Intel yeni Bitcoin madencilik yongasını duyurdu

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Verimlilik odaklı Bonanza Mine adındaki madencilik odaklı yongası ile büyük sürpriz yapan Intel yatırımlarına devam ediyor. Blockscale ASIC adıyla tanıtılan yeni yonga daha yüksek kazım gücünü hedefliyor.

Blockscale ASIC neler sunuyor?

Blockscale ASIC adıyla tanıtılan Bitcoin madenciliği yongası üçüncü nesil olarak kabul ediliyor. İlk nesil prototip Bonanza Mine iken ikinci nesil nihai sürümüydü. Secure Hash Algorithm-256 (SHA-256) odaklı çalışan yonga oldukça yetenekli.

Intel Bonanza Mine madencilik yongası tanıtıldı 1 ay önce eklendi

580GH/s kazım hızına ulaşabilen yonga 26 J/TH enerji verimliliğine sahip. Bir madencilik çözümünde 256 adede kadar yonga bulunabiliyor. Böylece 148.5TH/s kazım hızına ulaşırken 1228W-5811W arasında enerji tüketiyor. Yonga üzerinde sıcaklık ve voltaj algılayan sensörler mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Antminer S19 Pro ASIC cihazı 110TH/s kazım hızına ve 3250W tüketim değerine ulaşıyor. Bonanza Mine System ise 40TH/s kazım hızına sahip. Yani Intel rekabette taşları yerinden oynatacak gibi. Argo Blockchain, Block Inc., Hive Blockchain Technologies ve GRIID şimdiden ilk müşteriler arasında.



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Intel Blockscale ASIC nedir?