bilekliğini tanıttı: Karşınızda uygun fiyatlı Redmi Band 5 gün Apple destek videosu AirTag takipçisini gösterdi 5 gün Araştırmacılar, bundan 90 milyon yıl önce Antarktika’da yağmur ormanı olduğunu keşfetti 5 gün GTX 1650 de GDDR6 bellekle güncelleniyor 5 gün Super SIM sektörde başarılı olabilecek mi? 5 gün Koç Holding’in online dersleri koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz 5 gün Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı 5 gün Karşınızda Huawei MateBook D15 | AMD Ryzen'li ve şık tasarımlı 5 gün ASUS’un 10. nesil mobil Intel işlemciler için çözümü: ROG dizüstülerde sıvı metal uygulanacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim