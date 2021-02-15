Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi

Kazalar veya çeşitli travmalar neticesinde insanlarda çeşitli durumlar oluşabiliyor ve genelde acil servis şartlarında bu bireylerin hava yolunun açık tutulması sağlanıyor. Bu iş içinse ''Airway'' olarak adlandırılan plastik yapılar kullanılıyor. Şimdi ise bilim insanları biyolojik olarak bozunabilen ''Airway'' yani ''Hava yolu klavuzu'' geliştirdi.

Günümüzde şartlarında hava yolu stentleri silikondan veya metal maddelerden imal ediliyor. ETH Zurich kurumu araştırmacıları biyolojik olarak uyumlu silikondan biyolojik olarak bozunabilir havayolu stenti geliştirdi.

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Bilgisayarlı tomogrofi

Tam Boyutta Gör

Bilgisayarlı tomogrofi ( BT-CT ) ile trakea ( soluk borusu ) yapılarını inceleyen araştırmacılar incelenen hastaya tam olarak uyum sağlayabilecek stentin 3 boyutlu dijital modelini oluşturdu ve daha sonra oluşturulan model; dijital ışık işleme ( DLP ) adı verilen yöntemle 3 boyutlu olarak basıldı.

Geliştirilen yapının esnekliğinin sağlanması için bir tür reçineden yararlanıldığını ve ayrıca içerisinde altın parçacıkları içeren polimer yapılar ihtiva ettiğini belirtelim. Bu sayede ilgili hava yolu yerleştirilirken gerekli esneklik sağlanmakla birlikte aynı zamanda içeriğindeki altın parçacıklar hava yolu, sayesinde çeşitli görüntüleme yöntemleri ile de takip edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi"

Yeni geliştirilen hava yolu tavşanlarda test edildi ve X-Ray görüntüleme sonuçlarına göre implant tavşanlarda 6 ila 7 haftalık süreç sonuında vücut tarafından absorbe edildi.

Yeni araştırma daha da geliştirilebilirse insanlarda da uygulanabilecek gibi görünüyor. Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/ez-3ba020321.php

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