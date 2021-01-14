Disney; Daredevil, Punisher ve Jessica Jones gibi Netflix dizileri için plan yapıyor

Hem Netflix'in popülerleşmesinde hem de süper kahraman yapımlarının popülerleşmesinde Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerinin büyük payı var. Ancak ne yazık ki bu dizilerin hepsi iptal edilidi. Sebebi ise Disney'in Disney+'ı duyurması ile hakların Netflix'ten Disney'e geçmesi.İlginizi Çekebilir Charlie Cox, Daredevil rolü ile Spider-Man 3'te yer alabilir
Ayrıca Bkz. "Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu"
Dizilerin yayın hakları bir şirketten başka bir şirkete geçince belirli bir süreliğine diziler ne yazık ki yayınlanamadı. Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerinden bazıları fazlasıyla kaliteliydi ve neredeyse hepsi izlenme sayısı açısından güzel bir başarı yakaladı. Bu yüzden bu konuda Disney'in ne yapacağı merak ediliyordu.
Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige ise sevindiren bir açıklama yaptı. Söylediğine göre Netflix'teki Marvel dizileri iptal edilmiş değil, hâlâ ne yapacaklarını düşünüyorlar. Kevin Feige "Çizgi romanların eğlenceli yanlarından biri karakterlerin ortadan kaybolup sonra geri gelebilmesi. Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerinin bazılarında harika oyuncular ve harika karakterler var." kelimelerini kullandı.
Netflix'te yayınlanan Marvel dizilerini sizler için tekrar hatırlatalım. Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Iron Fist ve Luke Cage. Sanıyoruz ki bu diziler arasından Daredevil'ı bile tekrar yapsalar birçok hayran mutlu olur.
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/marvel-hopes-to-conjure-up-streaming-magic-with-wandavision Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :)
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
iron fist ve jessica jones sıkıcı gelmişti