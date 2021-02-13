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    Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi

    Bilim insanları vücut sıcaklığından yararlanarak enerji üretebilen hatta hasarlandığında kendini tamir edebilen deneysel yüzük geliştirdi. Yeni yapının 5 volta kadar enerji üretebileceği düşünülüyor.
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    Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük
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    Termoelektrik sistemler olarak adlandırılan ve ısı enerjisinden yararlanarak elektrik üreten sistemler uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir alanı oluşturuyor. Söz edilen alan dünyanın en küçük buzdolaplarından akıllı telefonları şarj edebilen tavalara kadar geniş bir ölçekte çalışılıyor.

    Şimdi ise bilim insanları vücut sıcaklığından yararlanarak enerji üretebilen hatta hasarlandığında kendini tamir edebilen deneysel yüzük geliştirdi.

    Yüzük

    Yeni geliştirilen yüzük 2018 yılında üretilen teknolojiyi temel alıyor ve University of Colorada ( UC ) kurumu araştırmacıları üzerinde termoelektrik jeneratör sayesinde vücut ısısını elektriğe dönüştürebilen yüzüğü daha da geliştirmekle birlikte yüzüğün yapısında sıvı yapıda metal nano kablolar bulunuyor ve söz edilen kabolalar poliimin tabakanın üzerinde bulunan termoelektrik çiplerle bağlantı sağlıyor. Yeni yüzüğün her bir santimetrekare yüzeyden 1 volt enerji üretebildiği ve bu enerjinin akıllı bileklikler ve saatler gibi giyilebilir teknolojiler için yeterli olabileceği öne sürülüyor. 

    Bilim insanları geliştirilen yapının tıpkı Lego parçaları gibi yan yana dizilerek örüntü oluşturabileceğini ve böylece bileklik boyutunda bir dizi cihazın yaklaşık olarak 5 volt enerji üretebileceğini iddia ediyor.

    Son olarak yeni cihazların tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretildiğini belirtelim. Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://advances.sciencemag.org/content/7/7/eabe0586 https://www.colorado.edu/today/2021/02/10/thermoelectric
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    S
    seochecker 1 gün önce

    hizlandirma.net

    120205044 5 gün önce

    Tasarım Reno, mühendislik Nissan olsa daha mantıklı olurmuş sanki.

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