F-16 savaş uçaklarına 3 boyutlu uzamsal ses geliyor

3D sesle yüksek farkındalık
Terma’nın geliştirdiği ses sistemi, geleneksel kokpit ses sistemlerindeki “kalabalık oda” etkisini azaltarak pilotların dikkatini yoğunlaştırmasını hedefliyor. Kokpitteki sesler 3 boyutlu bir alanda ayrı ayrı konumlandırılarak, pilotların tehdit seviyesine göre sesleri ayırt edebilmesi sağlanıyor. Örneğin, bir füze uyarısı geldiğinde, pilot sesi anında algılayıp hızlı bir tepki verebilecek.
Bu gelişmiş sistemin, pilotların farklı radyo ve ses girişlerini belirli yönlerden duyabilmesine olanak tanıması bekleniyor. Baş izleme teknolojisi ile entegre edilen sistem, pilot başını her çevirdiğinde, seslerin yönünü dinamik olarak ayarlayarak çok daha gerçekçi bir duyusal deneyim sunacak.
1.5 saniye daha hızlı tepki
Sistemdeki aktif gürültü engelleme özelliği, motor sesi ve benzeri gereksiz arka plan gürültülerini azaltarak kritik uyarı seslerinin ön plana çıkmasını da sağlayacak. Böylece, füze uyarıları ve hava trafik kontrol talimatları gibi hayati sesler öncelik kazanırken, diğer sesler geri plana itilebilecek.
Terma'nın sunduğu verilere göre, 3D ses teknolojisiyle donatılan F-16 kokpitlerinde, pilotların kritik ses uyarılarına tepkisi 1,5 saniye daha hızlı oluyor. Bu fark, özellikle çatışma anlarında, pilotların güvenliğini sağlamak ve karar alma süreçlerini desteklemek açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Terma'nın iddialarına göre bu yeni sistemin, pilotların stres ve yorgunluğunu azaltarak, daha verimli karar alma süreçlerini destekleyebileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über