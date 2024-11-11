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    Anlık Bildirim

    F-16 savaş uçaklarına 3 boyutlu uzamsal ses geliyor

    ABD Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçaklarını aktif gürültü engelleme özelliğine sahip son teknoloji 3D uzamsal ses ile donatmak istiyor. Bunun pilotlarda farkındalığı artıracağı belirtiliyor.
    F-16 savaş uçaklarına 3D boyutlu uzamsal ses geliyor Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, pilotların savaş ortamında daha yüksek farkındalıkla uçmasını sağlamak için F-16 savaş uçaklarını ileri seviye 3D ses teknolojisiyle donatmak amacıyla Danimarkalı havacılık şirketi Terma ile 9 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Sivil alanda Apple ve Sony gibi markaların da kullanıcılarına sunduğu uzamsal ses teknolojisi, şimdi askeri alanda yeni bir kullanım alanı buluyor.

    3D sesle yüksek farkındalık

    Terma’nın geliştirdiği ses sistemi, geleneksel kokpit ses sistemlerindeki “kalabalık oda” etkisini azaltarak pilotların dikkatini yoğunlaştırmasını hedefliyor. Kokpitteki sesler 3 boyutlu bir alanda ayrı ayrı konumlandırılarak, pilotların tehdit seviyesine göre sesleri ayırt edebilmesi sağlanıyor. Örneğin, bir füze uyarısı geldiğinde, pilot sesi anında algılayıp hızlı bir tepki verebilecek.

    Bu gelişmiş sistemin, pilotların farklı radyo ve ses girişlerini belirli yönlerden duyabilmesine olanak tanıması bekleniyor. Baş izleme teknolojisi ile entegre edilen sistem, pilot başını her çevirdiğinde, seslerin yönünü dinamik olarak ayarlayarak çok daha gerçekçi bir duyusal deneyim sunacak.

    1.5 saniye daha hızlı tepki

    Sistemdeki aktif gürültü engelleme özelliği, motor sesi ve benzeri gereksiz arka plan gürültülerini azaltarak kritik uyarı seslerinin ön plana çıkmasını da sağlayacak. Böylece, füze uyarıları ve hava trafik kontrol talimatları gibi hayati sesler öncelik kazanırken, diğer sesler geri plana itilebilecek.

    Terma'nın sunduğu verilere göre, 3D ses teknolojisiyle donatılan F-16 kokpitlerinde, pilotların kritik ses uyarılarına tepkisi 1,5 saniye daha hızlı oluyor. Bu fark, özellikle çatışma anlarında, pilotların güvenliğini sağlamak ve karar alma süreçlerini desteklemek açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, Terma'nın iddialarına göre bu yeni sistemin, pilotların stres ve yorgunluğunu azaltarak, daha verimli karar alma süreçlerini destekleyebileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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