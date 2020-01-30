Boeing CEO'su, THY'nin 2009'daki Amsterdam kazasıyla ilgili ifade vermeyi reddetti

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Geçtiğimiz günlerde New York Times tarafından ulaşılan bir rapora göre, 2009’da Amsterdam’da meydana gelen Türk Hava Yolları (THY) kazasında Boeing’in kusurlu olmasına rağmen suçu pilotlara attığı bilgisine ulaşılmıştı.

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Kazanın bu iddiayla yeniden gündeme gelmesinin ardından Hollanda, konuyu araştırmak için bir komisyon oluşturdu ve Ocak ayında resmi olarak göreve başlayan Boeing CEO’su David Calhoun’u ifadeye çağırmıştı. Calhoun, Hollanda’nın bu daveti kapsamında 6 Şubat’ta komisyona ifade verecekti. Fakat Boeing CEO’su David Calhoun’un yetkililerin bu davetine olumlu bakmadığı ve ifade vermeyi reddettiği öğrenildi.

Ayrıca Bkz. "2009 THY Amsterdam kazası ile ilgili skandal gelişme"

Komisyon ayrıca, dönemin Hollanda Güvenlik Kurulu Başkanı Pieter van Vollenhoven ve şimdiki başkan Jeroen Dijsselbloem’u da ifadeye çağırdı. New York Times’taki haberin kaynaklarından biri olan ve “THY uçağının düşüşünde Boeing’in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu” yönündeki raporunun hasır altı edildiğini idda eden Prof. Dr. Sydney Dekker’ın da komisyon tarafından dinleneceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

25 Şubat 2009’da İstanbul’dan havalanan THY’ye ait Boeing 737-800 model uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı’na iniş yaparken düşmüştü. O dönemde Hollandalı yetkililer, 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada pilotların hatalı olduğunu duyurmuştu. New York Times’ın geçtiğimiz günlerdeki haberinde “Kaza raporunu hazırlayan Hollandalı yetkililerin ABD’nin baskısıyla Boeing’in hatalarını gizlediği” yönündeki iddialar ise bu konudaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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