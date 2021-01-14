Black Widow, sinemayla aynı anda Disney+'ta da yayınlanabilir

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Disney'in Marvel için hazırladığı sinema evreni bildiğiniz gibi Avengers Endgame ile birlikte bir dönemin sonuna geldi. Evrenin yeni dönemi de Black Widow karakterine odaklanan film ile başlayacaktı ancak salgın engel olduğu için filmi bür türlü göremedik.

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Bildiğiniz gibi normalde filmin 2020'nin Mayıs ayında yayınlanması bekleniyordu ancak ne yazık ki salgın sebebiyle film birkaç kez ertelendi ve en sonunda vizyon tarihi Mayıs 2021 oldu. Ancak bu tarih de salgının etkisinin tam olarak geçmemiş olması sebebiyle riskli duruyor. Bu yüzden Disney film için farklı yollar deniyor gibi duruyor.

Variety'nin raporuna göre Disney şu anda Black Widow'u hem sinemalarda hem de Disney+ Premier Access'te yayınlamayı düşünüyor. Yani aynı Mulan'da olduğu gibi Disney+ üzerinden ayrıca satışa çıkartacak. Şu an için rapor yalnızca bu fikrin tartışıldığı üzerine, yani resmi bir durum yok. Bir diğer fikir ise filmin tekrar ertelenmesi.

Ayrıca Variety'nin raporuna göre bu tarz büyük bütçeli olan ve büyük gişe beklentisi olan filmlerin hem sinemalarda hem de video akış platformlarında yayınlanmasıyla istenilen kârın elde edilemeyeceği söylenmiş. Bu yüzden Warner Bros.'un kararı fazlasıyla şaşırtıcı. Wonder Woman 1984'ün, yaklaşık 100 milyon dolar gişe kaybı yaşaması bekleniyor. HBO Max'in kazandığı yeni üyelerin katkısı ilerleyen süreçte belli olacak.

Black Widow'un şu anki vizyon tarihi 7 Mayıs 2021. Filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour ve William Hurt bulunuyor.

https://variety.com/2021/film/news/movie-release-dates-coronavirus-pandemic-1234881304/

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