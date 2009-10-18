Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blu Ray yeni iMac'lerden son anda mı çıkartıldı ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,1b
1
12
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Blu Ray yeni iMac'lerden son anda mı çıkartıldı ?
Tam Boyutta Gör

Apple'ın Blu Ray'e destek veren şirketlerin arasında olmasına rağmen bilgisayarında Blu Ray'i tercihetmediğini biliyoruz. AppleInsider'a göre Apple, yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen güncellenmiş iMac'lerde de Blu Ray'i kullanıcılarına sunmayabilir.

Apple'a yakın kaynaklara ait olan bu iddiaya göre firma yeni iMac'ler de Blu Ray'i standart konfigürasyon olarak kullanıcıya sunacaktı ancak cihazların üretimine kısa bir süre kala Apple bu kararından vazgeçerek Blu Ray'i opsiyonel olarak destekleme kararı aldı. Blu Ray bekleyen Mac kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek olan bu kararın nedeni kesin olarak bilinmezken, Apple'ın iMac'lerin satış fiyatlarını daha da aşağı çekebilmek için Blu Ray'i opsiyonel olarak sunma kararı almış olabilir. Steve Jobs'un sıcak bakmadığı Blu Ray'in Mac'ler de kullanılamaması kullanıcılarının bir kısmının Apple'ı eleştirmesine neden oluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
greenk 10 yıl
Başkasının ürettiği teknolojiyi çekemiyor buda apple için zarar demek.
Sony kendi ses sistemlerine ipod girişi yapıyor. Bu demek oluyor ki sony dünyada çok satılan ipod kısanmıyor yer veriyor.
Apple ise sony'nin ürettiği bluray çekemiyor. Büyük eksiklik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 10 yıl
bence de çok yerinde bir karar. apple kullanıcı sayısını artırmak istiyorsa daha makul bir fiyata bilgisayar satmalı. blu-ray ise şimdilik lüks sayılır. fazladan nereden baksan 150-200 dolar arası daha yukarı çeker fiyatları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 10 yıl
2 kişi yazısını silmiş ( Sayı saymasını biliyorum 4 kişi aynı fikirdeydi :) )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@dministrator 10 yıl
Bu iyi bir strateji , Nokia da uyguluyor , her firma kendini düşünür elbette , Microsoft'la başetmek için böyle şeyler de gerekli , ancak doğru olmadığını düşünüyorum.

Diğer yandan Blu-Ray 'ı opsiyonel tutmasında bir sakınca görmüyorum , bu sistemi kullanmayacak olan insanların boşuna para vermesine gerek yok , isteyen alsın istemeyen almasın , doğru bir karar olmuş.

Apple'ın Blu-Ray 'den korkutuğunu hiç sanmıyorum , öyle olsaydı hiç koymazdı böyle bir seçenek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tegmen.ii 10 yıl
Steve doğru olanı yapıyor, kaç kişi kullanıyo Blueray diski yada kullanacak, boş boşuna para verecen, DVD yi bile kullanmayanlar çoğunlukta halen,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert 10 yıl
Blu-Ray yaygın değil ve pahalı.Bu yüzden çıkarması gayet doğal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joven 10 yıl
blu-ray sürücüler iki seneden önce standartlaşmaz
standart hale gelebilmesi için blu-ray diskler ve yazıcılar
daha makul fiyatlara satılması gerekli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 10 yıl
resler'e katiliyorum.apple mutlaka birsey eksik birakiyor biryerlerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 10 yıl
Bluray olması online mağazasındaki film satışlarını olumsuz etkileyeceği için çıkartmışlardır. Ne zaman Dört dörtlük veya dört üçlük bir ürün çıkardılar ki. Mutlaka bir yerlerde eksik bir şeyler kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6109 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
macbook pro, imac ve
2 etiket daha mac Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Röportaj: Koç.net ile BİRİ'yi konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim