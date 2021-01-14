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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Widow, sinemayla aynı anda Disney+'ta da yayınlanabilir

    Warner Bros.'un 2021 yılında aldığı sürpriz karardan sonra bu yıl içerisinde yayınlanacak olan diğer büyü bütçeli filmlere ne olacağı büyük merak konusuydu. Black Widow da bu filmlerden birisi.
    5 sa.
    557
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Widow, sinemayla aynı anda Disney+'ta da yayınlanabilir
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    Disney'in Marvel için hazırladığı sinema evreni bildiğiniz gibi Avengers Endgame ile birlikte bir dönemin sonuna geldi. Evrenin yeni dönemi de Black Widow karakterine odaklanan film ile başlayacaktı ancak salgın engel olduğu için filmi bür türlü göremedik. 

    Ayrıca Bkz. "Disney; Daredevil, Punisher ve Jessica Jones gibi Netflix dizileri için plan yapıyor"

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    Bildiğiniz gibi normalde filmin 2020'nin Mayıs ayında yayınlanması bekleniyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle film birkaç kez ertelendi ve en sonunda vizyon tarihi Mayıs 2021 oldu. Ancak bu tarih de salgının etkisinin tam olarak geçmemiş olması sebebiyle riskli duruyor. Bu yüzden Disney film için farklı yollar deniyor gibi duruyor. 

    Variety'nin raporuna göre Disney şu anda Black Widow'u hem sinemalarda hem de Disney+ Premier Access'te yayınlamayı düşünüyor. Yani aynı Mulan'da olduğu gibi Disney+ üzerinden ayrıca satışa çıkartacak. Şu an için rapor yalnızca bu fikrin tartışıldığı üzerine, yani resmi bir durum yok. Bir diğer fikir ise filmin tekrar ertelenmesi.

    Ayrıca Variety'nin raporuna göre bu tarz büyük bütçeli olan ve büyük gişe beklentisi olan filmlerin hem sinemalarda hem de video akış platformlarında yayınlanmasıyla istenilen kârın elde edilemeyeceği söylenmiş. Bu yüzden Warner Bros.'un kararı fazlasıyla şaşırtıcı. Wonder Woman 1984'ün, yaklaşık 100 milyon dolar gişe kaybı yaşaması bekleniyor. HBO Max'in kazandığı yeni üyelerin katkısı ilerleyen süreçte belli olacak.

    Black Widow'un şu anki vizyon tarihi 7 Mayıs 2021. Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor.



    https://variety.com/2021/film/news/movie-release-dates-coronavirus-pandemic-1234881304/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lanet pandemi bir bitmedi!
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Scarlet Olsun taştan olsun...
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Scarlett Johansson sanki gitmiyor bu filmlere, daha çok hanım hanımcık geliyor bana
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    Aeris (Tolga Düzgün) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dijital ortama verilmesi demek anında korsanının hd olarak piyasaya çıkması demek.

    Hem online satın alınabilien hem de korsan izlenebilen bir film, Covid-19'un günlük 1 milyona yaklaşan yeni vakalarının ve 15 bin civarı ölümlerinin olduğu bu günlerde sinemada ne yapabilir?
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    Ohol Oula (Attila Tigin) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine bir fantastik facia
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