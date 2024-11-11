F-16 savaş uçaklarına 3 boyutlu uzamsal ses geliyor

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Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri, pilotların savaş ortamında daha yüksek farkındalıkla uçmasını sağlamak için F-16 savaş uçaklarını ileri seviye 3D ses teknolojisiyle donatmak amacıyla Danimarkalı havacılık şirketi Terma ile 9 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Sivil alanda Apple ve Sony gibi markaların da kullanıcılarına sunduğu uzamsal ses teknolojisi, şimdi askeri alanda yeni bir kullanım alanı buluyor.

3D sesle yüksek farkındalık

Terma’nın geliştirdiği ses sistemi, geleneksel kokpit ses sistemlerindeki “kalabalık oda” etkisini azaltarak pilotların dikkatini yoğunlaştırmasını hedefliyor. Kokpitteki sesler 3 boyutlu bir alanda ayrı ayrı konumlandırılarak, pilotların tehdit seviyesine göre sesleri ayırt edebilmesi sağlanıyor. Örneğin, bir füze uyarısı geldiğinde, pilot sesi anında algılayıp hızlı bir tepki verebilecek.

Bu gelişmiş sistemin, pilotların farklı radyo ve ses girişlerini belirli yönlerden duyabilmesine olanak tanıması bekleniyor. Baş izleme teknolojisi ile entegre edilen sistem, pilot başını her çevirdiğinde, seslerin yönünü dinamik olarak ayarlayarak çok daha gerçekçi bir duyusal deneyim sunacak.

1.5 saniye daha hızlı tepki

Sistemdeki aktif gürültü engelleme özelliği, motor sesi ve benzeri gereksiz arka plan gürültülerini azaltarak kritik uyarı seslerinin ön plana çıkmasını da sağlayacak. Böylece, füze uyarıları ve hava trafik kontrol talimatları gibi hayati sesler öncelik kazanırken, diğer sesler geri plana itilebilecek.

Terma'nın sunduğu verilere göre, 3D ses teknolojisiyle donatılan F-16 kokpitlerinde, pilotların kritik ses uyarılarına tepkisi 1,5 saniye daha hızlı oluyor. Bu fark, özellikle çatışma anlarında, pilotların güvenliğini sağlamak ve karar alma süreçlerini desteklemek açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Terma'nın iddialarına göre bu yeni sistemin, pilotların stres ve yorgunluğunu azaltarak, daha verimli karar alma süreçlerini destekleyebileceği belirtiliyor.

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F-16 savaş uçaklarına 3D boyutlu uzamsal ses geliyor