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    Anlık Bildirim

    Bitcoin of America, Shiba Inu’yu seçenekleri arasına ekledi

    Kripto para ATM'leri ile bilinen Bitcoin of America, seçenekler arasına Shiba Inu (SHIB) kripto para birimini ekledi.                                                
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    Bitcoin of America, Shiba Inu kabul etmeye başladı
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    Meme kripto para birimleri hemen hemen birçok alanda yer bulmaya başladı. Bilindiği üzere son dönemde birçok şirket de kullanım rahatlığı ve işlem hızları nedeniyle Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) gibi kripto para birimlerini tercih etmeye başladı. Son olarak elde edilen bilgilere göre kripto ATM şirketi Bitcoin of America da Shiba Inu (SHIB) desteği ekledi. 

    Bitcoin of America, Shiba Inu’yu Destekliyor

    Kripto para ATM operatörü Bitcoin of America, yaptığı bir basın açıklamasında, mevcut kripto para birimleri listesine meme kripto para birimi Shiba Inu’yu (SHIB) eklediğini duyurdu.

    Hatırlatmak gerekirse Bitcoin of America, geçtiğimiz ay dünyanın en büyük meme kripto para birimi olan Dogecoin için de destek sağlamış ve bu da DOGE’un fiyatında önemli bir artışa neden olmuştu. 
    Ayrıca Coin ATM Radar’ın verilerine göre; Bitcoin of America’nın ABD’deki ATM sayısı 1841’e ulaşmış durumda.

    Son olarak haberimizin yazımı esnasında CoinMarketCap verilerine göre SHIB 0,00002673 dolardan işlem görüyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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