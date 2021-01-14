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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Disney; Daredevil, Punisher ve Jessica Jones gibi Netflix dizileri için plan yapıyor

    Netflix'in süper kahraman dizileri bildiğiniz gibi Disney+'ın duyurulması ile birlikte iptal edildi. Her ne kadar yeni Marvel dizileri gelecek olsa da hayranlar hala Netflix'teki dizileri istiyor.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Disney; Daredevil, Punisher ve Jessica Jones gibi Netflix dizileri için plan yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Hem Netflix'in popülerleşmesinde hem de süper kahraman yapımlarının popülerleşmesinde Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerinin büyük payı var. Ancak ne yazık ki bu dizilerin hepsi iptal edilidi. Sebebi ise Disney'in Disney+'ı duyurması ile hakların Netflix'ten Disney'e geçmesi. 

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    Ayrıca Bkz. "Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu"

    Dizilerin yayın hakları bir şirketten başka bir şirkete geçince belirli bir süreliğine diziler ne yazık ki yayınlanamadı. Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerinden bazıları fazlasıyla kaliteliydi ve neredeyse hepsi izlenme sayısı açısından güzel bir başarı yakaladı. Bu yüzden bu konuda Disney'in ne yapacağı merak ediliyordu.

    Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige ise sevindiren bir açıklama yaptı. Söylediğine göre Netflix'teki Marvel dizileri iptal edilmiş değil, hâlâ ne yapacaklarını düşünüyorlar. Kevin Feige "Çizgi romanların eğlenceli yanlarından biri karakterlerin ortadan kaybolup sonra geri gelebilmesi. Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerinin bazılarında harika oyuncular ve harika karakterler var." kelimelerini kullandı.

    Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerini sizler için tekrar hatırlatalım. Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Iron Fist ve Luke Cage. Sanıyoruz ki bu diziler arasından Daredevil'ı bile tekrar yapsalar birçok hayran mutlu olur.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/marvel-hopes-to-conjure-up-streaming-magic-with-wandavision Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :)

    7 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    17 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daredevil, Punisher ve The Defenders de gelsin.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    daredevil çok iyidi yarım bıraktılar

    iron fist ve jessica jones sıkıcı gelmişti
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    punisher gelsin. biraz sado ruh haliyle gelirse iyi olur :)
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daredevil kesinlikle gelmeli, Disney bi dinlesin artık şu insanları ya
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daredevil gelsin başka bişiy istemiyorum
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Punisher MCU'daki en iyi dizi, hatta en iyi top 5 yapımda. Kesinlikle çok iyi olur.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne yaparlarsa yapsınlar Punisher'ı güzel bir şekilde geri döndürsünler lütfen
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    g.k. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Punisher'ı, son sezonundaki gibi suçluyu affeden ponçik Punisher yapacaklarsa hiç başlamasınlar.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    punisher efsaneydi, netflixte ini en iyi işlerinden birisi olabilir
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