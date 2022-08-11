Akbank ve Avalanche (AVAX) iş birliği

Geçtiğimiz yıllarda Ripple ile yurt dışı para transferlerinin hızlandırılması konusunda iş birliği yaparak bir ilke imza atan önemli bankalarımızdan Akbank bu kez Avalanche - AVAX blok zinciri ile ortaklaşa yeni bir yazılım etkinliği düzenliyor.

Akbank ReFi Hackathon nedir?

Akbank ReFi Hackathon adıyla tanıtılan yeni etkinlik onarıcı finans temasına sahip. Sistemleri onaran bir ekonomik model tanımlaması yapılan onarıcı finans kavramı oldukça önemli ve daha önce Akbank LAB ile İmece Platformu bununla ilgili bir program başlatmıştı.

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Hackathon etkinliğinde Avalanche blok zinciri teknolojileri temel olarak kullanılacak ve öne çıkan projeler muhtemelen Akbank tarafından ödüllendirilecek veya destek sunulacak. Önümüzdeki haftalarda Akbank Lab tarafından program ile ilgili daha detaylı bilgiler verilecek.

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Akbank LAB yeni bir hackathon düzenliyor