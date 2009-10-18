Blu Ray yeni iMac'lerden son anda mı çıkartıldı ?

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Apple'ın Blu Ray'e destek veren şirketlerin arasında olmasına rağmen bilgisayarında Blu Ray'i tercihetmediğini biliyoruz. AppleInsider'a göre Apple, yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen güncellenmiş iMac'lerde de Blu Ray'i kullanıcılarına sunmayabilir.

Apple'a yakın kaynaklara ait olan bu iddiaya göre firma yeni iMac'ler de Blu Ray'i standart konfigürasyon olarak kullanıcıya sunacaktı ancak cihazların üretimine kısa bir süre kala Apple bu kararından vazgeçerek Blu Ray'i opsiyonel olarak destekleme kararı aldı. Blu Ray bekleyen Mac kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek olan bu kararın nedeni kesin olarak bilinmezken, Apple'ın iMac'lerin satış fiyatlarını daha da aşağı çekebilmek için Blu Ray'i opsiyonel olarak sunma kararı almış olabilir. Steve Jobs'un sıcak bakmadığı Blu Ray'in Mac'ler de kullanılamaması kullanıcılarının bir kısmının Apple'ı eleştirmesine neden oluyor.