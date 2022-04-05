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    Intel yeni Bitcoin madencilik yongasını duyurdu

    Intel Blockscale ASIC madencilik yongası öncekilere oranla çok daha yüksek kazım oranlarıyla geliyor. Enerji verimliliğini de ön planda tutan yonga sonbaharda piyasada olacak. 
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    Intel Blockscale ASIC
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    Verimlilik odaklı Bonanza Mine adındaki madencilik odaklı yongası ile büyük sürpriz yapan Intel yatırımlarına devam ediyor. Blockscale ASIC adıyla tanıtılan yeni yonga daha yüksek kazım gücünü hedefliyor. 

    Blockscale ASIC neler sunuyor?

    Blockscale ASIC adıyla tanıtılan Bitcoin madenciliği yongası üçüncü nesil olarak kabul ediliyor. İlk nesil prototip Bonanza Mine iken ikinci nesil nihai sürümüydü. Secure Hash Algorithm-256 (SHA-256) odaklı çalışan yonga oldukça yetenekli. 

    580GH/s kazım hızına ulaşabilen yonga 26 J/TH enerji verimliliğine sahip. Bir madencilik çözümünde 256 adede kadar yonga bulunabiliyor. Böylece 148.5TH/s kazım hızına ulaşırken 1228W-5811W arasında enerji tüketiyor. Yonga üzerinde sıcaklık ve voltaj algılayan sensörler mevcut. 

    Karşılaştırma yapmak gerekirse Antminer S19 Pro ASIC cihazı 110TH/s kazım hızına ve 3250W tüketim değerine ulaşıyor. Bonanza Mine System ise 40TH/s kazım hızına sahip. Yani Intel rekabette taşları yerinden oynatacak gibi. Argo Blockchain, Block Inc., Hive Blockchain Technologies ve GRIID şimdiden ilk müşteriler arasında. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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