Blockchain platformu Paxos, PicPay ile el sıkıştı

Blockchain altyapı platformu Paxos, yeni kripto platformunu kurmak için Brezilyalı fintech uygulaması PicPay ile ortaklık kurdu. Söz konusu bu ortaklık ile beraber PicPay'e Pax Dollar (USDP) desteği geliyor.
PicPay kullanıcıları artık Bitcoin, Ethereum ve Paxos’un Pax Dollar (USDP) stablecoin’i alıp satabilecek. PicPay’in Kripto Başkanı Bruno Gregory, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“PicPay, Brezilya’daki ödemelerde en yıkıcı oyunculardan biri ve amacımız, kripto pazarının büyümesine öncülük etmek, onunla hala ilişkili olan karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve herkesin yararlanabilmesi için teknoloji hakkındaki bilgileri genişletmektir”
Ayrıca Paxos, Amerikan finansal hizmetler şirketi State Street ile ortaklık kurarak, hisse senedi ticareti için aynı gün ödeme sürelerine sahip yeni Blockchain tabanlı pilot uygulama başlatmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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